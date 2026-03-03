Rahu Shatru Rashi: આ 5 રાશિના જાતકોની રાહુ સાથે રહે છે દુશ્મની, મહાધનવાન પણ બની જાય છે કંગાળ

ગુજરાતી ન્યૂઝફોટોRahu Shatru Rashi: આ 5 રાશિના જાતકોની રાહુ સાથે રહે છે દુશ્મની, મહાધનવાન પણ બની જાય છે કંગાળ

Rahu Shatru Rashi: જ્યોતિષ શાસ્ત્રમાં રાહુને છાયા ગ્રહ અને માયાવી માનવામાં આવે છે. રાહુનો સ્વભાવ અનિશ્ચિતતા, ભ્રમ અને અચાનક થનારી ઘટનાઓ સાથે જોડાયેલો હોય છે. જ્યારે રાહુ પોતાની શત્રુ રાશિઓ- મેષ, કર્ક, સિંહ, વૃશ્ચિક અને ધનમાં સ્થિત હોય છે કે આ રાશિઓ પર પોતાની દ્રષ્ટિ પાડે છે, તો તેના પરિણામ હંમેશા પડકારજનક અને માનસિક તણાવ આપનાર હોય છે.
 

Updated:Mar 03, 2026, 04:36 PM IST

આ 5 રાશિ સાથે રાહુની દુશ્મની

જ્યોતિષ શાસ્ત્રમાં રાહુને એક છાયા ગ્રહ અને માયાવી માનવામાં આવે છે. રાહુનો સ્વભાવ અનિશ્ચિતતા, ભ્રમ અને અચાનક થનારી ઘટનાઓ સાથે જોડાયેલો છે. જ્યારે રાહુ પોતાની શત્રુ રાશિઓ- મેષ, કર્ક, સિંહ, વૃશ્ચિક અને ધનમાં સ્થિત હોય છે કે આ રાશિઓ પર પોતાની દ્રષ્ટિ પાડે છે, ત્યારે ખરાબ પરિણામ ભોગવવા પડે છે.

મેષ રાશિ (Aries)

 મેષ રાશિના સ્વામી મંગળ છે, જે અગ્નિ તત્વનો ગ્રહ છે અને મંગળનો મેળ અંગારક યોગની સ્થિતિ પેદા કરે છે. મેષ રાશિના જાતકોમાં રાહુ વધુ ક્રોધ અને ઉતાવળપણુ પેદા કર છે. વ્યક્તિ સમજ્યા વગર નિર્ણય લે છે, જેમાં આર્થિક નુકસાનનો ભય રહે છે. વાહન ચલાવવા સમયે દુર્ઘટનાની સંભાવના વધી જાય છે. 

કર્ક રાશિ (Cancer)

કર્ક રાશિના સ્વામી ચંદ્ર છે. રાહુ અને ચંદ્રમાની શત્રુતા જગજાહેર છે, જેને ગ્રહણ દોષ કહેવામાં આવે છે. અહીં રાહુ સીધો મન પર હુમલો કરે છે. વ્યક્તિને દરેક સમયે અજાણ્યા ભય, બેચેની અને ડિપ્રેશનનો અનુભવ થઈ શકે છે. માતાના સ્વાસ્થ્યમાં અસર અને સુખ-શાંતિની કમી તેના મુખ્ય લક્ષણ છે. ભાવનાઓમાં આવી ખોટા નિર્ણય લેવા ભારે પડી શકે છે.

 

સિંહ રાશિ (Leo)

સિંહ રાશિના સ્વામી સૂર્ય છે. રાહુ જ્યારે સૂર્યની રાશિ પર પ્રભાવ પાડે છે તો વ્યક્તિનો આત્મવિશ્વાસ ડગમગી જાય છે. સિંહ રાશિના જાતકોએ કાર્યક્ષેત્રમાં રાજનીતિનો સામનો કરવો પડે છે. પિતાની સાથે વૈચારિક મતભેદ વધી શકે છે. સમાજમાં તમારી છબીને નુકસાન પહોંચાડવાનો પ્રયાસ થઈ શકે છે. રાહુ આ જાતકોને અહંકારી બનાવી તેના થઈ રહેલા કામ બગાડે છે.

વૃશ્ચિક રાશિ (Scorpio)

વૃશ્ચિક રાશિમાં રાહુને નીચ માનવામાં આવે છે. આ મંગળની બીજી રાશિ છે, જે રહસ્ય સાથે જોડાયેલી છે. અહીં રાહુ જાતકને ષડયંત્રમાં ફસાવે છે. ગુપ્ત શત્રુ સક્રિય થઈ જાય છે અને સ્વાસ્થ્ય સાથે જોડાયેલી સમસ્યા આવી શકે છે, જેનું નિદાન જલ્દી થતું નથી. અનૈતિક કાર્યો તરફ ઝુકાવ વધી જાય છે, જે ભવિષ્યમાં કાયદાકીય મુશ્કેલી ઉભી કરી શકે છે.

ધન રાશિ (Sagittarius)

ધન રાશિના સ્વામી ગુરૂ (બૃહસ્પતિ) છે. રાહુ અને ગુરૂનો સંબંધ ચાંડાલ યોગનું નિર્માણ કરે છે. ધન રાશિના જાતકો માટે રાહુ ધર્મ અને જ્ઞાનથી ભટકાવવાનું કામ કરે છે. વ્યક્તિનું ભાગ્ય સાથ આપવાનું બંધ કરી દે છે અને મહેનતનું ફળ વિલંબથી મળે છે. મોટા કે ગુરૂઓનું અપમાન કરવાની પ્રતૃતિ જાગી શકે છે. જેનાથી જીવનમાં માર્ગદર્શનની કમી થઈ જાય છે.

