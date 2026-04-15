ગુજરાતમાં ગરમી વચ્ચે ફરી માવઠાની આફત! અંબાલાલ પટેલે આ જિલ્લામાં ગાજવીજ સાથે વરસાદની કરી આગાહી

Ambalal Patel Forecast: રાજ્યમાં ઉનાળાની શરૂઆતથી જ વાતાવરણમાં સતત પલટો જોવા મળી રહ્યો છે. હાલ રાજ્યમાં ઉનાળાનો પ્રકોપ બતાવી રહ્યો છે. એક તરફ આકરી ગરમી પડી રહી છે, તો બીજી તરફ હવામાન વિભાગે ફરી કમોસમી વરસાદ એટલે કે માવઠાની આગાહી કરી છે. આ આગાહી સામે આવતા જ ખેડૂતોની ચિંતામાં વધારો થયો છે. રાજ્યમાં એક પછી એક આવી રહેલા વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સના કારણે ખેડૂતોને ભારે મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડ્યો છે. ત્યારે હવામાન વિભાગે ફરી એકવાર માવઠાની આગાહી કરી છે. 

Updated:Apr 15, 2026, 06:45 PM IST

હવામાન વિભાગની આગાહી અનુસાર, આગામી 15 એપ્રિલથી ઉત્તરના પર્વતીય પ્રદેશોમાં એક નબળું વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ સક્રિય થઈ શકે છે. આ ઉપરાંત અત્યારે પાકિસ્તાન અને રાજસ્થાનની આસપાસ એક અપર એર સર્ક્યુલેશન સક્રિય થયું છે. આ બન્ને પરિબળોની અસર ગુજરાત પર જોવા મળશે. આ સાથે જ દરિયો પણ અસ્થિર રહેવાની સંભાવનાને જોતા માછીમારોને દરિયો ના ખેડવાની સલાહ આપવામાં આવી છે.

હવામાન વિભાગની આગાહી અનુસાર, 19 એપ્રિલના રોજ સૌરાષ્ટ્રના ભાવનગર, અમરેલી ઉપરાંત સાબરકાંઠા, અરવલ્લી, મહિસાગર અને દાહોદ જેવા જિલ્લાઓમાં ગાજવીજ સાથે વરસાદ વરસી શકે છે. 20 એપ્રિલના રોજ સૌરાષ્ટ્ર તેમજ ઉત્તર ગુજરાતના કેટલાક ભાગોમાં કમોસમી વરસાદ પડી શકે છે. આમ 19 અને 20 એપ્રિલ દરમિયાન કમોસમી વરસાદથી કૃષિ પાકને નુકસાન થવાની ભીતિ સેવાઈ રહી છે. જેથી ખેડૂતોને પોતાના પાકની સુરક્ષા માટે જરૂરી પગલા લેવાની સલાહ આપવામાં આવી છે. 

વાતાવરણમાં એકસાથે અનેક સિસ્ટમ સક્રિય થઈ છે. પાકિસ્તાન અને રાજસ્થાનની આસપાસ અપર એર સર્ક્યુલેશન સિસ્ટમ સક્રિય છે. ઉત્તર પ્રદેશથી મણિપુર અને બિહારથી તમિલનાડુ સુધી ટ્રફ લાઇન સર્જાયો છે. 15મી એપ્રિલની રાતથી હિમાલયના પ્રદેશોમાં નવું નબળું વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ સક્રિય થશે, જેની સીધી અસર ગુજરાત પર જોવા મળશે.  

અંબાલાલ પટેલે આગાહી કરી છે કે, આગામી 20 એપ્રિલની આસપાસ પ્રિ-મોન્સૂન એક્ટિવિટીનો વરસાદ પડવાની સંભાવના છે. જેમાં અરવલ્લી, સાબરકાંઠાના ભાગો, દક્ષિણ ગુજરાતના ભાગોને અસર થવાની સંભાવના છે. ગાજવીજ સાથે વરસાદ થઇ શકે છે. જ્યારે અમુક ભાગોમાં પવનની ગતિ 40થી 50 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની રહેવાની સંભાવના છે. મે મહિનાની શરૂઆતમાં અરબ સગારમાં હલચલ જોવા મળશે. મે મહિનાના અંત અથવા જૂનની શરૂઆતમાં બંગાળની ખાડીમાં સિવિયર વાવાઝોડું સર્જાઇ શકે છે. મે-જૂનમાં અરબ સાગરમાં પણ વાવાઝોડું સર્જાવવાની શક્યતા રહેશે.

