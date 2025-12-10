ગુજરાતી ન્યૂઝફોટો

બાબા વેંગાની ખતરનાક ભવિષ્યવાણીઓઃ માર્ચ 2026થી શરૂ થશે આપદાઓ, ડિસેમ્બર સુધી સ્થિતિ બગડવાનો સંકેત!

Baba Vanga: બાબા વેંગાએ નવા વર્ષ માર્ચ 2026થી ડિસેમ્બર 2026 સુધી ઘણી મોટી ભવિષ્યવાણી કરી છે, જેમાં પ્રાકૃતિક આપદાઓ, ત્રીજુ વિશ્વયુદ્ધ અને અંતરિક્ષ સાથે જોડાયેલી મુશ્કેલી સામેલ છે.

Updated:Dec 10, 2025, 02:27 PM IST

1/7
image

બુલ્ગારિયાના બાબા વેંગા જે પોતાની ભવિષ્યવાણી માટે દુનિયામાં જાણીતા છે. તેમને બાલ્કનના નોસ્ટ્રાડેમસના નામથી પણ ઓળખવામાં આવે છે. માનવામાં આવે છે કે તેમની 85 ટકા ભવિષ્યવાણીઓ સાચી પડી છે.

2/7
image

બાબા વેંગાની ભવિષ્યવાણીઓમાં કોવિડ 19 મહામારી, 9/11 હુમલા અને પ્રિન્સેસ ડાયનાના મોત જેવી ઘટનાઓ સામેલ છે. તો 2026 વર્ષને લઈને પણ તેમની ભવિષ્યવાણી સામે આવી રહી છે. જેમાં કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે નવા વર્ષમાં માર્ચથી તબાહીની શરૂઆત થશે અને તેની અસર ડિસેમ્બર સુધી રહી જશે.

3/7
image

બાબા વેંગા અનુસાર માર્ચ 2026મા એક મોટું વિશ્વ યુદ્ધ શરૂ થઈ શકે છે, જે પૂર્વી દેશ જેમ કે રશિયા અને ચીનથી નીકળી અમેરિકા અને યુરોપ જેવા પશ્ચિમી દેશોને નષ્ટ કરશે. તેને ત્રીજું વિશ્વયુદ્ધ પણ કહી શકાય છે. આ વિવાદ સીમિત સરહદથી આગળ વધી બધા મહાદ્વીપોને પ્રભાવિત કરશે.  

4/7
image

બાબા વેંગા પ્રમાણે એપ્રિલ-જૂન મહિનામાં ઘણી કુદરતી આપદાઓ આવશે. જેમ કે ભૂકંપ, જ્વાળામુખી વિસ્ફોટ અને ભારે હવામાનથી પૃથ્વીની 7-8 ટકા જમીન તબાહ પણ થઈ શકે છે. આ કારણે આંતરરાષ્ટ્રીય અર્થવ્યવસ્થા નષ્ટ થશે અને આર્થિક મંદી જેવી મુશ્કેલી શરૂ થઈ જશે.

5/7
image

વેંગાએ ચેતવણી આપી છે કે વર્ષ 2026 તકનીક અને અંતરિક્ષ વિજ્ઞાનની દુનિયામાં ઘણા મોટા ફેરફાર લાવી શકે છે. નિષ્ણાંતો માને છે કે આ વર્ષે મશીનો અને અદ્યતન ટેકનોલોજીઓનો પ્રભાવ મનુષ્યોના જીવન પર પહેલાથી વધુ વધી જશે.  

6/7
image

બીજીતરફ તેમની અંતરિક્ષ સાથે જોડાયેલી ભવિષ્યવાણીએ પણ લોકોનું ધ્યાન ખેંચ્યું છે. નવેમ્બર-ડિસેમ્બર 2026મા એક વિશાળ રહસ્યમયી અંતરિક્ષ વસ્તુ પૃથ્વીના વાયુમંડળમાં પ્રવેશ કરવાની સંભાવના વ્યક્ત કરવામાં આવી છે, જેને કેટલાક નિષ્ણાંત પહેલા પ્રત્યક્ષ બાહરી જીવન-સંપર્ક સાથે જોડીને જોઈ રહ્યાં છે.

7/7
image

ડિસ્ક્લેમરઃ સામાન્ય માહિતી અને ઉપલબ્ધ જાણકારીની મદદથી આ સમાચાર લખવામાં આવ્યા છે. ઝી 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.

baba vanga2026 Predictions

Trending Photos