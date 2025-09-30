અભિષેક શર્માને ગિફ્ટમાં મળેલી કારની કેટલી છે કિંમત ? આ ખાસ ફીચરથી સજ્જ છે HAVAL H9
HAVAL H9 Price : એશિયા કપ 2025માં અભિષેક શર્માને પ્લેયર ઓફ ધ ટુર્નામેન્ટ બદલ લક્ઝરી કાર HAVAL H9 ગિફ્ટમાં આપવામાં આવી હતી. ત્યારે ભારતમાં આ કારની કિંમત કેટલી છે અને તેના ફીચર્સ વિશે આ લેખમાં જાણીશું.
HAVAL H9 Price : અભિષેક શર્માને એશિયા કપ 2025માં પ્લેયર ઓફ ધ ટુર્નામેન્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યો હતો અને તેને લક્ઝરી SUV HAVAL H9 ગિફ્ટમાં આપવામાં આવી હતી. તેથી આ કારની ઘણી ચર્ચા થઈ રહી છે.
HAVAL H9 ભારતીય બજારમાં વેચાતી નથી. જોકે, આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં તેની કિંમત 1,42,200 સાઉદી રિયાલ છે. અહેવાલો અનુસાર, ભારતમાં આ કારની અપેક્ષિત કિંમત 25થી 30 લાખ રૂપિયા એક્સ-શોરૂમ વચ્ચે હોઈ શકે છે. આ SUV ટોયોટા ફોર્ચ્યુનર જેવા વાહનો સાથે સ્પર્ધા કરે છે.
HAVAL H9 SUV 2.0-લિટર ટર્બોચાર્જ્ડ પેટ્રોલ એન્જિન દ્વારા સંચાલિત છે. આ એન્જિન આશરે 215 bhp પાવર અને 324 Nm ટોર્ક જનરેટ કરે છે. તે 8-સ્પીડ ઓટોમેટિક ગિયરબોક્સ સાથે આવે છે. તે 4-વ્હીલ ડ્રાઇવ સિસ્ટમ સાથે આવે છે, જે તેને ઓફ-રોડિંગ માટે ખાસ બનાવે છે. આ એક SUV, અથવા સ્પોર્ટ્સ યુટિલિટી વાહન છે, જે ફીચર્સથી ભરપૂર છે.
HAVAL H9 તેના વૈભવી દેખાવ અને અદ્યતન ફીચર્સ માટે જાણીતી છે. 7-સીટર લેઆઉટમાં આવતી આ કારમાં ઇલેક્ટ્રિકલી એડજસ્ટેબલ સીટ, Apple CarPlay અને ટચસ્ક્રીન ઇન્ફોટેનમેન્ટ સિસ્ટમ અને પેનોરેમિક સનરૂફ છે. 360-ડિગ્રી કેમેરા, છ એરબેગ્સ અને ABS-EBD જેવા ફીચર્સ પણ છે.
HAVAL એ ગ્રેટ વોલ મોટર્સની સબ-બ્રાન્ડ છે, જે ચીનના સૌથી મોટી SUV ઉત્પાદકોમાંની એક છે. કંપનીએ પહેલાથી જ H9 આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં રજૂ કરી દીધી છે, જે ઓસ્ટ્રેલિયા, રશિયા અને મધ્ય પૂર્વ જેવા દેશોમાં વેચાઈ રહી છે. હવે, એવી ચર્ચા છે કે આ કાર ભારતીય બજારમાં પ્રવેશ કરી શકે છે.
