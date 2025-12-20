ગુજરાતી ન્યૂઝફોટો

Glowing Skin: ચહેરા પર આ રીતે લગાડો કોફી, 2 વારમાં સ્કિન થઈ જશે મલાઈ જેવી સોફ્ટ અને સુંદર

Tips For Glowing Skin: સ્કીનની સુંદરતા વધારવા માટે યુવતીઓ અલગ અલગ તરકીબ અપનાવે છે. સવારથી સાંજ સુધી અલગ અલગ પ્રકારના પ્રોડક્ટ પણ યુઝ કરે છે. પરંતુ આ પ્રકારનું રૂટિન ફોલો કર્યા વિના જો સાત દિવસમાં જ ચહેરાની રોનક વધારવી હોય તો આ રીતે કોફીનો ઉપયોગ કરો. 
 

Updated:Dec 20, 2025, 01:49 PM IST

સ્કિન કેર ટીપ્સ

એવું કોઈ નહીં હોય જેને સ્કીનની સુંદરતા વધારવી ન હોય. પરંતુ પ્રદૂષણ, ધૂળ, તડકો અને બદલતા વાતાવરણની અસર સ્કીન પર થાય છે. જેના કારણે ચહેરા પર ડેડ સ્કીન વધી જાય છે અને સ્કિન ડલ દેખાય છે.   

ડલનેસ અને ડેડ સ્કિન

આ ડલનેસ અને ડેડ સ્કિનને દૂર કરવા માટે જો તમારે પાર્લર ન જવું હોય તો તમે નેચરલ ગ્લો ઘર બેઠા પણ મેળવી શકો છો. તેના માટે કોફીમાં ખાસ વસ્તુઓ મિક્સ કરીને ચહેરા પર લગાડવાની છે.   

અઠવાડિયામાં બે વખત કોફીનો ઉપયોગ કરો

સાંભળવામાં વિચિત્ર લાગશે પરંતુ આ નુસખો ખરેખર જાદુઈ લાગે છે. તમે એકવારમાં જ તેનાથી થતો ફરક અનુભવી શકો છો. જો અઠવાડિયામાં બે કે ત્રણ વખત કોફીનો આ રીતે ઉપયોગ કરી લેશો તો તમારી ત્વચા ચમકવા લાગશે.   

જાદુઈ નુસખો

આ જાદુઈ નુસખો અજમાવવા માટે કોફીમાં ખાંડ, ગરમ પાણી અને કાચા દૂધની જરૂર પડશે. બસ આ ચાર વસ્તુ તમારી સ્કિનને સુંદર બનાવી દેશે.   

કોફી પાવડર

આ ફેસપેક તૈયાર કરવા માટે એક વાટકીમાં કોફી પાવડર, ખાંડ, કાચું દૂધ અને થોડું ગરમ પાણી મિક્સ કરો. આ મિશ્રણને સારી રીતે હલાવો. ત્યાર પછી ચહેરા પર તેને લગાડો. આ પેસ્ટને 15 થી 20 મિનિટ માટે ચહેરા પર લગાવી રાખો અને પછી હળવા હાથે મસાજ કરી ચહેરો સાફ કરો. અઠવાડિયામાં બે કે ત્રણ વખત આ ફેસપેકનો ઉપયોગ કરશો એટલે ફરક સ્પષ્ટ રીતે દેખાવા લાગશે.  

