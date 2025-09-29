ગુજરાતી ન્યૂઝફોટો

એશિયા કપ 2025માં કયા ખેલાડીએ જીત્યો કયો એવોર્ડ ? જાણો કોણ બન્યું મેન ઓફ ધ ટુર્નામેન્ટ

Asia Cup 2025 Winners List : ટીમ ઈન્ડિયાએ એશિયા કપ 2025 પર સંપૂર્ણ પ્રભુત્વ જમાવ્યું. અભિષેક શર્માથી લઈને તિલક વર્મા અને કુલદીપ યાદવ સુધી, ભારતીય ખેલાડીઓએ આ ટુર્નામેન્ટમાં ઘણા એવોર્ડ જીત્યા.

Updated:Sep 29, 2025, 03:13 PM IST

1/6
image

Asia Cup 2025 Winners List : ભારતે એશિયા કપ ફાઇનલમાં પાકિસ્તાનને 5 વિકેટથી હરાવ્યું અને 9મી વખત એશિયા કપનો ખિતાબ જીત્યો. ભારતે માત્ર એશિયા કપનો ખિતાબ જ નહીં પરંતુ તમામ ટુર્નામેન્ટના એવોર્ડ પણ જીત્યા.

2/6
image

એશિયા કપ ફાઇનલમાં ટીમ ઇન્ડિયાની જીતના હીરો તિલક વર્માને 'પ્લેયર ઓફ ધ મેચ' જાહેર કરવામાં આવ્યો. તિલક વર્માએ 53 બોલમાં 69 રનની અણનમ મેચ-વિનિંગ ઇનિંગ રમી.

3/6
image

એશિયા કપ ફાઇનલમાં ઉત્કૃષ્ટ પ્રદર્શન માટે શિવમ દુબેને 'ગેમ ચેન્જર ઓફ ધ મેચ' જાહેર કરવામાં આવ્યો. શિવમે 22 બોલમાં 33 રનની મહત્વપૂર્ણ ઇનિંગ રમી અને ટીમ ઇન્ડિયાને વિજયની નજીક લાવી.

4/6
image

ફાઇનલમાં સૌથી વધુ છગ્ગા મારવા બદલ તિલક વર્માને 'મોસ્ટ સિક્સિસ'નો એવોર્ડ પણ મળ્યો. પાકિસ્તાન સામેની ફાઇનલમાં તિલકને ચાર સિક્સ ફટકારી હતી. 

5/6
image

અભિષેક શર્માને એશિયા કપ 2025 માટે 'પ્લેયર ઓફ ધ ટુર્નામેન્ટ' જાહેર કરવામાં આવ્યો. અભિષેક એશિયા કપમાં સૌથી વધુ રન બનાવનાર ખેલાડી બન્યો. અભિષેકે 7 મેચમાં 44.85ની સરેરાશથી 314 રન બનાવ્યા. અભિષેકને 15,000 યુએસ ડોલર અને એક એસયુવી પણ મળી.

6/6
image

કુલદીપ યાદવને 'મોસ્ટ વેલ્યુએબલ પ્લેયર' જાહેર કરવામાં આવ્યો. કુલદીપે એશિયા કપ 2025માં સૌથી વધુ વિકેટ લીધી. આ ભારતીય બોલરે 7 મેચમાં 17 વિકેટ લીધી.

Asia Cup 2025Abhishek Sharmatilak vermaKuldeep YadavAsia Cup award

Trending Photos