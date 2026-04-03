30 વર્ષ બાદ 4 પાવરફૂલ ગ્રહો મીન રાશિમાં, આ રાશિવાળાને ધનહાનિના યોગ, ગ્રહોની દશા ધનોતપનોત કાઢશે

એપ્રિલ મહિનામાં 30 વર્ષ બાદ ચાર શક્તિશાળી ગ્રહો એકસાથે ભેગા થશે. સૂર્ય, શનિ, મંગળ અને  બુધના એક સાથે આવવાથી કેટલીક રાશિના જાતકોએ ખુબ સતર્ક રહેવું પડશે. 
 

Updated:Apr 03, 2026, 09:13 AM IST

એપ્રિલ મહિનો શરૂ થઈ ગયો અને આ વખતે એપ્રિલમાં થનારા ગ્રહ ગોચર ખુબ મહત્વના ગણાઈ રહ્યા છે. ગ્રહોના ચાલને પગલે લગભગ 30 વર્ષ બાદ એક સાથે 4 ગ્રહોની યુતિ મીન રાશિમાં થઈ રહી છે. જેને જ્યોતિષમાં ખુબ જ દુર્લભ સંયોગ ગણવામાં આવે છે. 2 એપ્રિલે મીન રાશિમાં ગ્રહોના સેનાપતિ મંગળનું ગોચર થયું. મંગળના ગોચર બાદ સૂર્ય, બુધ અને શનિ પણ મીન રાશિમાં ભેગા થશે. અત્રે જણાવવાનું કે 30 વર્ષ પહેલા શનિ, મંગળ, સૂર્ય અને બુધની યુતિ મીન રાશિમાં થઈ હતી. હવે આ ચાર શક્તિશાળી અને અલગ અલગ પ્રકૃતિવાળા ગ્રહોનું ભેગા થવું એ કઈ કઈ રાશિના જાતકો માટે મુસીબત બની શકે તે ખાસ જાણો.   

ચાર ગ્રહો એક સાથે

મંગળે 2 એપ્રિલના રોજ મીન રાશિમાં ગોચર  કર્યું. જ્યારે સૂર્ય 14 એપ્રિલના રોજ મેષમાં ગોચર કરશે અને 15 મે સુધી રહેશે અને 11 એપ્રિલના રોજ બુધ મીન રાશિમાં ગોચર કરશે. શનિએ 2025માં મીન રાશિમાં ગોચર કર્યું હતું અને હવે 2027માં તે રાશિ પરિવર્તન કરશે. એટલે કે મીન રાશિમાં ચાર શક્તિશાળી ગ્રહોનો જમાવડો થવાનો છે. 

મેષ રાશિ

મેષ રાશિવાળા માટે એપ્રિલ મહિનાના આવનારા કેટલાક દિવસો ખુબ ભારે રહી શકે છે. આમ પણ તમારા પર શનિની સાડાસાતી ચાલે છે અને મંગળદેવ તમારી રાશિના સ્વામી થઈને 12માં ભાવમાં ગોચર કરી રહ્યા છે. આવામાં રોકાણ સંબંધી યોજનામાં સંભાળીને રહેવું પડશે. કૌટુંબિક જીવનમાં તણાવ રહી શકે. કેટલીક યોજનાઓ પણ અટકી શકે છે. 

કન્યા રાશિ

કન્યા રાશિના જાતકો માટે મીન રાશિમાં મંગળ, સૂર્ય, શનિ અને બુધની યુતિનો પ્રભાવ નકારાત્મક રહી શકે છે. તમારી રાશિ ઉપર તમામ ગ્રહોની સપ્તમ દ્રષ્ટિ પડશે જેનાથી તમારા કૌટુંબિક જીવન અને સંબંધોમાં સંભાળીને રહેવું પડશે. જે લોકો વેપારમાં કોઈ પ્લાનિંગ કરતા હોય તેમણે પણ સંભાળીને રહેવું પડશે. નવું કામ શરૂ કરતા બચો.   

તુલા રાશિ

તુલા રાશિવાળાએ એપ્રિલ મહિનાના કેટલાક દિવસો સંભાળીને રહેવું પડશે. કારણ કે તુલા રાશિના જાતકો પર મંગળની દ્રષ્ટિ પડશે. આ દરમિયાન તમારે બેદરકારી વર્તવાથી બચવું પડશે. કરિયર અને વેપારમાં તમારે ખુબ મહેનત કરવી પડશે. લેવડદેવડના મામલાઓમાં બચીને રહેવું પડશે.   

મીન રાશિ

મીન રાશિના જાતકો માટે ચાર શક્તિશાળી ગ્રહોનું એક સાથે થવું એ સારો સંકેત નથી. આ રાશિવાળા પર સાડાસાતીનો બીજો તબક્કો પણ ચાલુ છે. આવામાં તમારે ધનના મામલે થોડું સંભાળીને રહેવું પડશે. નોકરીયાત જાતકોના સ્થાન પરિવર્તનના યોગ છે. જે લોકો બેરોજગાર છે તેમણે નવી નોકરી માટે રાહ જોવી પડશે. 

 (Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)  

