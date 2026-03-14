Shani Gochar: અસ્ત અવસ્થામાં શનિની ચાલમાં થશે મોટો ફેરફાર, મેષ સહિત 3 રાશિઓનું ભાગ્ય ચમકશે, ગુપ્ત શત્રુઓ હારશે
જ્યોતિષની ગણતરીઓ મુજબ શનિ 21 માર્ચના રોજ શનિવારે 4 PMના સમયે ઉત્તરાભાદ્રપદ નક્ષત્રના ત્રીજા પદમાં પ્રવેશ કરશે. આ દરમિયાન શનિ અસ્ત અવસ્થામાં મીન રાશિમાં હશે. શનિના આ નક્ષત્રના ત્રીજા પદમાં આવવથી કેટલાક રાશિવાળાના જીવનમાં શુભ પરિણામો જોવા મળી શકે છે. શનિના નક્ષત્ર પદ પરિવર્તનની સાથે સાથે અસ્ત હોવાથી પણ તેની અસર ઢૈય્યા, સાડાસાતી અને મહાદશાવાળી રાશિઓ પર અલગ અલગ જોવા મળી શકે છે.
વૈદિક જ્યોતિષમાં શક્તિશાળી ગ્રહોમાં શનિની ગણતરી થાય છે. શનિ ધીમી ગતિથી ગોચર કરતો ગ્રહ છે અને તેની ચાલમાં ફેરફાર તમામ રાશિઓ પર અસર કરે છે. શનિ એક રાશિમાં લગભગ અઢી વર્ષ રહે છે. શનિ રાશિની સાથે સાથે નક્ષત્ર પરિવર્તન કરે છે અને અન્ય ગ્રહો સાથે શુભ અશુભ યોગ પણ બનાવતા રહે છે. શનિએ 2025માં ગોચર કર્યું હતું અને હવે 2027માં ફરીથી રાશિ બદલશે. હાલ શનિ મીન રાશિમાં છે અને પોતાના જ નક્ષત્ર ઉત્તરાભાદ્રમાં બિરાજમાન છે. મીન રાશિમાં પણ શનીની ચાલમાં ફેરફાર જોવા મળશે. જેની કેટલીક રાશિઓ પર ખુબ સકારાત્મક અસર જોવા મળશે.
મેષ રાશિ
મેષ રાશિના બારમાં ભાવમાં શનિ છે. આ ઉપરાંત સાડાસાતીનો પ્રથમ તબક્કો પણ ચાલુ છે. આવામાં શનિના અસ્ત હોવાથી અને નક્ષત્ર પદ પરિવર્તન કરવાથી આ રાશિના જાતકોને સ્વાસ્થ્ય સંબંધિત સમસ્યાઓમાં રાહત મળી શકે છે. લાંબા સમયથી ચાલતી સમસ્યાઓનો ઉકેલ મળી શકે છે. ધનલાભના પણ યોગ રહેશે. આ સાથે કેટલાક ક્ષેત્રે ભાગ્ય સાથ આપી શકે છે. કારણ કે શનિની દ્રષ્ટિ બીજી, છઠ્ઠા અને નવમાં ભાવમાં પડી રહી છે. કરજથી છૂટકારો મળવાના પણ યોગ બની શકે.
ધનુ રાશિ
ધનુ રાશિના જાતકો માટે પણ શનિનું ઉત્તરાભાદ્રપદ નક્ષત્રના ત્રીજા પદમાં જવાથી અનેક ક્ષેત્રોમાં લાભ મળી શકે. આ રાશિમાં શનિ ચોથા ભાવમાં અસ્ત અવસ્થામાં બિરાજમાન છે. આવામાં આ રાશિના જાતકોને વેપાર સંલગ્ન સમસ્યાઓનો ઉકેલ મળી શકે છે. આ રાશિમાં શનિની ઢૈય્યા ચાલે છે. માનસિક અને શારીરિક તણાવમાંથી રાહત મળી શકે છે. માતાના સ્વાસ્થ્યમાં ધીરે ધીરે આરામ મળી શકે છે. નોકરીમાં લાભ થઈ શકે. મનગમતી બદલી મળી શકે. શત્રુઓ પર વિજય મેળવી શકો.
સિંહ રાશિ
સિંહ રાશિમાં શનિ અષ્ટમ ભાવમાં છે. જે અચાનક હાનિ, દુર્ઘટના, નુકસાન અને આયુષ્ય સાથે જોડાયેલો છે. આવામાં શનિના નક્ષત્ર પદ પરિવર્તનની સાથે અસ્ત હોવાથી આ રાશિના જાતકોને ધંધા વેપાર કે નોકરીમાં લાભ મળી શકે છે. લાંબા સમયથી ચાલી રહેલા પડકારોમાં ઉકેલ આવી શકે છે. નવી નોકરીના પણ યોગ બની શકે છે. આર્થિક સ્થિતિ મજબૂત રહેશે.
(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
Trending Photos