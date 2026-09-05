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IND vs PAK : ભારત-પાકિસ્તાન વચ્ચે આજે મહામુકાબલો, જાણો ક્યારે અને ક્યાં જોઈ શકશો લાઈવ

Written ByDilip Chaudhary
Published: Sep 05, 2026, 02:35 PM IST|Updated: Sep 05, 2026, 02:35 PM IST

IND vs PAK : મહિલા એશિયા કપ 2026માં ભારત અને પાકિસ્તાનની ટીમો 5 સપ્ટેમ્બરના રોજ ટકરાશે. દુબઈ ઇન્ટરનેશનલ સ્ટેડિયમ ખાતે યોજાનારી આ અંતિમ ગ્રુપ-સ્ટેજ મેચ રાત્રે 8 વાગ્યે શરૂ થશે. ભારત પહેલાથી જ સેમિફાઇનલ માટે ક્વોલિફાય થયું છે. હવે પ્રશ્ન એ છે કે મેચનું લાઈવ પ્રસારણ ક્યાં થશે ?

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IND vs PAK : ભારત અને પાકિસ્તાનની મહિલા ક્રિકેટ ટીમો ફરી એકવાર એકબીજા સામે ટકરાવવા જઈ રહી છે. 2026 મહિલા એશિયા કપમાં બંને પાડોશી દેશો વચ્ચેની અંતિમ ગ્રુપ સ્ટેજ મેચ આજે એટલે કે 5 સપ્ટેમ્બરના રોજ રમાશે. ભારત પહેલાથી જ સેમિફાઇનલમાં સ્થાન મેળવી ચૂક્યું છે, પરંતુ ટીમ ઇન્ડિયા પાકિસ્તાન સામે વિજય સાથે લીગ સ્ટેજ પૂર્ણ કરવાનો પ્રયાસ કરશે.  

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2026 એશિયા કપ દુબઈ રમાઈ રહ્યો છે. ટુર્નામેન્ટમાં કુલ 8 ટીમો ભાગ લઈ રહી છે, જે બધી T20 ટાઇટલ માટે સ્પર્ધા કરી રહી છે. આ ટુર્નામેન્ટ 13 સપ્ટેમ્બર સુધી ચાલશે. જેમાં કુલ 15 મેચ છે, જેમાં ગ્રુપ સ્ટેજ, સેમિફાઇનલ અને ફાઇનલનો સમાવેશ થાય છે.  

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ભારતને ગ્રુપ Aમાં સ્થાન આપવામાં આવ્યું છે. પાકિસ્તાનની સાથે આ ગ્રુપમાં થાઇલેન્ડ, હોંગકોંગ અને ચીનનો સમાવેશ થાય છે. પરિણામે ગ્રુપ રાઉન્ડની ભારતની અંતિમ મેચ પાકિસ્તાન સામે છે.  

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છેલ્લી મેચમાં ટીમ ઈન્ડિયાએ હોંગકોંગને 137 રનના મોટા માર્જિનથી હરાવ્યું હતું. આ મેચમાં સ્મૃતિ મંધાનાએ શાનદાર ઈનિંગ રમી હતી, જેણે માત્ર 64 બોલમાં 124 રનની ધમાકેદાર ઇનિંગ રમી હતી.  

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ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે એશિયા કપ 2026ની અંતિમ લીગ મેચ 5 સપ્ટેમ્બર, 2026ના રોજ રાત્રે 8 વાગ્યે (IST) શરૂ થવાની છે. બંને ટીમો દુબઈ ઈન્ટરનેશનલ સ્ટેડિયમમાં એકબીજા સામે ટકરાશે.  

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ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચેની આ હાઈ-વોલ્ટેજ મેચનું લાઈવ ટેલિકાસ્ટ સોની સ્પોર્ટ્સ નેટવર્ક પર થશે. દર્શકો સોની સ્પોર્ટ્સ ચેનલો પર લાઈવ પ્રસારણ જોઈ શકે છે. તો મોબાઇલ અને લેપટોપ પર મેચનું લાઈવ સ્ટ્રીમિંગ સોની LIV પર થશે.

TAGS:
Asia Cup 2026
India vs Pakistan

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