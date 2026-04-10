બે સગા ભાઈ, એક સિંહાસન અને સામ્રાજ્યનો વિનાશ! ઈન્કા સામ્રાજ્યના અંતની દર્દનાક કહાની, સાંભળીને ધ્રુજી જશો તમે
ઇન્કા સામ્રાજ્યના પતન બે ભાઈયો, અલાહુઅલ્પા અને હુઆસ્કર વચ્ચે શરૂ થયેલા ગૃહયુદ્ધ અને તે સમયે થયેલા સ્પેનિશ આક્રમણનું પરિણામ હતું. આપસી ફૂટ અને ફ્રાન્સિસ્કો પિજારોની ચાલાકીએ દક્ષિણ અમેરિકાના આ સૌથી શક્તિશાળી અને સમૃદ્ધ સામ્રાજ્યને સંપૂર્ણ રીતે બરબાદ કરી દીધું.
દક્ષિણ અમેરિકાનું સૌથી શક્તિશાળી સામ્રાજ્ય
દુનિયાના ઈતિહાસમાં ઘણા એવા સામ્રાજ્ય થયા છે, જે ખુબ શક્તિશાળી હતી. પરંતુ કેટલાક ખોટા નિર્ણયો અને આપસી લડાઈએ તેને ખતમ કરી દીધા. આવું એક ઉદાહરણ ઇન્કા સામ્રાજ્યનું છે. આ સામ્રાજ્ય ક્યારેક દક્ષિણ અમેરિકાનું સૌથી શક્તિશાળી રાજ માનવામાં આવતું હતું. અહીંની વ્યવસ્થા મજબૂત હતી. લોકો પોતાના શાસકોનું સન્માન કરતા હતા. પરંતુ એક સમય એવો આવ્યો જ્યારે આ તાકાત તેની નબળાઈ બની ગઈ.
બે સગા ભાઈઓને જોઈતી હતી ગાદી
કહાની શરૂ થાય છે બે સગા ભાઈઓથી. જેમાં એકનું નામ અલાહુઅલ્પા અને બીજાનું હુઆસ્કર હતું. બંને સિંહાસન પર બેસવા ઈચ્છતા હતા. સત્તાની આ લડાઈએ સામ્રાજ્યને બે હિસ્સામાં વહેંચી દીધું. બંનેના સમર્થક અલગ થઈ ગયા. ધીમે-ધીમે આ વિવાદ એક મોટા ગૃહયુદ્ધમાં પરિવર્તિત થઈ ગો. આ લડાઈમાં હજારો લોકો માર્યા ગયા અને સેના નબળી પડવા લાગી.
ફ્રાન્સિકોના પિજારાએ ઉઠાવ્યો ફાયદો
આ લડાઈ જોરશોરથી ચાલી રહ્યો હતો, તે સમયે એક મોટો ખતરો બહારથી આવી ગયો. વર્ષ 1532મા ફ્રાન્સિસ્કો પિજારોના નેતૃત્વમાં સ્પેનિશ સેનાએ હુમલો કર્યો હતો. ઈન્કા સામ્રાજ્ય પહેલાથી નબળું પડી ગયું હતું. આસપી ફૂટને કારણે સેના એક નહોતી. તેનો ફાયદો સ્પેનિશ સૈનિકોએ ઉઠાવ્યો. તેમણે ચાલાકી અને આધુનિક હથિયારોની મદદથી ઝડપથી કબજો કરવાનું શરૂ કરી દીધો.
ઈન્કા સામ્રાજ્યના અંતની શરૂઆત
આ દરમિયાન સૌથી મોટો ઝટકો ત્યારે લાગ્યો જ્યારે અલાહુઅલ્પાને પકડી લેવામાં આવ્યો. આ ઘટના સામ્રાજ્ય માટે ભારે પડી. રાજાને બંદી બનાવતા લોકોનું મનોબળ તૂટી ગયું. પરંતુ ખંડણીના રૂપમાં ભારે માત્રામાં સોના-ચાંદી આપવામાં આવ્યા. પરંતુ સ્પેનિશ સેનાએ તેને છોડ્યો નહીં. આ ઘટના ઈન્કા સામ્રાજ્યના અંતની શરૂઆત બની ગઈ.
કઈ રીતે સામ્રાજ્યનો આવ્યો અંત
થોડા સમયમાં સામ્રાજ્ય વેરવિખેર થઈ ગયું. જે સામ્રાજ્ય ક્યારેક દુનિયાના સૌથી સમૃદ્ધ અને શક્તિશાળી રાજમાં સામેલ હતું, તે ખતમ થઈ ગયું. તેનું સૌથી મોટું કારણ આંતરિક વિવાદ અને સમય પર યોગ્ય નિર્ણય ન લેવાનું હતું. જો બંને ભાઈ સાથે હોત તો ઈતિહાસ અલગ હોત. ઈન્કા સામ્રાજ્યનું પતન આપણે તે દર્શાવે છે કે આપસી લડાઈ ક્યારેક શક્તિશાળીને પણ નબળા બનાવી દે છે.
