Weight Loss Mistakes: આ 5 શાક હેલ્ધી હોવા છતાં 100 ની સ્પીડે વધારે પેટની ફાંદ, વજન વધારે હોય તે લોકોએ ન ખાવા

Weight Loss Mistakes: સામાન્ય રીતે એવું માનવામાં આવે છે કે બટેટા, ચીઝ, બટર જેવી વસ્તુઓ ખાવાથી વજન ઝડપથી વધે છે. પરંતુ તમને જાણીને નવાઈ લાગશે કે 5 એવા શાકભાજી પણ છે જે વજન ઝડપથી વધારી શકે છે. આ શાક સામાન્ય લોકો માટે હેલ્ધી અને પોષકતત્વોથી ભરપુર છે પરંતુ જે લોકોનું વજન વધારે હોય અથવા જેમણે વજન ઓછું કરવું છે તેમણે આ શાક ખાવાથી બચવું જોઈએ. કારણ કે આ શાક વજનમાં ઝડપથી વધારો કરી શકે છે. 
 

Updated:Feb 25, 2026, 04:56 PM IST

હેલ્ધી શાકભાજી

શાકભાજી હેલ્ધી અને પોષકતત્વોથી ભરપુર હોય છે પરંતુ કેટલાક શાકભાજીમાં પોષકતત્વોની સાથે કેલેરી, સ્ટાર્ચ અને કાર્બ્સ વધારે હોય છે જે વજનમાં ઝડપથી વધારો કરી શકે છે. આવા 5 શાક વિશે આજે તમને જણાવીએ.   

લીલા વટાણા

લીલા વટાણાની ગણતરી હેલ્ધી શાકમાં થાય છે. પરંતુ ખૂબ ઓછા લોકો જાણે છે કે લીલા વટાણામાં કાર્બોહાઈડ્રેટની માત્રા વધારે હોય છે. જો રોજ વટાણા ખાવામાં આવે અથવા વધારે પ્રમાણમાં વટાણા ખાવામાં આવે તો વજન વધવા લાગે છે. 

કોળું

કોળું પણ એવું શાક છે. જેમાં નેચરલ સુગર અને કાર્બ્સ વધારે માત્રામાં હોય છે. કોળાનું શાક સ્વાદિષ્ટ હોય છે પરંતુ જે લોકોને વજન ઓછું કરવું હોય તેમણે આ શાક ખાવાનું ટાળવું જોઈએ. કોળાનું શાક ખાવાથી વજનમાં વધારો થવાની શરુઆત થઈ જાય છે.  

અરબી

અરબી જેને ગુજરાતીમાં અળવી પણ કહેવાય છે. અળવી પૌષ્ટિક કંદમૂળ છે. પરંતુ આ શાકબમાં કેલેરી સૌથી વધુ હોય છે. જે લોકો વજન ઓછું કરતાં હોય તેમણે એવી વસ્તુઓ આહારમાં લેવી જોઈએ જેમાં કેલેરી ઓછી હોય. એટલા માટે અળવી વેટ લોસ ડાયટ માટે યોગ્ય શાક નથી.   

શક્કરીયા 

બટેટાના હેલ્ધી ઓપ્શનની વાત કરીએ તો તેમાં શક્કરિયા આવે છે. પરંતુ વજન ઓછું કરવું હોય તો આહારમાંથી શક્કરિયાની પણ બાદબાકી બટેટાની જેમ કરી દેજો. શક્કરીયા ખાવાથી એનર્જી અને જરૂરી વિટામિન્સ મળે છે પરંતુ સાથે જ કાર્બોહાઈડ્રેટ અને કેલેરી પણ વધી જાય છે. તેથી વજન ઓછું કરવાનો પ્રયત્ન કરતાં લોકોએ શક્કરિયા પણ ન ખાવા.   

બીટ

બીટ પોષકતત્વોનો ભંડાર છે એમ કહીએ તો ખોટું નહીં હોય પરંતુ રોજ વધારે માત્રામાં બીટ ખાવાથી વજન અને બ્લડ શુગર બંને વધશે. બીટ ખાવાથી શરીરમાં ફેટ સ્ટોર થવા લાગે છે જેના કારણે વજન ઘટાડવાની મહેતન બેકાર થઈ શકે છે.  

