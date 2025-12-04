24 કલાકમાં અતિચારી ગુરુનું મહાગોચર, 3 રાશિવાળાનું જીવન ખેદાનમેદાન થાય તેવા યોગ, કરિયર-પૈસા, સંબંધોની પથારી ફરે
ગુરુ હાલ અતિચારી છે અને વક્રી ચાલ ચલી રહ્યા છે. વક્રી ચાલમાં ગુરુ 5 ડિસેમ્બર 2025ના રોજ ગોચર કરીને મિથુન રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. ત્યારબાદ 2 જૂન 2026 સુધી ગુરુ મિથુનમાં રહેશે. આ સમય 3 રાશિવાળા માટે ખુબ કષ્ટકારી રહી શકે છે.
જ્ઞાન, ગુરુ, સુખ-સૌભાગ્યના કારક ગુરુ ગ્રહ ગોચર કરી રહ્યા છે અને બુધની રાશિ મિથુનમાં પ્રવેશ કરશે. અતિચારી ચાલ ચલી રહેલા ગુરુનું ગોચર ખુબ મહત્વનું છે. ગુરુ મિથુન રાશિમાં પાછા ફરી રહ્યા છે અને હવે 6 મહિના મિથુન રાશિમાં જ રહેશે.
6 મહિનામાં 2 વાર ચાલ બદલશે ગુરુ
5 ડિસેમ્બર 2025ના રોજ વક્રી ગુરુ ગોચર કરીને મિથુન રાશિમાં આવશે. ત્યારબાદ 11 માર્ચ 2026ના રોજ ગુરુ માર્ગી થશે. પછી 2 જૂન 2026ના રોજ ગુરુ ગોચર કરીને કર્ક રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. ગુરુની ચાલમાં આ ફેરફાર કેટલીક રાશિઓ માટે શુભ તો કેટલીક રાશિઓ માટે અશુભ રહેશે. આ દરમિયાન 3 રાશિના જાતકોએ ખાસ સાવધાની વર્તવાની જરૂર છે. નહીં તો કરિયર, આર્થિક મામલે, સંબંધો વગેરેમાં પડકારોનો સામનો કરવો પડી શકે છે. જાણો તે રાશિઓ કઈ કઈ છે.
વૃશ્ચિક રાશિ
વૃશ્ચિક રાશિના જાતકો આ સમયગાળામાં આર્થિક મામલાઓમાં સાવધાન રહે. નહીં તો દેવું કરવાની નોબત આવી શકે છે. નવું કામ શરૂ કરવા માટે થોડી રાહ જુઓ. કરિયરમાં પડકારો આવી શકે છે. કામમાં બેદરકારી ન વર્તો. ઈજા થવાના યોગ છે.
ધનુ રાશિ
ધનુ રાશિના જાતકો માટે ગુરુની ચાલ પરેશાન કરાવશે. આ બધા વચ્ચે એક મહિના માટે ધનુ રાશિમાં ગુરુ અને સૂર્યની યુતિ થશે. તે પણ સારી ન કહી શકાય. કરિયરમાં સાવધાની વર્તો. કારોબાર ઠીક રહેશે. નોકરી અને અંગત જીવનમાં તાલેમેળ જાળવી રાખો.
મીન રાશિ
મીન રાશિના સ્વામી ગુરુ છે અને ગુરુનું આ ગોચર તથા વક્રી ચાલ કેટલાક મામલાઓમાં પરેશાન કરી શકે છે. સંતાન તરફથી કેટલીક સમસ્યાઓ આવી શકે છે. ખર્ચ પર કાબૂ રાખો. નવું કામ શરૂ કરતા બચો.
ગુરુ ગોચરના અશુભ ફળથી બચવાનો ઉપાય
ગુરુ ગોચરના અશુભ ફળથી બચવા માટે રોજ ઓછામાં ઓછું ગુરુવારે ભગવાન વિષ્ણુ અને દેવગુરુ બૃહસ્પતિની પૂજા કરો. આ ઉપરાંત “ॐ ग्रां ग्रीं ग्रौं सः गुरवे नमः” અથવા તો “ॐ बृं बृहस्पतये नमः” મંત્રનો જાપ કરવો લાભ કરાવી શકે છે. પીળી વસ્તુઓ જેમ કે દાળ, કેળા, પીળા રંગના કપડાં દાન કરો.
