અતિચારી ગુરુ 11 માર્ચથી આ રાશિઓ પર કરશે પુષ્કળ અત્યાચાર, અચાનક ખુબ નુકસાન થાય, દુ:ખના પહાડ તૂટી પડે!

વર્ષ 2025 ગુરુએ મિથુન રાશિમાં પ્રવેશ કર્યો ત્યારથી અતિચારી થયા છે. ગુરુ આગામી 8 વર્ષ સુધી અતિચારી અવસ્થામાં રહેશે. દેવગુરુ બૃહસ્પતિ અતિચારી થયા એટલે કે તેઓ હવે ઝડપી ચાલ ચાલી રહ્યા છે. ગુરુની અતિચારી અવસ્થા અને એમાં પણ માર્ગી થશે એટલે કેટલીક રાશિઓને ફાયદો તો કેટલાકે સાચવવું પડી શકે છે. જાણો કોણે સાવધાન રહેવું પડશે. 

Updated:Mar 07, 2026, 05:03 PM IST

11 માર્ચના રોજ દેવતાઓના ગુરુ બૃહસ્પતિ મિથુન રાશિમાં માર્ગી એટલે કે સીધી ચાલ ચલશે. ગુરુ લગભગ 9 મહિના એટલે કે 13 ડિસેમ્બર સુધી માર્ગી રહેશે. ત્યારબાદ ફરીથી વક્રી ચાલ શરૂ કરશે. ગુરુ હાલ અતિચારી અવસ્થામાં છે અને આ જ અવસ્થામાં માર્ગી થઈ રહ્યા છે. વૈદિક જ્યોતિષ મુજબ ગુરુ 11 માર્ચે સવારે 8.56 કલાકે માર્ગી થશે. ગુરુ જ્યારે પણ સ્થિતિ બદલે છે ત્યારે તેનો પ્રભાવ દેશ અને દુનિયા, અર્થવ્યવસ્થા સહિત મેષથી મીન સુધી તમામ રાશિઓ પર પડે છે. પરંતુ  માર્ગી અવસ્થામાં આવવાથી કેટલીક રાશિઓએ ખુબ સાવધાની વર્તવાની જરૂર છે. જાણો તે રાશિઓ વિશે. 

મિથુન રાશિ

અતિચારી  ગુરુની માર્ગી અવસ્થા દરમિયાન તમારે અનેક મામલે સાવધાની વર્તવાની જરૂર રહેશે. આ સમયગાળામાં મિથુન રાશિવાળા માટે કેટલીક જટીલ પરિસ્થિતિઓ બની શકે છે. જેન કારણે  તમારે  ભાગદોડ કરવી પડી શકે. ચાલુ કામોમાં અચાનક અડચણ આવે, યોજનાઓમાં વિલંબ થાય કે ભરોસાપાત્ર વ્યક્તિ સાથે મતભેદ થાય એવી આશંકા રહે છે. મિથુન રાશિવાળા 13 ડિસેમ્બર સુધી નવી રોકાણ યોજનાઓથી બચે. પ્રોપર્ટી સંલગ્ન કે કાનૂની કાર્યોમાં સંભાળવું. તપાસ કર્યા વગર કરાયેલા નિર્ણયો જોખમી બની શકે.   

કર્ક રાશિ

ગુરુ તમારી રાશિથી 12માં ભાવમાં માર્ગી થઈ રહ્યા છે. આવામાં કોઈ પણ પ્રકારની પૈસાની લેવડદેવડથી બચવું અને વિવાદથી દૂર રહેવું. નોકરીયાતોએ ખાસ સાવધાની વર્તવી. અધિકારીઓ અને સહકર્મીઓ સાથે સારી રીતે વાતચીત કરવી ને તમારા કામ પર ફોકસ રાખવું. જો તમે કોઈ કામને જલદીથી પૂરું કરવા માટે શોર્ટકટ લેવાનું વિચારતા હોવ તો થોભો અને ફરીથી વિચાર કરો. આ સમયગાળામાં ધૈર્ય અને સમજદારી જ તમારી સૌથી મોટી તાકાત બની શકે છે. 

વૃશ્ચિક રાશિ

ગુરુ તમારી રાશિના આઠમાં ભાવમાં માર્ગી થશે. જે પરેશાનીઓ નોતરી શકે છે. જ્યોતિષમાં આઠમું ઘર ઉતાર ચડાવ, રહસ્ય, અચાનક ઘટનારી ઘટનાઓનો સંકેત આપે છે. આ સમયગાળામાં કોઈ પણ પ્રકારનું રોકાણ કરવામાં ધ્યાન રાકવું, એવું કોઈ વચન ન આપવું જે પૂરું ન કરી શકો. 13 ડિસેમ્બર સુધી આર્થિક રીતે જોખમ લેતા બચવું. શેર બજાર વગેરે હાઈ રિસ્ક રોકાણથી દૂર રહેવું જોઈએ. ફટાફટ નફો મેળવવાની લાલચમાં લેવાયેલા નિર્ણયો નુકસાન નોતરી શકે છે.   

મકર રાશિ

ગુરુ તમારી રાશિથી છઠ્ઠા ભાવમાં માર્ગી થશે. આ દરમિયાન નોકરી, વેપારમાં સાવધાન રહેવું. વાહન ચલાવતી વખતે સાવધાની વર્તવી. ગુસ્સો કે ઉતાવળમાં ડ્રાઈવિંગ કરવાથી બચવું. માનસિક શાંતિ જાળવી રાખવા માટે બિનજરૂરી વિવાદથી દૂર રહેવું. નાની મોટી વાતોને નજરઅંદાજ કરતા શીખો. 13 ડિસેમ્બર સુધી ગુપ્ત દુશ્મનોથી સાવધાન રહેવું. કામ પર ફોકસ કરવું. 

 (Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)  

