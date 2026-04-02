હવે બેન્કના ધક્કા નહીં ખાવા પડે! ઘરે બેઠા-બેઠા આ રીતે બદલો મોબાઈલ નંબર, જાણો સ્ટેપ-બાય-સ્ટેપ પ્રોસેસ

Mobile Number Update: એક્સિસ બેન્કે Aadhaar Face Authentication દ્વારા મોબાઈલ નંબર અપડેટ કરવાની નવી સુવિધા શરૂ કરી છે. હવે ગ્રાહકો બ્રાન્ચમાં ગયા વગર ઘરે બેઠા-બેઠા મિનિટોમાં જ પોતાનો નંબર બદલી શકે છે.

Updated:Apr 02, 2026, 06:54 PM IST

એક્સિસ બેન્કની નવી સર્વિસ

એક્સિસ બેન્કે એક નવી સુવિધા લોન્ચ કરી છે, જેનાથી ગ્રાહકો હવે ઘરે બેઠા-બેઠા તેમના બેન્ક એકાઉન્ટમાં રજિસ્ટર્ડ મોબાઈલ નંબર અપડેટ કરી શકે છે. આ નવી સુવિધાની ખાસ વાત એ છે કે, તેમાં Aadhaar આધારિત ફેસ ઓથેન્ટિકેશનનો ઉપયોગ કરવામાં આવશે. અત્યાર સુધી મોબાઈલ નંબર અપડેટ કરવા માટે ગ્રાહકોએ બેન્કની બ્રાન્ચમાં જવું પડતું હતું અથવા લાંબી પ્રક્રિયામાંથી પસાર થવું પડતું હતું, પરંતુ હવે આ કામ થોડી જ મિનિટોમાં મોબાઈલ ફોન દ્વારા કરી શકાશે. અહીં મોબાઈલ નંબર અપડેટ કરવાની સંપૂર્ણ રીત જણાવવામાં આવી છે.

Axis Bankમાં મોબાઈલ નંબર અપડેટ કરવાની સંપૂર્ણ પ્રોસેસ

Step 1: સૌથી પહેલા તમારે એક્સિસ બેન્કની સત્તાવાર વેબસાઇટ અથવા મોબાઈલ એપ (Axis Mobile) ઓપન કરવાની રહેશે. અહીં તમને “Update Registered Mobile Number” અથવા તેના જેવો જ ઓપ્શન જોવા મળશે.

Step 2: Aadhaar આધારિત ઓપ્શન પસંદ કરો

હવે તમારે મોબાઈલ નંબર અપડેટ કરવા માટે Aadhaar Face Authentication વાળો ઓપ્શન પસંદ કરવાનો રહેશે. ત્યારબાદ તમને તમારો Aadhaar નંબર અથવા Virtual ID (VID) દાખલ કરવા માટે કહેવામાં આવશે.  

Step 3: નવો મોબાઈલ નંબર દાખલ કરો

હવે તમારે નવો મોબાઈલ નંબર દાખલ કરવાનો રહેશે, જેને તમે તમારા બેન્ક ખાતા સાથે લિંક કરવા માંગો છો. ધ્યાનમાં રાખો કે આ નંબર એક્ટિવ હોવો જોઈએ, કારણ કે આગળનું વેરિફિકેશન તેના પર જ થશે.

Step 4: Face Authentication શરૂ કરો

હવે સૌથી મહત્વનું સ્ટેપ આવે છે - Face Authentication. તમારા ફોનનો કેમેરા ઓન થશે. હવે તમારે સ્ક્રીન પર બતાવવામાં આવેલા નિયમો અનુસાર તમારો ચહેરો સ્કેન કરવાનો રહેશે. સિસ્ટમ તમારા ચહેરાને Aadhaar ડેટાબેઝ સાથે મેચ કરશે. જો મેચ યોગ્ય રીતે થશે, તો તમારું વેરિફિકેશન સફળ થઈ જશે.

Step 5: નંબર અપડેટ થતા જ મેસેજ આવી જશે

જેવો તમારો મોબાઈલ નંબર અપડેટ થઈ જશે, તમને SMS અથવા ઈમેલ દ્વારા કન્ફર્મેશન મળી જશે. હવે તમારો નવો નંબર બેન્ક ખાતા સાથે લિંક થઈ ગયો છે. આ સમગ્ર પ્રક્રિયામાં સામાન્ય રીતે થોડી મિનિટોથી લઈને થોડા કલાકો લાગે છે. કેટલાક કિસ્સાઓમાં 24 કલાક સુધીનો સમય પણ લાગી શકે છે.

આ રીતે કામ કરે છે Aadhaar Face Authentication

આ નવી સુવિધામાં ગ્રાહકે પોતાના સ્માર્ટફોન દ્વારા Aadhaar આધારિત ફેસ વેરિફિકેશન કરવાનું રહેશે. આ દરમિયાન સિસ્ટમ તમારા ચહેરાને Aadhaar ડેટાબેઝ સાથે મેચ કરશે અને જો માહિતી સાચી જણાશે, તો તમારો મોબાઈલ નંબર અપડેટ થઈ જશે. આ પદ્ધતિ માત્ર સરળ જ નથી પણ ઘણી સુરક્ષિત પણ માનવામાં આવે છે.

