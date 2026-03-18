ચૈત્ર નવરાત્રી પહેલા બન્યો અષ્ટાદશ યોગ, સૂર્ય-બુધનો દુર્લભ સંયોગ કરાવશે માલામાલ; આજથી આ 5 રાશિઓનો 'ગોલ્ડન ટાઈમ' શરૂ!
Ashtadash Yog 2026: સૂર્ય અને બુધના અષ્ટાદશ યોગે નવરાત્રી પહેલા એક શુભ સંયોગ બનાવ્યો છે. આ બન્ને ગ્રહોનો આ દુર્લભ સંયોગ કેટલીક રાશિઓ માટે પ્રગતિ, ધનલાભ અને નવી તકો લઈને આવી શકે છે. જાણો કઈ કઈ રાશિઓ માટે સારો સમય શરૂ થઈ રહ્યો છે.
સૂર્ય-બુધનો દુર્લભ સંયોગ
ચૈત્ર નવરાત્રી 2026ની શરૂઆત 19 માર્ચથી થવા જઈ રહી છે. ચૈત્ર નવરાત્રી પહેલા જ એક ખાસ જ્યોતિષીય સંયોગ બન્યો છે, જેને અષ્ટાદશ યોગ કહેવામાં આવે છે. સૂર્ય અને બુધના 18 ડિગ્રીના વિશેષ કોણ પર આવવાથી આ યોગ બન્યો છે, જે ખૂબ જ શુભ માનવામાં આવે છે. જ્યોતિષ માન્યતા અનુસાર, આવા યોગ જીવનમાં સકારાત્મક બદલાવ, પ્રગતિ અને નવી તકો લઈને આવે છે. આ વખતે આ સંયોગ કેટલીક ખાસ રાશિઓ માટે લાભકારી સંકેત આપી રહ્યો છે. તો ચાલો જાણીએ અષ્ટાદશ યોગથી કઈ કઈ રાશિઓને લાભ થશે.
શું છે અષ્ટાદશ યોગ અને કેમ છે ખાસ?
સૌ પ્રથમ તો એ જાણી લઈએ કે, અષ્ટાદશ યોગ શું છે? આ સંયોગ ત્યારે બને છે જ્યારે સૂર્ય અને બુધ એક નિશ્ચિત કોણ પર સ્થિત હોય છે. આ વખતે બન્ને ગ્રહો 18 ડિગ્રી પર આવીને એક મજબૂત અને શુભ સંયોગ બનાવી રહ્યા છે. તેને બુદ્ધિ, નેતૃત્વ અને નિર્ણય લેવાની ક્ષમતા વધારનારો યોગ માનવામાં આવે છે. એવું કહેવાય છે કે, આ સમય દરમિયાન કરવામાં આવેલા પ્રયત્નોનું ફળ જલ્દી મળે છે.
મેષ રાશિ
મેષ રાશિના જાતકો માટે આ સમય આત્મવિશ્વાસથી ભરપૂર રહેવાનો છે. તમારી લીડરશિપ ક્વોલિટીમાં સુધારો થશે અને તમે દરેક પડકારનો મજબૂતીથી સામનો કરશો. વિરોધીઓ પણ આ દરમિયાન નબળા પડી શકે છે. સાથે જ તમારા વ્યવહાર અને વાતચીતમાં સકારાત્મક ફેરફાર જોવા મળશે.
મિથુન રાશિ
મિથુન રાશિના જાતકોની વિચારવાની અને નિર્ણય લેવાની ક્ષમતામાં સુધારો થશે. તમે જે પણ પગલું વિચારી-સમજીને ભરશો, તેમાં સફળતા મળવાના સંકેતો છે. સમાજમાં તમારી પ્રતિષ્ઠા વધશે અને તમે કંઈક નવું કરવાનું સાહસ પણ બતાવી શકો છો.
સિંહ રાશિ
સિંહ રાશિના જાતકો માટે આ યોગ આર્થિક મામલામાં રાહત આપનારો સાબિત થઈ શકે છે. અટકેલા કામ પૂરા થવા લાગશે અને આવકના નવા સ્ત્રોત બની શકે છે. જો દેવા કે લોનને લઈને ચિંતા હતી, તો તેમાં પણ ઉકેલ મળવાના યોગ બની રહ્યા છે.
તુલા રાશિ
તુલા રાશિના જાતકો માટે રોકાણની દૃષ્ટિએ આ સમય સારો માનવામાં આવી રહ્યો છે. સમજદારીથી કરેલું રોકાણ લાભ આપી શકે છે. જો કે, ઉતાવળ કે શોર્ટકટ અપનાવવાથી બચવું જરૂરી રહેશે. તમારી વાણીમાં આકર્ષણ વધશે, જેનાથી લોકો તમારા પર વિશ્વાસ કરશે.
ધન રાશિ
ધન રાશિના જાતકો માટે આ સમય પોતાની જાતને શ્રેષ્ઠ બનાવવાનો છે. નવી સ્કિલ શીખવા અને પોતાના કામને આગળ વધારવાની તકો મળી શકે છે. જે લોકો બિઝનેસ શરૂ કરવા માંગે છે, તેમના માટે સમય અનુકૂળ છે. સાથે જ પ્રોપર્ટી કે વાહન ખરીદવાના યોગ બની રહ્યા છે અને વિદ્યાર્થીઓને વિદેશમાં અભ્યાસની તકો મળી શકે છે.
Disclaimer - પ્રિય વાચક, અમારા આ સમાચાર વાંચવા બદલ આભાર. આ સમાચાર તમને ફક્ત જાગૃત કરવાના હેતુથી લખવામાં આવ્યા છે. અમે આ લખવામાં સામાન્ય માહિતીની મદદ લીધી છે. Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.
