એશિયા કપ 2025માં કયા ખેલાડીએ જીત્યો કયો એવોર્ડ ? જાણો કોણ બન્યું મેન ઓફ ધ ટુર્નામેન્ટ
Asia Cup 2025 Winners List : ટીમ ઈન્ડિયાએ એશિયા કપ 2025 પર સંપૂર્ણ પ્રભુત્વ જમાવ્યું. અભિષેક શર્માથી લઈને તિલક વર્મા અને કુલદીપ યાદવ સુધી, ભારતીય ખેલાડીઓએ આ ટુર્નામેન્ટમાં ઘણા એવોર્ડ જીત્યા.
Asia Cup 2025 Winners List : ભારતે એશિયા કપ ફાઇનલમાં પાકિસ્તાનને 5 વિકેટથી હરાવ્યું અને 9મી વખત એશિયા કપનો ખિતાબ જીત્યો. ભારતે માત્ર એશિયા કપનો ખિતાબ જ નહીં પરંતુ તમામ ટુર્નામેન્ટના એવોર્ડ પણ જીત્યા.
એશિયા કપ ફાઇનલમાં ટીમ ઇન્ડિયાની જીતના હીરો તિલક વર્માને 'પ્લેયર ઓફ ધ મેચ' જાહેર કરવામાં આવ્યો. તિલક વર્માએ 53 બોલમાં 69 રનની અણનમ મેચ-વિનિંગ ઇનિંગ રમી.
એશિયા કપ ફાઇનલમાં ઉત્કૃષ્ટ પ્રદર્શન માટે શિવમ દુબેને 'ગેમ ચેન્જર ઓફ ધ મેચ' જાહેર કરવામાં આવ્યો. શિવમે 22 બોલમાં 33 રનની મહત્વપૂર્ણ ઇનિંગ રમી અને ટીમ ઇન્ડિયાને વિજયની નજીક લાવી.
ફાઇનલમાં સૌથી વધુ છગ્ગા મારવા બદલ તિલક વર્માને 'મોસ્ટ સિક્સિસ'નો એવોર્ડ પણ મળ્યો. પાકિસ્તાન સામેની ફાઇનલમાં તિલકને ચાર સિક્સ ફટકારી હતી.
અભિષેક શર્માને એશિયા કપ 2025 માટે 'પ્લેયર ઓફ ધ ટુર્નામેન્ટ' જાહેર કરવામાં આવ્યો. અભિષેક એશિયા કપમાં સૌથી વધુ રન બનાવનાર ખેલાડી બન્યો. અભિષેકે 7 મેચમાં 44.85ની સરેરાશથી 314 રન બનાવ્યા. અભિષેકને 15,000 યુએસ ડોલર અને એક એસયુવી પણ મળી.
કુલદીપ યાદવને 'મોસ્ટ વેલ્યુએબલ પ્લેયર' જાહેર કરવામાં આવ્યો. કુલદીપે એશિયા કપ 2025માં સૌથી વધુ વિકેટ લીધી. આ ભારતીય બોલરે 7 મેચમાં 17 વિકેટ લીધી.
