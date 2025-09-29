ગુજરાતી ન્યૂઝફોટો

દિવાળી પર અતિચારી ગુરુનું ગોચર ચમકાવશે ભાગ્ય, આ રાશિઓને થશે છપ્પરફાડ ધનલાભ!

Guru Gochar in October 2025: દેવગુરુ બૃહસ્પતિ આ સમય મિથુન રાશિમાં વિરાજમાન છે અને ટૂંક જ સમયમાં ગોચર કરશે. અતિચારી ગુરુનું આ ગોચર દિવાળીના તહેવાર દરમિયાન થઈ રહ્યું છે અને તેનાથી અપાર લાભ થવાની અપેક્ષા છે.

Updated:Sep 29, 2025, 10:28 PM IST

સુખ, સૌભાગ્ય અને જ્ઞાન આપનાર ગુરુ ગ્રહ ઓક્ટોબરમાં ગોચર કરી રહ્યો છે. અતિચારી ચાલ ચાલી રહેલ ગુરુ ગોચર કરીને કર્ક રાશિમાં ગોચર કરશે. આ ગોચર 19 ઓક્ટોબર 2025ના રોજ થશે. દિવાળીના એક દિવસ પહેલા ગુરુનું ગોચર બધી 12 રાશિઓ પર નોંધપાત્ર અસર કરશે. જાણો કઈ રાશિઓ માટે આ ગોચર ખાસ શુભ રહેશે.

મિથુન રાશિ

મિથુન રાશિ માટે ગુરુનું ગોચર લાભદાયી રહેશે. તમને ધનલાભ થવાનો યોગ છે. રૂપિયા કમાવવાની નવી તકો મળશે. યાત્રા પર જઈ શકો છો. માનસિક શાંતિ અને સુકુન મળશે.

કન્યા રાશિ

કન્યા રાશિના જાતકોને ગુરુનું ગોચર ભાગ્યનો સાથ અપાવશે. ધન-સંપત્તિ અને મિલકતમાં વધારો થશે. અટકેલા રૂપિયા પાછા મળશે. ઘર કે કાર ખરીદવાનો યોગ બની રહ્યો છે. કરિયરમાં પ્રગતિ મળી શકે છે.

વૃશ્ચિક રાશિ

વૃશ્ચિક રાશિના જાતકોની કોઈ ઈચ્છા પૂર્ણ થઈ શકે છે. તમે જે કાર્ય અથવા લાભની આશા છોડી દીધી હતી તે પૂર્ણ થઈ શકે છે. તમને સારા સમાચાર મળી શકે છે.

મકર રાશિ

મકર રાશિના જાતકોને ધનલાભ થવાનો યોગ છે. ઉદ્યોગપતિઓને મોટા ઓર્ડર મળી શકે છે. બેરોજગારોને રોજગાર મળી શકે છે. એકથી વધુ સ્ત્રોતોમાંથી રૂપિયા કમાઈ શકો છે.

મીન રાશિ

મીન રાશિના જાતકો માટે આ સારો સમય છે. નાણાકીય મુશ્કેલીઓ દૂર થશે. અટવાયેલા રૂપિયા મળવાથી રાહત મળશે. કરિયરમાં પ્રગતિ મળી શકે છે. પરીક્ષાઓ અને ઇન્ટરવ્યુમાં સફળતા મળી શકે છે.  

(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને માહિતી પર આધારિત છે. Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

