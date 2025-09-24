કડાકા-ભડાકા સાથે વરસાદની મોટી ચેતવણી, ગુજરાતના આ વિસ્તારોમાં મેઘરાજા બોલાવશે સટાસટી!
Ambalal Patel Forecast: ગુજરાતમાં ચોમાસું વિદાય લઈ રહ્યું છે, ત્યારે હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલે ફરી એકવાર મોટી આગાહી કરી છે. તેમણે જણાવ્યું છે કે આગામી દિવસોમાં રાજ્યમાં ફરી વરસાદી માહોલ જામશે. ઉત્તર ગુજરાતમાંથી વરસાદની વિદાય થઈ શકે છે. ચાર અને પાંચ ઓક્ટોબરે નવી સિસ્ટમ સક્રિય થશે. જેની અસર ગુજરાત પર થઈ શકે છે. રાજ્યમાં 18થી 27 ઓક્ટોબરે વાતાવરણમાં પલટો આવી શકે છે. નવી સિસ્ટમની અસરથી ઓક્ટોબર અને નવેમ્બર મહિનામાં પણ વરસાદ વરસી શકે છે.
ઉનાળા જેવી ગરમી અને પછી વરસાદ
અંબાલાલ પટેલની આગાહી મુજબ, 27 સપ્ટેમ્બર સુધી રાજ્યમાં ઉનાળા જેવી ગરમીનો અનુભવ થશે. જોકે, ત્યારબાદ વાતાવરણમાં મોટો પલટો આવશે. 27 સપ્ટેમ્બરથી 5 ઓક્ટોબર સુધીમાં બંગાળના ઉપસાગરમાં એક નવી સિસ્ટમ સક્રિય થઈ રહી છે, જેના કારણે ગુજરાતના ઘણા ભાગોમાં ગાજવીજ સાથે ભારેથી અતિભારે વરસાદ થવાની શક્યતા છે.
ક્યાં થશે ભારે વરસાદ?
દક્ષિણ ગુજરાત: દક્ષિણ ગુજરાતના કેટલાક ભાગોમાં 10 ઇંચથી વધુ વરસાદ થઈ શકે છે. મુંબઈ: મુંબઈના ભાગોમાં પણ 10 થી 15 ઇંચ વરસાદ થવાની સંભાવના છે. સૌરાષ્ટ્ર: દક્ષિણ સૌરાષ્ટ્ર અને સૌરાષ્ટ્રના અન્ય કેટલાક ભાગોમાં પણ ભારે વરસાદ થવાની શક્યતા છે. ખાસ કરીને, વરસાદની અછત ધરાવતા જામનગરના ભાગોમાં પણ વરસાદી ઝાપટા જોવા મળશે. વડોદરા: વડોદરાના ભાગોમાં પણ ભારેથી અતિભારે વરસાદ થઈ શકે છે. ઉત્તર અને પૂર્વ ગુજરાત: ઉત્તર ગુજરાત, પૂર્વ ગુજરાત, સાબરકાંઠા અને પંચમહાલના ભાગોમાં પણ ગાજવીજ સાથે વરસાદની શક્યતા છે.
ઓક્ટોબરમાં પણ વરસાદ
આ ઉપરાંત, અંબાલાલ પટેલે જણાવ્યું છે કે 10 થી 13 ઓક્ટોબર દરમિયાન પણ રાજ્યના ઘણા ભાગોમાં વરસાદ થવાની સંભાવના છે. આ આગાહી ખેડૂતો અને સામાન્ય જનતા માટે મહત્વપૂર્ણ છે, કારણ કે આ સમયે પાકને નુકસાન થવાની શક્યતા પણ રહેલી છે. આગામી દિવસોમાં વાતાવરણમાં થતા આ ફેરફારોને ધ્યાનમાં રાખીને સૌએ સાવચેત રહેવું જરૂરી છે.
હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલ દ્વારા 27 સપ્ટેમ્બરથી લઈને 5 ઓક્ટોબર સુધી ભારે વરસાદની આગાહી તેમણે વ્યક્ત કરી છે. અંબાલાલ પટેલની આગાહી અનુસાર, નવરાત્રિમાં રાજ્યના કેટલાક જિલ્લાઓમાં ભારે વરસાદ વરસી શકે છે. દક્ષિણ ગુજરાતના કેટલાક જિલ્લાઓમાં ભારે વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે. મધ્ય ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્રમાં પણ વરસાદની શક્યતા છે. અમદાવાદ અને ગાંધીનગરમાં હવામાન પલટાની શક્યતા છે.
સૌરાષ્ટ્રમાં પણ વરસાદની શક્યતા
અંબાલાલ પટેલના આંકલન મુજબ બંગાળના ઉપસાગરમાં ચક્રવાત બની શકે છે, જેના કારણે દક્ષિણ પૂર્વીય તટો પર 100થી 120 કિમી પ્રતિ કલાકે પવન ફૂંકાઈ શકે છે. ઓક્ટોબરમાં બંગાળના ઉપસાગરમાં વાવાઝોડું બનવાની શક્યતા છે.નવેમ્બર માસમાં ખતરનાક વાવાઝોડું બનવાનો અનુમાન અંબાલાલે વ્યક્ત કર્યો છે. અંબાલાલ પટેલની આગાહી મુજબ, મધ્ય સૌરાષ્ટ્રના ભાગોમાં પણ ભારે વરસાદની સંભાવના છે.
