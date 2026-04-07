Lifehacks: કીડી દેખાય ત્યાં એકવાર છાંટો આ વસ્તુ, ઘરમાં દિવસો સુધી કીડીઓ નહીં નીકળે
Lifehacks: ગરમી શરુ થાય એટલે ઘરમાં કીડીઓનો ઉપદ્રવ વધી જાય છે. ખાંડ જેવી મીઠી વસ્તુઓ ઢોળાય ત્યારે જ કીડીઓ નીકળે એવું જરુરી નથી. કીડી ઘરમાં કોઈપણ જગ્યાએ નીકળી શકે છે. એટલા માટે જ આજે તમને કેટલીક એવી વસ્તુઓ વિશે જણાવીએ જેને ઘરમાં છાંટશો એટલે ઘરમાં કીડીઓ નીકળી બંધ થઈ જશે.
કીડી ભગાડવાનો ઉપાય
કીડી ભગાડવા માટે કેમિકલનો ઉપયોગ કરવો ઘરના લોકો માટે પણ હાનિકારક સાબિત થઈ શકે છે. તેથી ઘરમાં રહેલી એવી વસ્તુનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ જે આપણા માટે સેફ હોય. આ વસ્તુઓનો ઉપયોગ કરશો તો કીડીઓને માર્યા વિના તેનો સફાયો કરી શકશો.
મરી પાવડર
કીડી મોટાભાગે ઘરની દીવાલોની તિરાડમાંથી નીકળતી હોય છે. ઘરમાં થયેલી આવી તિરાડો પાસે મરી પાવડર છાંટી દો. મરી પાવડરના કારણે કીડી બહાર આવશે જ નહીં.
તજ પાવડર
કીડીને ભગાડવા માટે તજ પાવડર પણ વાપરી શકો છો. જો ઘરમાં કીડી નીકળી છે તો કીડીઓની આસપાસ તજ પાવડર છાંટી દો. બસ એ જગ્યાએ તજ ન છાંટો જ્યાંથી કીડી બહાર આવતી હોય. આમ કરવાથી કીડી જ્યાંથી નીકળી હશે ત્યાં જ પાછી જવા લાગશે.
લીંબુનો રસ
લીંબુના રસમાં એસિડિક ગુણ હોય છે લીંબુના રસથી પણ કીડીને ઘરમાં નીકળતી બંધ કરી શકો છો. પાણીમાં લીંબુનો રસ ભરી કીડી નીકળે તેવી જગ્યાઓએ છાંટી દેવો.
વિનેગર
લીંબુના રસને બદલે તમે વિનેગર પણ યુઝ કરી શકો છો. વિનેગરમાં પણ એવી ગંદ હોય છે જેનાથી કીડી દુર ભાગે છે. કીડી ભગાડવા માટે પાણીમાં વિનેગર મિક્સ કરી સ્પ્રે બોટલમાં ભરી લો અને ઘરની દિવાલોની તિરાડોમાં અને ખૂણાઓમાં છાંટી દો. ક્યાંથી કીડી બહાર નહીં આવે.
