'મોન્થા'નો હાહાકાર; ગુજરાતમાં આવી રહી છે આકાશી આફત, અરબી સમુદ્રનું ડિપ્રેશન આ વિસ્તારોમાં વેરશે વિનાશ!
Ambalal Patel forecast: એક તરફ પ્રચંડ વાવાઝોડું (સિવિયર સાયક્લોનિક સ્ટોર્મ) 'મોનથા' આંધ્રપ્રદેશના કાકીનાડા કાંઠા નજીક પ્રતિ કલાકની 110 કિ.મી.ની વિનાશક ઝડપ સાથે ધસી આવ્યું છે, ત્યારે બીજી તરફ ગુજરાત પર પણ ભારે વરસાદ લાવતું અરબી સમુદ્રનું ડિપ્રેશનનું સંકટ ઘેરાયું છે.
ગુજરાત તરફ 100 કિ.મી. નજીક આવ્યું ડિપ્રેશન
ગુજરાતમાં મુશળધાર કમોસમી વરસાદ વરસાવીને ખેડૂતોની માઠી દશા સર્જનાર પૂર્વે-મધ્ય અરબી સમુદ્રમાં રહેલું ડિપ્રેશન આજે ગુજરાતની દિશા તરફ આગળ વધ્યું છે. ગઈકાલે તે વેરાવળથી 570 કિ.મી.ના અંતરે હતું, જે આજે સાંજના અહેવાલ મુજબ 480 કિ.મી. દૂર છે. એટલે કે, એક દિવસમાં તે આશરે 100 કિ.મી. નજીક આવ્યું છે.
આ ડિપ્રેશન હાલમાં ઉત્તર-પૂર્વ દિશામાં એટલે કે સૌરાષ્ટ્ર ભણી કલાકના 7 કિ.મી.ની ઝડપે આગળ વધી રહ્યું છે અને તે જ દિશામાં આગળ વધવાનું પૂર્વાનુમાન છે. કેટલાક મોડેલો અનુસાર તે ડીપ ડિપ્રેશનમાં ફેરવાઈને વધુ તીવ્ર બની શકે છે.
વરસાદ લાવતા અન્ય પરિબળો પણ સક્રિય
આ ડિપ્રેશન સાથે જ ગુજરાતના પડોશી રાજ્ય રાજસ્થાન ઉપર સાયક્લોનિક સર્ક્યુલેશન સર્જાયું છે, જેના પગલે મધ્ય ગુજરાત થઈને અરબી સમુદ્રથી રાજસ્થાન સુધી સમુદ્ર સપાટીથી 1.5 કિ.મી.ની ઊંચાઈએ ભારે વરસાદ લાવે તેવું ટ્રફ સર્જાયો છે. આ ઉપરાંત, સામાન્ય માવઠાં વરસાવતું વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ પણ સક્રિય છે. આમ, એકથી વધુ હવામાન પ્રણાલી સક્રિય હોવાથી ગુજરાતમાં માવઠાંની માઠી દશા હજુ જારી રહેવાની શક્યતા છે.
સૌરાષ્ટ્ર અને દક્ષિણ ગુજરાતમાં ભારે વરસાદનું એલર્ટ
મોસમ વિભાગે આવતીકાલ માટે વરસાદની ચેતવણી જાહેર કરી છે. અતિ ભારે વરસાદ (ઓરેન્જ એલર્ટ): અમરેલી, ભાવનગર જિલ્લામાં. ભારે વરસાદ: દક્ષિણ ગુજરાતના ભરૂચ, સુરત, ડાંગ, નવસારી, વલસાડ, તાપી, જૂનાગઢ, સોમનાથ, બોટાદ જિલ્લા તેમજ દિવ-દમણ પ્રદેશમાં. તોફાની વરસાદ: રાજ્યના અન્ય જિલ્લામાં 30-40 કિમી ઝડપે પવન સાથે વરસાદનું એલર્ટ આપવામાં આવ્યું છે.
ડિપ્રેશન અને વાવાઝોડા વચ્ચેનો તફાવત
ગુજરાતને અસર કરતું અરબી સમુદ્રનું 'ડિપ્રેશન' અને આંધ્રપ્રદેશ પર ત્રાટકતું 'મોનથા' વાવાઝોડું મૂળભૂત રીતે સમાન વરસાદી સિસ્ટમ છે, પરંતુ તેમની ગતિમાં ફરક છે: ડિપ્રેશન: આ એક લો પ્રેશરમાંથી જન્મતી વરસાદી સિસ્ટમ છે, જેમાં ગોળ-ગોળ ઘૂમતા પવનની ચક્રાકાર ગતિ 63 કિ.મી.થી ઓછી હોય છે. આ વાવાઝોડાનું જ શરુઆતનું રૂપ છે. વાવાઝોડું (સાયક્લોનિક સ્ટોર્મ): જ્યારે પવનની ગતિ 63 કિ.મી.થી વધે છે, ત્યારે તેને વાવાઝોડાનું નામ અપાય છે. સુપર સાયક્લોન: જો ચક્રાકાર ગતિ 118 કિ.મી.થી વધુ પહોંચે તો તે સુપર સાયક્લોન બને છે.
