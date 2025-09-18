જતાં જતાં દક્ષિણ ગુજરાતના આ વિસ્તારોને મેઘો બાનમાં લેશે! નવરાત્રિમાં મોટો ખતરો, અંબાલાલે કરી ભારે આગાહી
Ambalal Patel Forecast: ગુજરાતમાં ચોમાસું હવે વિદાય લઈ રહ્યું છે, ત્યારે રાજ્યના દક્ષિણ ભાગમાં મેઘરાજા મહેરબાન થયા છે. ઉત્તર ગુજરાતમાંથી ચોમાસું વિદાય તરફ આગળ વધી રહ્યું છે, પરંતુ દક્ષિણ ગુજરાતમાં આજે પણ વરસાદી માહોલ જોવા મળ્યો. આજે સુરત, વાપી અને વલસાડ સહિતના વિસ્તારોમાં વરસાદ પડ્યો છે. ત્યારે ગુજરાતના હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલે એક મોટી આગાહી કરી છે.
નવરાત્રિ દરમિયાન રાજ્યમાં ગાજવીજ સાથે વરસાદ વરસવાની અંબાલાલ પટેલે આગાહી કરવામાં આવી છે. નવરાત્રિમાં વરસાદ અંગે જોઈએ તો બંગાળ ઉપસાગરની સિસ્ટમને કારણે આજથી જ તારીખ 22 સુધીમાં રાજ્ય અનેક ભાગોમાં ગાજવીજ સાથે વરસાદની સંભાવના રહેશે, પરંતુ ઉલ્લેખનીય છેકે તારીખ 27 સપ્ટેમ્બરથી 5મી ઓક્ટબર વચ્ચે અરબી સમુદ્ર પણ સક્રિય થવાની શક્યતા રહેશે જેના કારણે 27 સપ્ટેમ્બરથી 5 ઓક્ટોબર વચ્ચે દક્ષિણ ગુજરાતના ભાગોમાં અને રાજ્યના અન્ય ભાગોમાં ગાજવીજ સાથે વરસાદની શક્યતા રહેશે.
કેટલાક ભાગોમાં વધુ વરસાદ વરસી શકે અને 7 ઓક્ટોબર રાજ્યના ઘણા ભાગોમાં અરબી સમુદ્રની સિસ્ટમના કારણે વરસાદની થવાની શક્યતા રહેશે, ચિંતાની બાબત એછે, કે સૌરાષ્ટ્રના અનેક ભાગોમાં અપૂરતો વરસાદ નોંધાયો છે અને સિંચાઈ સાધનો પણ ત્રાચા છે, આ વખતે વધુ વરસાદ ન થાય તો કૃષિપાક પર માઠી અસર થઈ શકે, આવા વિસ્તારોમાં કદાચ હવામાનની આગાહીઓ પણ વરસાદની પુષ્ટિ કરતી હોવા છતાં સારા વરસાદ થતો નથી. હવે વરસાદી ઝાપટાં પડવાની શક્યતાઓ રહેશે. નવેમ્બર મહિનાની શરૂઆતમાં પણ અરબી સમુદ્ર સક્રિય રહેવાની શક્યતા રહેશે. જે ગુજરાતનું હવામાન પલટાવી શકે છે.
દક્ષિણ ગુજરાતમાં વરસાદનું જોર
રાજ્યના હવામાન વિભાગે આગામી 7 દિવસ સુધી હળવાથી મધ્યમ વરસાદની આગાહી કરી છે. હાલમાં એક સાયક્લોનિક સર્ક્યુલેશન સક્રિય હોવાને કારણે ગાજવીજ સાથે વરસાદ થવાની સંભાવના છે. દક્ષિણ ગુજરાતના તાપી જિલ્લામાં પણ વરસાદી માહોલ છવાયો છે. વ્યારા શહેર અને આસપાસના ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં વરસાદ પડ્યો છે. આ ઉપરાંત વાલોડ અને ડોલવણમાં પણ ક્યાંક ધીમી ધારે તો ક્યાંક ધોધમાર વરસાદ પડ્યો છે.
નવરાત્રિમાં વરસાદનું વિઘ્ન?
આ વર્ષે નવરાત્રિના તહેવાર દરમિયાન વરસાદ ખેલૈયાઓની મજા બગાડી શકે છે. હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલની આગાહી મુજબ, બંગાળના ઉપસાગરમાં એક નવી સિસ્ટમ સક્રિય થઈ છે, જેના કારણે વરસાદ આવવાની સંભાવના છે. અંબાલાલે આગાહી કરી છે કે 22 સપ્ટેમ્બર સુધીમાં રાજ્યના અનેક ભાગોમાં ગાજવીજ સાથે વરસાદ આવી શકે છે. આગામી પાંચ દિવસ સુધી રાજ્યમાં 30 થી 40 કિલોમીટરની ઝડપે પવન ફૂંકાવાની પણ આગાહી કરવામાં આવી છે.
આ ઉપરાંત, 27 સપ્ટેમ્બરથી 5 ઓક્ટોબર અને 7 ઓક્ટોબરના રોજ પણ દક્ષિણ ગુજરાત સહિતના વિસ્તારોમાં વરસાદ પડવાની સંભાવના છે. અંબાલાલ પટેલના જણાવ્યા મુજબ, નવેમ્બર મહિનામાં પણ હવામાનમાં પલટો આવી શકે છે. ચોમાસાની વિદાય ટાણે પડતા આ વરસાદને કારણે વાતાવરણમાં ઠંડક પ્રસરી છે, પરંતુ નવરાત્રિના ખેલૈયાઓમાં ચિંતાનું મોજું ફરી વળ્યું છે. અમદાવાદમાં પણ ગાજવીજ સાથે હળવા વરસાદની સંભાવના છે.
