કેટલી સંપત્તિ છોડીને ગયા આશા ભોસલે... સિંગિંગ નહીં, આ બિઝનેસથી કરતા હતા કરોડોની કમાણી

Asha Bhosle Net Worth: દિગ્ગજ સિંગર આશા ભોસલેનું રવિવારે નિધન થઈ ગયું હતું. તેઓ 92 વર્ષના હતા. તેમના નિધનથી મ્યૂઝિક ઈન્ડસ્ટ્રીમાં એક યુગનો અંત આવી ગયો છે. સિનેમામાં પોતાના શાનદાર યોગદાન સિવાય આશા ભોસલેએ દાયકાઓના કરિયરમાં ઘણી સંપત્તિ પણ બનાવી છે. તેમણે પોતાની કરોડો રૂપિયાની સંપત્તિ બનાવી જે પરિવારજનોને વારસામાં મળશે.

Updated:Apr 13, 2026, 04:52 PM IST

આશા ભોસલેનું નિધન

Asha Bhosle Net Worth: ભારતીય સંગીતના સૌથી જાણીતા ગાયિકાઓમાંથી એક આશા ભોસલેનું રવિવારે નિધન થઈ ગયું છે. ગાયિકાને શનિવારે બ્રિચ કેન્ડી હોસ્પિટલમાં દાખલ કરાવવામાં આવ્યા હતા. રવિવારે 92 વર્ષની ઉંમરે તેમણે અંતિમ શ્વાસ લીધા હતા. આજે અમે તમને દિવંગત આશા ભોસલેની સંપત્તિ વિશે જણાવીશું.

મ્યૂઝિકની દુનિયામાં કર્યું રાજ

આશા ભોસલે બોલીવુડના તે મહાન મૂળ ગાયકોમાં અંતિમ હતા, જેમના અવાજે આ ઈન્ડસ્ટ્રી અને દેશના સંગીતના સ્વાદને આકાર આપ્યો. તેમણે પોતાના બહેન લતા મંગેશકર સિવાય મુકેશ, મોહમ્મદ રફી અને કિશોર કુમાર જેવા દિગ્ગજોની સાથે મળી અડધી સદીથી વધુ સમય સુધી હિંદી સંગીતની દુનિયા પર રાજ કર્યું.  

12 હજારથી વધુ ગીત ગાયા

લગભગ 10 વર્ષની ઉંમરમાં પોતાના કરિયરની શરૂઆત કરનાર આશા ભોસલેએ 22 ભાષાઓમાં 12 હજારથી વધુ ગીત ગાયા. તેમને સંગીતના ઈતિહાસમાં સૌથી વધુ ગીત રેકોર્ડ કરનાર કલાકાર તરીકે ગિનીઝ બુક ઓફ વર્લ્ડ રેકોર્ડ્સથી પણ ઓળખ મળી.

 

ઘણા પુરસ્કારોથી સન્માનિત

મનોરંજન જગતને અગણિત સદાબહાર હિટ ગીત આપનાર આશા ભોસલેનું અનેક પુરસ્કારોથી સન્માન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં પદ્મ વિભૂષણ અને દાદાસાહેબ ફાળકે પુરસ્કાર ણ સામેલ છે. આશા ભોસલેની સંપત્તિની વાત કરીએ તો મીડિયા રિપોર્ટ્સ પ્રમાણે તેમની અંદાજિત નેટવર્થ 200-250 કરોડ રૂપિયા સુધી છે.  

જાણો કેટલી છે નેટવર્થ

તેઓ એક કલાકાર જ નહીં પરંતુ એક સફળ બિઝનેસવુમન પણ રહ્યાં. આશા ભોસલેએ દુનિયાભરમાં પોતાના રેસ્ટોરન્ટની ચેન ખોલી. તેમાં ખાડી ક્ષેત્રના દેશ જેમ કે યુએઈ, કુવૈત અને બહરીનમાં તેમના રેસ્ટોરન્ટ છે. આ સિવાય યુકેના બર્મિંઘમ અને માન્ચેસ્ટરમાં પણ તેમણે રેસ્ટોરન્ટ શરૂ કર્યાં હતા. કહેવામાં આવે છે કે આશાજી ખુદ એક સારા કુક હતા અને તેમણે શેફને ટ્રેનિંગ પણ આપી. તેમને લક્ઝરી ગાડીઓનો શોખ રહ્યો. તો કેટલાક રિપોર્ટ્સ અનુસાર તેમની પાસે લગભગ 80થી 100 કરોડ રૂપિયા સુધીની પ્રોપર્ટી છે. મુંબઈ અને પુણેમાં પ્રોપર્ટી છે.   

Asha Bhosle net worthAsha Bhosle 100 crore wealth

