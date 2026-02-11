ગુજરાતી ન્યૂઝફોટો

Sachin Tendulkar: અર્જુન તેંડુલકરના હાઈપ્રોફાઈલ લગ્નની તૈયારી શરુ, પીએમ મોદી સહિત આ મહાનુભાવો બનશે મહેમાન

Arjun Tendulkar and Saaniya Chandok Wedding: સચિન તેંડુલકરના ઘરે તેના દિકરાના લગ્નની શરણાઈઓ વાગવા જઈ રહી છે. જેની તૈયારીઓ શરુ થઈ ચુકી છે. અર્જુન તેંડુલકરની સગાઈ ઓગસ્ટ 2025 માં પરિવારના અંગત લોકોની હાજરીમાં સાનિયા ચંડોક સાથે થઈ હતી અને હવે તેમના લગ્ન થવા જઈ રહ્યા છે. આ વાતની પુષ્ટિ સચિન તેંડુલકરે શેર કરેલા ફોટો પરથી થઈ છે. 
 

Updated:Feb 11, 2026, 05:02 PM IST

અર્જુન તેંડુલકર અને સાનિયા ચંડોકના લગ્ન

1/6
image

અર્જુન તેંડુલકર અને સાનિયા ચંડોકના લગ્નનું આમંત્રણ આપવા માટે તેંડુલકર પરિવાર દિલ્હી પહોંચ્યો હતો. જેમણે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી, રાષ્ટ્રપતિ દ્રોપદી મુર્મુ, ગૃહમંત્રી અમિત શાહ, રાહુલ ગાંધી સહિતના દેશના ટોચના રાજકીય લીડર્સને આમંત્રણ આપ્યું છે. જેની તસવીરો ઈંસ્ટાગ્રામ પર શેર કરવામાં આવી હતી.   

મુંબઈના હાઈ પ્રોફાઈલ લગ્ન

2/6
image

સચિન તેંડુલકરે તસવીરો શેર કરી કે તુરંત જ જીજ્ઞાસુ લોકો જાણવા આતુર થઈ ગયા કે સાનિયા ચંડોક કોણ છે અને તેની અર્જુનની જોડી કેવી રીતે જામી ? તો આ અંગે જાણવા મળતી માહિતી અનુસાર સાનિયા અને સારા તેંડુલકર વર્ષોથી મિત્ર છે. આ રીતે સાનિયા અર્જુન તેંડુલકરના જીવનમાં આવી છે. તેમની સગાઈ પરિવારના સભ્યોની હાજરીમાં થઈ હતી. પરંતુ તેમના લગ્ન મુંબઈના હાઈ પ્રોફાઈલ લગ્ન હશે તેવું લાગી રહ્યું છે.   

કોણ છે સાનિયા ચંડોક ?

3/6
image

સાનિયા ચંડોક દેશના મોટાગજાના ઉદ્યોગપતિ રવિ ઘાઈની પૌત્રી છે. તેમનો પરિવાર ફાઈવસ્ટાર હોટલ અને બ્રુકલિન ક્રીમરી જેવા બિઝનેસમાં સક્રીય છે. સાનિયા ચંડોકએ લંડન સ્કુલ ઓફ ઈકોનોમિક્સથી ગ્રેજ્યુએશન કર્યું છે. હાલ તે મુંબઈમાં આવેલા પ્રીમિયમ પેટ સલૂન, સ્પા અને સ્ટોરની સંસ્થાપક તરીકેની જવાબદારી નિભાવી રહી છે.   

અર્જુન તેંડુલકર અને સાનિયા ચંડોકના લગ્નની તારીખ

4/6
image

અર્જુન તેંડુલકર અને સાનિયા ચંડોકની સગાઈ સાદાઈથી કરવામાં આવી હતી પરંતુ લગ્ન ધામધૂમથી થવાના છે. આ લગ્ન મુંબઈમાં જ થશે પરંતુ તેની જગ્યા સુરક્ષાના દ્રષ્ટિકોણથી ગુપ્ત રાખવામાં આવી છે. લગ્નની તારીખની વાત કરીએ તો આ લગ્ન 5 માર્ચ 2026 ના રોજ થશે. લગ્નની વિવિધ વિધિઓ 3 માર્ચથી શરુ થશે.   

અર્જુન તેંડુલકર અને સાનિયા ચંડોકના મહેમાનો

5/6
image

આ લગ્ન મુંબઈમાં થનારા હાઈપ્રોફાઈલ લગ્ન હશે. કારણ કે આ લગ્નના આમંત્રણ દેશના વડાપ્રધાન, રાષ્ટ્રપતિ સહિતના નેતાઓને મળ્યા છે સાથે જ ક્રિકેટ જગતના દિગ્ગજો આ લગ્નમાં હાજરી આપશે. આ લગ્નમાં ખાસ મહેમાન અંબાણી પરિવાર પણ હશે. આ સિવાય સાનિયા ચંડોકનો પરિવાર પણ ઉદ્યોગજગત સાથે સંકળાયેલો છે તેથી દેશ વિદેશના ઉદ્યોગપતિઓની હાજરી પણ આ લગ્નમાં જોવા મળશે.   

6/6
image
Arjun TendulkarSaaniya ChandokSachin Tendulkarsportsસચિન તેંડુલકર

Trending Photos