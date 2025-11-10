Predictions for 2026: ભયાનક રહેશે વર્ષ 2026, મહાયુદ્ધ શરૂ થશે, પુર-ભૂકંપ, જળ પ્રલય તબાહી મચાવશે
વર્ષ 2026 શરૂ થવામાં હજુ થોડો સમય બાકી છે અને નવા વર્ષ અંગે ભવિષ્યવાણીઓ આવવાનો સિલસિલો ચાલુ થઈ ગયો છે. દુનિયાના જાણીતા ભવિષ્યવક્તા બાબા વેંગા અને નાસ્ત્રેદમસે વર્ષ 2026 માટે જે ભવિષ્યવાણી કરી છે તે હચમચાવી નાખે તેવી છે.
Baba Vanga Prediction 2026: બલ્ગેરિયાના પ્રસિદ્ધ બાબા વેંગા એક જાણીતા ભવિષ્યવક્તા છે જેમનું મૃત્યુ જોકે 1996માં થઈ ચૂક્યું છે. પરંતુ તેમની અનેક ભવિષ્યવાણીઓ આજે પણ સાચી ઠરી છે. આ સાથે જ સમગ્ર દુનિયામાં ચર્ચાનો વિષય પણ બનેલી છે. નાસ્ત્રેદમસની ભવિષ્યવાણીઓની સાથે પણ એવું છે. ભવિષ્યવક્તાઓએ વર્ષ 2026 માટે ભારત અને દુનિયા વિશે કઈ કઈ ભવિષ્યવાણીઓ કરી છે જેણે નવું વર્ષ શરૂ થતા પહેલા જ લોકો માટે ચિંતા વધારી છે.
2026માં થશે મહાયુદ્ધ
મહાયુદ્ધ કે વિશ્વયુદ્ધ અંગે અનેક ભવિષ્યવાણીઓ કરવામાં આવી છે. જે સતત ચર્ચામાં પણ રહે છે. વર્ષ 2026 અંગે જે ભવિષ્યવાણી કરાઈ છે તે મુજબ 2026માં મહાયુદ્ધ થઈ શકે છે. જે દુનિયામાં મોટા વિનાશનું કારણ બનશે. આ યુદ્ધ બાદ દુનિયામાં શક્તિનું સંતુલન બદલાઈ શકે છે અને રશિયા સૌથી શક્તિશાળી દેશ તરીકે ઊભરી શકે છે.
એલિયન સાથે સંપર્ક
જો આ ભવિષ્યવાણી સાચી પડી તે વર્ષ 2026 સૌથી તોફાની અને મહત્વપૂર્ણ ઘટનાઓવાળું વર્ષ બની શકે છે. બાબા વેંગાની ભવિષ્યવાણી મુજબ વર્ષ 2026માં ધરતી પર રહેલા માણસોનો બીજા ગ્રહના રહીશો એટલે કે એલિયન્સ સાથે સંપર્ક થઈ શકે છે. ભલે આ ભવિષ્યવાણીનો કોઈ વૈજ્ઞાનિક પ્રમાણ નથી પરંતુ એવું થયું તો માનવતા માટે એક ઐતિહાસિક વર્ષ સાબિત થઈ શકે છે.
આર્થિક તંગી અને સોનાના ભાવ
વર્ષ 2026માં યુદ્ધ, આફતો, જળ પ્રલય વગેરેના કારણે દુનિયામાં મોટા આર્થિક પરિવર્તન પણ જોવા મળશે. અનેક દેશ આર્થિક તંગીનો ખરાબ રીતે ભોગ બનશે. આ સાથે જ વર્ષ 2026માં સોનાના ભાવ આકાશે આંબવાના અણસાર છે. જળવાયુ પરિવર્તનના કારણે દુનિયાએ ભારે આફતો ભોગવવી પડી શકે.
માનવતા પર હાવી થશે AI
વર્ષ 2026માં આર્ટીફિશિયલ ઈન્ટેલિજન્સ (AI) વધુ શક્તિશાળી થઈ જશે. તેના કારણે આવનારા ફેરફાર એવા હશે જેના પર કાબૂ મેળવવો મુશ્કેલ બનશે. નોકરીઓ પર સંકેટ આવી શકે છે. લોકોનું જીવન મુશ્કેલ બની શકે છે.
(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
