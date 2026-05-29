Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /ફોટો
  • /Baba Vanga Predictions: હવેના 7 મહિના આ 5 રાશિવાળા માટે જબરદસ્ત, નોટો ગણવા માટે મશીન લેવું પડશે!

Baba Vanga Predictions: હવેના 7 મહિના આ 5 રાશિવાળા માટે જબરદસ્ત, નોટો ગણવા માટે મશીન લેવું પડશે!

Written ByViral Raval
Published: May 29, 2026, 12:43 PM IST|Updated: May 29, 2026, 12:57 PM IST

બાબા  વેંગાની અનેક ભવિષ્યવાણીઓ સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થતી રહે છે. વર્ષ 2026ની પણ કેટલીક ભવિષ્યવાણીઓ ઈન્ટરનેટ પર વાયરલ છે. જેમાં મોટાભાગની હચમચાવે તેવી છે પરંતુ કેટલીક ભવિષ્યવાણી એવી પણ છે જે અમુક રાશિના જાતકોને રાહત આપશે. આ ભવિષ્યવાણીમાં એવી રાશિઓના નામ જણાવવામાં આવ્યા છે જેમને વર્ષ 2026માં ગ્રહોની સ્થિતિ માલામાલ કરી શકે છે. જાણો તે ભાગ્યશાળી રાશિઓ વિશે. 

1/7

બાબા વેંગા એ બલ્ગેરિયાના નેત્રહિન મહિલા ભવિષ્યવક્તા હતા. બાબા વેંગાના અનુયાયીઓનું કહેવું છે કે તેમણે વર્ષ 2025 માટે કેટલીક ભવિષ્યવાણીઓ કરી હતી જેમાંથી અનેક સાચી પડી. હવે વર્ષ 2026માં આર્થિક તબાહી આવે તેવી ખતરનાક ભવિષ્યવાણી પણ તેમણે કરેલી છે જે વાયરલ છે પરંતુ આ સાથે તેમણે કઈ રાશિઓ માટે આ વર્ષ સારું રહી શકે તે પણ ભવિષ્યવાણી કરી હોવાનું સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ છે. જાણો આ વાયરલ ભવિષ્યવાણીમાં શું કહેવામાં આવ્યું છે.   

5 રાશિઓ બનશે કરોડપતિ!2/7

5 રાશિઓ બનશે કરોડપતિ!

બાબા વેંગાની આ વાયરલ ભવિષ્યવાણી મુજબ વર્ષ 2026માં 5 રાશિના જાતકો કરોડપતિ બની શકે છે. જે મુજબ વર્ષ 2026નો બાકીનો સમય આ રાશિઓ માટે ખુબ લકી સાબિત થઈ શકે છે. 

વૃષભ રાશિ3/7

વૃષભ રાશિ

વૃષભ રાશિના જાતકો માટે વર્ષ 2026નો આ બાકીનો સમય ખુબ શુભ રહી શકે છે. આ લોકોને લખલૂટ સફળતા અને ધન સંપત્તિ મળવાના યોગ છે. કમાણીમાં જબદસ્ત વધારો થઈ શકે છે. વર્ષ 2026નો આ બાકીનો સમય બેંક બેલેન્સમાં તગડો ઉછાળો લાવશે.   

સિંહ રાશિ4/7

સિંહ રાશિ

સિંહ રાશિના જાતકો પર શનિની ઢૈય્યા ઉતાર પર રહેશે. જેનાથી સમસ્યાઓમાં રાહત મળશે. આર્થિક પ્રગતિ થઈ શકે છે. રાજકારણ અને શાસન- પ્રશાસનમાં સક્રિય લોકોનો પદ તથા પ્રભાવ વધશે. 

કન્યા રાશિ5/7

કન્યા રાશિ

કન્યા રાશિના જાતકો માટે વર્ષ 2026નો આગામી સમય સારો સાબિત થઈ શકે છે. કરિયરમાં નવી તકો મળશે. કારોબારમાં ખુબ લાભ થશે. વેપારનો વિસ્તાર કરવાની યોજના સફળ થશે. ધન કમાશો અને બચત પણ કરી શકશો.   

વૃશ્ચિક રાશિ6/7

વૃશ્ચિક રાશિ

વૃશ્ચિક રાશિવાળા માટે હવેનો સમય આવક વધારનારો રહી શકે છે. પદોન્નતિ મેળવવાનો ઈન્તેજાર ખતમ થશે. અણધાર્યો ધનલાભ થઈ શકે છે. વેપારી જાતકો માટે પણ સમય સારો રહી શકે છે. 

મકર રાશિ7/7

મકર રાશિ

મકર રાશિના જાતકોને શનિદેવની કૃપાથી નવી ઊંચાઈઓ સ્પર્શવાની  તક મળી શકે છે. અનેક જાતકો જે લાંબા સમયથી સંઘર્ષ કરતા હતા તેમને હવે મહેનતનું ફળ મળી શકે છે. આર્થિક સમૃદ્ધિ અને માનસન્માન વધશે. 

 (Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

(તમામ તસવીરો- AI Image)

Tags:
baba vanga
Rashifal
astrology
Jyotish
Horoscope

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
આ ગામ વર્ષો પહેલા રાતોરાત ખાલી થઈ ગયું હતું, શ્રાપ મળ્યો હતો!

આ ગામ વર્ષો પહેલા રાતોરાત ખાલી થઈ ગયું હતું, શ્રાપ મળ્યો હતો!

Kuldhara Village18 min ago
2

ગુજરાતમાં કાલથી ધમધોકાર; 30 મેથી 4 જૂન સુધી આ વિસ્તારોમાં કડાકા સાથે વરસાદની આગાહી

Gujarat Rain forecast26 min ago
3

હાર્દિક પટેલની પોસ્ટથી નવો ગણગણાટ શરૂ, પાટીદાર ધારાસભ્યએ કોને દેડકા કહ્યાં?

Hardik Patel43 min ago
4

વનડે ફોર્મેટમાં ત્રિપલ સદી.. સૌથી ઝડપી 97 રન તો કંઈ નથી, આ હતી વૈભવની વિધ્વંસક ઇનિંગ

vaibhav suryavanshi44 min ago
5

આ 10 સંકેતો દર્શાવે છે કે તમારું હૃદય સ્વસ્થ નથી, પગથી લઈને ત્વચા પર દેખાય છે લક્ષણ

heart disease48 min ago