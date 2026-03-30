April Grah Gochar 2026: એપ્રિલમાં ગ્રહોની ચાલમાં મોટા ફેરફાર, આ જાતકોની બલ્લે-બલ્લે, ધન-સંપત્તિ અને નોકરીમાં લાભ
April Grah Gochar 2026: એપ્રિલ 2026નો મહિનો જ્યોતિષની દ્રષ્ટિએ ખાસ રહેવાનો છે. ઘણા મોટા ગ્રહોની ચાલમાં ફેરફારથી કરિયર, પૈસા અને સંબંધો પર અસર જોવા મળી શકે છે. ખાસ ગ્રહ યોગ કેટલાક જાતકો માટે સારા સંકેત આપી રહ્યાં છે, તો કેટલીક રાશિઓએ સાવચેતી રાખવી પડશે.
એપ્રિલ મહિનો શરૂ થવાનો છે. એપ્રિલ 2026નો મહિનો જ્યોતિષની દ્રષ્ટિએ ખાસ રહેવાનો છે. આ દરમિયાન ઘણા મોટા ગ્રહો રાશિ પરિવર્તન કરશે અને અલગ-અલગ યોગ બનશે, જેની અસર બધા જાતકો પર પડશે. મહિનાની શરૂઆતમાં 2 એપ્રિલે મંગળ મીન રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. ત્યારબાદ 11 એપ્રિલે બુધ પણ મીન રાશિમાં આવશે, જેના કારણે મંગળ અને બુધની યુતિ બનશે. આ દિવસે શનિ ઉદય થશે. તો 14 એપ્રિલે સૂર્ય મેષ રાશિમાં પ્રવેશ કરશે, જ્યાં તે ઉચ્ચ માનવામાં આવે છે.
19 એપ્રિલે શુક્ર પોતાની રાશિ વૃષભમાં આવી મજબૂત સ્થિતિમાં હશે. મહિનાના અંતમાં 30 એપ્રિલે બુધ મેષ રાશિમાં પહોંચી જશે. આ ગ્રહોની ચાલથી ઘણા ખાસ યોગ બનશે, જેમ કે બુધાદિત્ય યોગ, શુક્રાદિત્ય યોગ અને માલવ્ય રાજયોગ. આ બધાની અસર અલગ-અલગ રાશિઓ પર જોવા મળશે.
મેષ રાશિ
મેષ રાશિના જાતકો માટે આ મહિનો પૈસાના મામલામાં સારો રહી શકે છે. આવક વધવાના યોગ બની રહ્યાં છે અને સંપત્તિ સાથે જોડાયેલા ફાયદા મળી શકે છે. કરિયરમાં આગળ વધવાની તક મળશે. આત્મવિશ્વાસ પણ વધશે. પરંતુ ઉતાવળ કે ગુસ્સામાં લેવાયેલો નિર્ણય નુકસાન કરાવી શકે છે. ખર્ચ વધી શકે છે, તેથી સમજી-વિચારીને નિર્ણય લેવો જરૂરી છે.
વૃષભ રાશિ
આ રાશિના જાતકો માટે એપ્રિલ મહિનો ખાસ રહી શકે છે, કારણ કે શુક્ર પોતાની રાશિમાં આવશે. તેનાથી તમારા વ્યક્તિત્વમાં નિખાર આવશે અને લોકો વચ્ચે તમારી ઓળખ વધશે. કરિયરમાં ગ્રોથની સારી તક મળશે. સંબંધોમાં સુધાર થશે, પરંતુ જરૂરિયાતથી વધુ આત્મવિશ્વાસ તમને નુકસાન પહોંચાડી શકે છે.
તુલા રાશિ
તુલા રાશિના જાતકો માટે આ સમય અચાનક લાભ અને ફેરફાર લાવી શકે છે. રોકાણ કે કોઈ જૂના કામથી ફાયદો થઈ શકે છે. પરંતુ સ્વાસ્થ્ય અને ખર્ચનું ધ્યાન રાખવું જરૂરી છે. માનસિક તણાવ થોડો વધી શકે છે.
મીન રાશિ
મીન રાશિના જાતકો માટે આ મહિનો વાતચીત અને કામકાજની દ્રષ્ટિએ સારો રહેશે. વેપાર, મીડિયા અને માર્કેટિંગ સાથે જોડાયેલા લોકોને ખાસ ફાયદો થઈ શકે છે. તમારી વાતની અસર લોકો પર પડશે, પરંતુ ઉતાવળમાં બોલેલા શબ્દો સંબંધોમાં વિવાદ જન્માવી શકે છે.
