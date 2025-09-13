ભારત-પાકિસ્તાન મેચમાં વરસાદ બનશે 'વિલન' ? જો મેચ રદ થાય તો કોને થશે ફાયદો ?
એશિયા કપ 2025ની સૌથી મોટી મેચ 14 સપ્ટેમ્બરે દુબઈમાં ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે રમાશે. બંને દેશોમાં આ મેચની આતુરતાથી રાહ જોવાઈ રહી છે. મેચ પહેલા ક્રિકેટ પ્રેમીઓ એક પ્રશ્નને લઈને ખૂબ ચિંતિત છે કે શું 14 સપ્ટેમ્બરે આ હાઇ વોલ્ટેજ મેચમાં વરસાદ મેચની મજા બગાડી શકે છે?
એશિયા કપ 2025માં ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચેની મેચ 14 સપ્ટેમ્બરના રોજ રમાશે. બંને ટીમો વચ્ચેની આ મેચ ભારતીય સમય મુજબ રાત્રે 8 વાગ્યે દુબઈના ઇન્ટરનેશનલ ક્રિકેટ સ્ટેડિયમમાં શરૂ થશે.
આ મેચ માટે ચાહકોની દુબઈના હવામાન પર પણ નજર છે. સપ્ટેમ્બર મહિનામાં દુબઈનું હવામાન ગરમ અને ભેજવાળું રહે છે. accuweather.com અનુસાર, રવિવારે દુબઈનું મહત્તમ તાપમાન 39 ડિગ્રી સેલ્સિયસ હોઈ શકે છે.
તો વરસાદની શક્યતા ફક્ત 4 ટકા છે. સાંજે હવામાન થોડું ઠંડુ થશે. મેચ સૂર્યાસ્ત પછી જ શરૂ થવાની છે. સાંજે તાપમાન 33 ડિગ્રી સેલ્સિયસ રહેવાની ધારણા છે.
ભારત-પાકિસ્તાન મેચમાં વરસાદની કોઈ શક્યતા નથી. પરંતુ જો વરસાદ પડે અને મેચ સંપૂર્ણપણે ધોવાઈ જાય, તો બંને ટીમોને એક-એક પોઈન્ટ મળશે.
આ મેચ માટે રિઝર્વ ડેની કોઈ જોગવાઈ નથી. કાં તો મેચનું પરિણામ આવશે અથવા બંને ટીમોને 1-1 પોઈન્ટ મળશે. આવી સ્થિતિમાં ભારતને જ ફાયદો થશે કારણ કે ભારત પોઈન્ટ ટેબલમાં પાકિસ્તાન કરતાં આગળ છે.
તમને જણાવી દઈએ કે કોઈપણ T20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચનું પરિણામ જાહેર કરવા માટે, 5-5 ઓવર રમવી જરૂરી છે. ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે ક્રિકેટ મેદાન પર છેલ્લી ટક્કર ICC ચેમ્પિયન્સ ટ્રોફી 2025માં થઈ હતી. જેમાં ભારતીય ટીમે 6 વિકેટથી જીત મેળવી હતી.
