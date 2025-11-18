અરવલ્લી અગ્નિકાંડમાં મોચી પરિવારની ખુશીઓ છીનવાઈ : એમ્બ્યુલન્સની આગમાં મહિલાએ પતિ અને નવજાત બાળકને એકસાથે ગુમાવ્યા
Aravalli Ambulance Fire News: અરવલ્લીના મોડાસામાં દર્દનાક ઘટના બની છે. નવજાત બાળકની તબિયત ખરાબ હોવાથી તેને અમદાવાદની હોસ્પિટલમાં સારવાર માટે લઈ જતા સમયે એમ્બ્યુલન્સમાં આગ લાગી, નર્સ-ડોકટર અને નવજાત બાળક તથા તેના પિતાનું મોત નિપજ્યું છે. ત્યારે ગર્ભવતી મહિલા પર આભ તૂટી પડ્યું છે. તેણે નવજાત સંતાન અને પતિને એકસાથે ગુમાવ્યા છે.
ચાર જણા આગમાં ભડથું થયા
ગુજરાતના અરવલ્લી જિલ્લામાં એક મોટી દુર્ઘટનામાં એક નવજાત બાળક અને એક ડૉક્ટર સહિત ચાર લોકોના મોત થયા છે. અહેવાલો અનુસાર, જિલ્લાના મોડાસા શહેર નજીક મંગળવારે વહેલી સવારે એક એમ્બ્યુલન્સમાં આગ લાગતા આ અકસ્માત થયો હતો. પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર ડી.બી. વાળાએ જણાવ્યું હતું કે, મોડાસા-ધનસુરા રોડ પર રાત્રે 1 વાગ્યાની આસપાસ એમ્બ્યુલન્સમાં આગ લાગી હતી, જ્યારે જન્મ પછી બીમાર પડેલા એક દિવસના બાળકને મોડાસા હોસ્પિટલમાંથી અમદાવાદની એક ખાનગી હોસ્પિટલમાં સારવાર માટે લઈ જવામાં આવી રહ્યું હતું.
નર્સ-ડોક્ટરનું પણ એમ્બ્યુલન્સમાં મોત
ઈન્સ્પેક્ટરે જણાવ્યું હતું કે નવજાત બાળક, તેના પિતા જીગ્નેશ મોચી (38), અમદાવાદ સ્થિત ડૉક્ટર શાંતિલાલ રેંટિયા (30) અને અરવલ્લી સ્થિત નર્સ ભૂરીબેન માનત (23)નું અકસ્માતમાં મૃત્યુ થયું હતું. અધિકારીએ ઉમેર્યું હતું કે મોચીના બે સંબંધીઓ અને ખાનગી એમ્બ્યુલન્સ ડ્રાઇવર સહિત ત્રણ અન્ય લોકો દાઝી ગયા હતા અને તેમને નજીકની હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા છે.
મોચી પરિવારની ખુશીઓ છીનવાઈ
અહેવાલો અનુસાર, જીગ્નેશ મોચી પડોશી મહિસાગર જિલ્લાનો રહેવાસી હતો, અને તેના નવજાત બાળકને જન્મ પછી મોડાસાની એક ખાનગી હોસ્પિટલમાં સારવાર હેઠળ હતો. જ્યારે તેને બીજી ખાનગી હોસ્પિટલમાં લઈ જવામાં આવી રહ્યો હતો, ત્યારે કોઈ અજ્ઞાત કારણોસર એમ્બ્યુલન્સમાં આગ લાગી હતી.
પોલીસે જાહેર કરેલા સીસીટીવી ફૂટેજમાં બતાવવામાં આવ્યું છે કે એમ્બ્યુલન્સના પાછળના ભાગમાં આગ લાગવાની જાણ થતાં ડ્રાઇવરે પેટ્રોલ પંપ પાસે ગાડી ધીમી કરી દીધી હતી. મોચીના ડ્રાઇવર અને બે સંબંધીઓ આગળની સીટ પર બેઠા હોવાથી તેઓ ઈજાગ્રસ્ત થયા હતા. જોકે, બાળક, તેના પિતા, એક ડૉક્ટર અને એક નર્સ પાછળની સીટ પર બેઠા હોવાથી આગમાં મૃત્યુ પામ્યા હતા.
સ્થાનિક ફાયર બ્રિગેડ આગના સ્થળે પહોંચી હતી, પરંતુ ચાર પીડિતોને બચાવી શકી ન હતી. ઘાયલોની ઓળખ ડ્રાઇવર અંકિત ઠાકુર અને જીગ્નેશ મોચીના સંબંધીઓ, ગૌરાંગ મોચી અને ગીતાબેન મોચી તરીકે થઈ છે. જિલ્લા પોલીસ અધિક્ષક મનોહરસિંહ જાડેજાએ જણાવ્યું હતું કે ઘટનાની તપાસ કરવા અને દુર્ઘટનાનું કારણ નક્કી કરવા માટે ફોરેન્સિક નિષ્ણાતોને બોલાવવામાં આવ્યા છે.
