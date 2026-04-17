Akha Teej 2026: અખાત્રીજ પર 100 વર્ષ બાદ બનશે દુર્લભ સંયોગ, મેષ સહિત આ રાશિવાળાને મળશે રાજા જેવું સુખ, સંપત્તિ, વૈભવ!

ગુજરાતી ન્યૂઝફોટોAkha Teej 2026: અખાત્રીજ પર 100 વર્ષ બાદ બનશે દુર્લભ સંયોગ, મેષ સહિત આ રાશિવાળાને મળશે રાજા જેવું સુખ, સંપત્તિ, વૈભવ!

આ વખતે અક્ષય તૃતિયા એટલે કે અખાત્રીજના દિવસે અક્ષય યોગ બની રહ્યો છે. સૂર્ય અને ચંદ્રમા બંને પોત પોતાની ઉચ્ચ રાશિમાં હશે. જેનાથી સકારાત્મક ઉર્જા અને શુભ પરિણામો મળશે. અક્ષય એટલે જે ક્યારેય ખતમ ન થાય. એવી માન્યતા છે કે આ દિવસે કરાયેલું દાન, પૂજા અને શુભ કાર્યોનું ફળ ક્યારેય સમાપ્ત થતું નથી. એટલે જ ખાસ કરીને આ દિવસે મુહૂર્ત જોયા વગર લગ્ન, ખરીદી, અને નવા કામની શરૂઆત થાય છે. આ યોગ ખાસ કરીને ધન, કરિયર અને કૌટુંબિક જીવન પર અસર પાડે છે. 
 

Updated:Apr 17, 2026, 01:43 PM IST

આ વખતની અખાત્રીજ ખુબ જ શુભ કહી શકાય. કારણ કે આ વખતે અખાત્રીજ પર અક્ષય યોગ બની રહ્યો છે. અખાત્રીજ 19 એપ્રિલ 2026ના રોજ ઉજવાશે. જ્યોતિષની ગણતરીઓ મુજબ આ દિવસે સૂર્ય અને ચંદ્રમા પોત પોતાની ઉચ્ચ રાશિઓમાં રહેશે. જેનાથી આ યોગનો પ્રભાવ અનેકગણો વધી જશે. આવી સ્થિતિમાં કેટલીક રાશિઓ માટે આ દિવસ પ્રગતિ, ધનલાભ અને ખુશીઓની નવી તકો લઈને આવી શકે છે. કઈ રાશિઓને આ યોગ ફાયદો કરાવશે તે ખાસ જાણો. 

મેષ રાશિ

મેષ રાશિના જાતકો માટે આ દિવસ સકારાત્મક ફેરફાર લઈને આવી શકે છે. નોકરીમાં તમારા કામની પ્રશંસા થશે અને સહકર્મીઓનો સાથ મળશે. માન સન્માન વધશે. જો કે આર્થિક પડકારો થોડા આવી શકે છે. પરંતુ પાર્ટનરનો સાથ મળશે. સ્વાસ્થ્યનું ધ્યાન રાખવું. 

તુલા રાશિ

તુલા રાશિના જાતકો માટે આ સમય રાહત અને ખુશીઓ લાવનારો રહેશે. લાંબા સમયથી ચાલી રહેલી સમસ્યાઓ દૂર થવા લાગશે. કામ સરળતાથી પૂરા થશે અને સફળતાના સંકેત મળશે. પરિવાર સંલગ્ન કોઈ સારા સમાચાર મળી શકે છે. ફરવા જઈ શકો. 

ધનુ રાશિ

ધનુ રાશિના જાતકોને પણ ભાગ્ય સાથ આપશે. મહેનતના સારા પરિણામો મળી શકે છે. વિદ્યાર્થીઓને અભ્યાસમાં સફળતા મળે. આત્મવિશ્વાસ વધશે. આર્થિક મામલે પ્રગતિ થાય. નવા કામની શરૂઆતના યોગ બનશે. 

 (Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

