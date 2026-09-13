/અતિચારી ગુરુ પાડશે મોટો ખેલ...આ રાશિઓનું ભાગ્ય ઝગારા મારશે, સુખ-સંપત્તિ અને બેંક બેલેન્સ વધશે!

ગુરુ હાલ અતિચારી અવસ્થામાં છે અને 31 ઓક્ટોબર 2026ના રોજ સિંહ રાશિમાં ગોચર કરશે. જ્યોતિષમાં ગુરુને જ્ઞાન, ધન, શિક્ષણ, વિવાહ, સંતાન, અને ભાગ્યના કારક ગણવામાં આવે છે. જ્યારે સિંહ રાશિને નેતૃત્વ, આત્મવિશ્વાસ, પદ અને પ્રતિષ્ઠા સાથે જોડવામાં આવે છે. આવામાં ગુરુનું સિંહ રાશિમાં ગોચર અનેક રાશિઓને માટે મહત્વપૂર્ણ ગણાઈ રહ્યું છે. ગુરુના રાશિ પરિવર્તનની અસર નોકરી, કારોબાર, આર્થિક સ્થિતિ અને કૌટુંબિક જીવન પર જોવા મળી શકે છે. કેટલીક રાશિવાળાને કામમાં પ્રગતિની તકો મળી શકે છે તો કેટલાક માટે આવકના નવા રસ્તા ખુલી શકે છે. જો કે ગોચરનું ફળ દરેક વ્યક્તિની કુંડળીમાં ગ્રહોની સ્થિતિ મુજબ અલગ અલગ હોઈ શકે છે. ગુરુનું સિંહ રાશિમાં ગોચર કઈ રાશિને ફાયદો કરાવી શકે છે તે ખાસ જાણો.
ગુરુ હાલ અતિચારી અવસ્થામાં છે. 2025થી ગુરુ અતિચારી થયા હતા અને હવે 2032 સુધી ગુરુની સ્થિતિ અતિચારી રહેશે. પહેલા અતિચારીનો અર્થ સમજી લઈએ તો આમ તો ગુરુ એક રાશિમાં એક વર્ષ જેટલો સમય રહે છે. પરંતુ અતિચારી થાય ત્યારે ગુરુ 6 મહિનામાં રાશિ બદલે છે. વક્રી થાય છે અને અનેકવાર 2 મહિનો રહીને પાછા પોતાની જૂની રાશિમાં જતા રહે છે. જ્યોતિષમાં બે ગ્રહ ખુબ મહત્વના ગણાય છે. એક ગુરુ અને એક શનિ. ગુરુ જ્યારે 2025માં અતિચારી થયા હતા ત્યારે પોતાની ગતિથી ત્રણ ગણી સ્પીડથી ગોચર કરતા હતા. ધીરે ધીરે તેની અતિચારી ચાલમાં ઝડપ ઘટશે. પરંતુ 2032 સુધી ગુરુની અતિચારી ચાલને ઝેલવી પડશે. આવી સ્થિતિમાં ગુરુ પોતાનું સંપૂર્ણ ફળ નથી આપી શકતા. પરંતુ આમ છતાં ગુરુનું આ ગોચર કઈ રાશિઓને ફાયદો કરાવી શકે છે તે ખાસ જાણો.
મેષ રાશિના જાતકો માટે ગુરુનું સિંહ રાશિમાં ગોચર સારું રહી શકે છે. નોકરી કરનારાઓને કામમાં આગળ વધવાની તક મળી શકે છે. નવી જવાબદારી મળવાની સાથે પદમાં ફેરફારની સંભાવના પણ બની શકે છે. વેપાર કરનારાઓ માટે નવા લોકો સાથે જોડાવવું ફાયદો કરાવી શકે છે. વિદ્યાર્થીઓ માટે સમય અનુકૂળ રહી શકે છે.
કર્ક રાશિવાળા માટે આ ગોચર આર્થિક મામલાઓમાં રાહત લઈને આવી શકે છે. આવક વધવાની નવી તકો મળી શકે છે. નોકરીમાં પગાર વધવાની કે નવી જવાબદારી મળવાની આશા જાગી શકે છે. વેપારમાં પણ અટકી ગયેલું કામ આગળ વધી શકે છે. પરિવારના લોકોનો સહયોગ મળશે.
ગુરુનો સિંહ રાશિમાં પ્રવેશ થવા જઈ રહ્યો છે. આથી આ રાશિના જાતકો માટે આ ગોચર ખાસ ગણાઈ રહ્યું છે. આત્મવિશ્વાસ વધશે અને તમારી ફેંસલો લેવાની ક્ષમતા મજબૂત થઈ શકે છે. નોકરી અને વેપારમાં આગળ વધવાની તક મળી શકે છે. સમાજમાં માન સન્માન વધવાની શક્યતા છે.
વૃશ્ચિક રાશિવાળા માટે ગુરુનું આ ગોચર કરિયરની રીતે સારું ગણાઈ શકે છે. નોકરીમાં નવી જવાબદારી મળી શકે છે. અધિકારીઓ સાથે સંબંધ સારા હોવાનો લાભ મળી શકે છે. કારોબાર કરનારાઓને નવા પ્રોજેક્ટ મળી શકે છે. આર્થિક સ્થિતિમાં પણ ધીરે ધીરે સુધારો આવવાના સંકેત છે.
ધનુ રાશિના જાતકો માટે ગુરુનું સિંહ રાશિમાં જવું એ ભાગ્યનો સાથ વધારનારું ગણાઈ રહ્યું છે. નોકરીમાં પ્રગતિની તક મળી શકે છે. વેપારમાં વિસ્તારની યોજના પર કામ શરૂ થઈ શકે છે. મુસાફરી સાથે જોડાયેલા કામોમાં લાભ મળી શકે છે. શિક્ષણના ક્ષેત્ર સાથે જોડાયેલા લોકો માટે પણ સમય સારો રહી શકે છે.
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(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ તથા ગ્રહ ગોચરની વ્યાખ્યાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)