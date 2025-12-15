ગુજરાતી ન્યૂઝફોટો

2026નું વર્ષ આ રાશિઓ માટે ખુબ ભારે, શનિ-મંગળ, રાહુ-કેતુ તબાહી મચાવશે, જે કામ હાથમાં લેશો પુષ્કળ નુકસાનના યોગ

વર્ષ 2026 અનેક શુભ યોગમાં શરૂ થઈ રહ્યું છે. પરંતુ બીજી બાજુ વર્ષ પસાર થતા થતા એવા પણ અશુભ યોગ બનશે જે અનેક લોકો મુસીબતો લાવી શકે છે. 2026માં કયા કયા અશુભ યોગ બનશે અને કઈ રાશિઓ પર તેની અસર થશે તે ખાસ જાણો. 

Updated:Dec 15, 2025, 09:49 AM IST

વર્ષ 2026 શરૂ થવામાં ગણતરીના દિવસો બાકી છે અને લોકો નવા વર્ષનું સ્વાગત કરવા માટે પૂરેપૂરા જોશથી તૈયાર છે. પરંતુ જ્યોતિષ ગણતરીઓ મુજબ વર્ષ 2026 અનેક એવા અશુભ યોગ લઈને આવી રહ્યું છે જે લોકોને ચિંતાના નાખી શકે છે. આવનારા દિવસોમાં શનિ, મંગળ, ગુરુ અને રાહુ તથા કેતુ જેવા શક્તિશાળી ગ્રહો જે ચાલ ચલશે તેના લીધે લોકોના માથે મુસીબતોના પોટલા આવી શકે છે. આ ગ્રહ જે યોગ સંયોગ બનાવશે તે તબાહી લાવી શકે છે. તેની અસર 12 રાશિના જાતકો અને દેશ દુનિયા પર પડી શકે છે.   

અતિચારી ગુરુ અને રાહુ-કેતુ ગોચર

સામાન્ય રીતે 1 વર્ષમાં ગોચર કરતા દેવગુરુ બૃહસ્પતિ વર્ષ 2026માં બે વાર રાશિ બદલશે. ગુરુ 2025થી જ અતિચારી ચાલ ચલી રહ્યા છે અને 8 વર્ષ સુધી અતિચારી રહેશે. ગુરુ પહેલા કર્કમાં અને પછી સિંહ  રાશિમાં જશે. જ્યારે ક્રૂર ગ્રહ રાહુ-કેતુ 5 ડિસેમ્બર 2026ના રોજ રાશિ બદલશે પરંતુ તેનાથી તેઓ અન્ય ગ્રહો સાથે યુતિમાં આવવાથી વિધ્વંસક યોગ પણ બનાવશે. 

ફેબ્રુઆરીમાં અંગારક યોગ

રાહુ ગ્રહ શનિની રાશિ કુંભમાં ભ્રમણ કરે છે અને 5 ડિસેમ્બર 2026 સુધી કુંભમાં જ રહેશે. આ દરમિયાન મંગળ સાથે મળીને અંગારક યોગ બનાવશે. જે ખુબ જ ખતરનાક ગણાય છે. મંગળ ગ્રહ 23 ફેબ્રુઆરી 2026ના રોજ ગોચર કરશે અને 2 એપ્રિલ 2026 સુધી કુંભમાં જ રહેશે. આ દરમિયાન મંગળ રાહુની યુતિથી અંગારક યોગ બનશે. 

શનિ મંગળની યુતિ

ત્યારબાદ મંગળ ગોચર કરીને મીન રાશિમાં જશે અને અહીં બિરાજમાન શનિ સાથે યુતિ કરશે. અગ્નિ તત્વવાળા મંગળ ગ્રહ અને દંડાધિકારી શનિની યુતિ પણ પડકારો સર્જી  શકે છે. તેમના કારણે અનેક રાશિવાળાના જીવન પર નકારાત્મક અસર પડી શકે છે. 

આ રાશિઓ પર અશુભ અસર

વર્ષ 2026માં બનતા અશુભ યોગોની 5 રાશિઓ પર ખરાબ અસર પડી શકે છે. મેષ, કુંભ, અને મીન રાશિ પર શનિની સાડાસાતીનો સાયો છે અને સિંહ ધનુ પર ઢૈય્યાનો સાયો છે. આવામાં આ લોકોએ કષ્ટ ભોગવવા પડી શકે છે. આ ઉપરાંત મેષ, કર્ક, કન્યા અને મકર રાશિવાળાને અંગારક યોગ આર્થિક નુકસાન, માનસિક કષ્ટ અને દુર્ઘટનાના યોગ બની શકે છે. જે કામમાં હાથ નાખશો ત્યાં નુકસાન ભોગવવું પડી શકે છે. સમજી વિચારીને નિર્ણય લેવા અને સાવધાની વર્તવી. 

 (Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)  

