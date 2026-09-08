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બાબા વેંગાની વર્ષ 2027 માટે આવી ગઈ ભવિષ્યવાણી, જાણો કોને મળશે 'ભગવાન જેવી શક્તિઓ'? કોણ દુનિયા પર કરશે રાજ

Written ByViral Raval
Published: Sep 08, 2026, 01:58 PM IST|Updated: Sep 08, 2026, 01:58 PM IST

આવનારા વર્ષ 2027 માટે બાબા વેંગાની ભવિષ્યવાણીઓ સામે આવી છે. જો કે આ ભવિષ્યવાણીઓમાં એક ભવિષ્યવાણી ખુબ ચોંકાવનારી છે અને તેના પર વિશ્વાસ કરવો ખુબ મુશ્કેલ છે. વિગતો જાણો. 

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વર્ષ 2026 હવે પૂરું થવા જઈ રહ્યું છે. સાડા ત્રણ મહિના બાકી છે. આ વર્ષ જો આપણે તેને આફતોનું વર્ષ કહીએ તો પણ કઈ ખોટું નહીં હોય. હવે આગામી વર્ષ 2027 કેવું રહેશે તેના પર બધાની નજર છે. વર્ષ 2027 માટે બાબા વેંગાની ભવિષ્યવાણીઓ સામે આવી છે. બલ્ગેરિયાના જાણીતા ભવિષ્યવક્તા બાબા વેંગા ભલે આ દુનિયામાં નથી પરંતુ તેમની ભવિષ્યવાણીઓ આજે પણ કુતૂહલનો વિષય બનેલી છે. તેમના અનુયાયીઓનો દાવો છે કે તેમની અનેક ભવિષ્યવાણીઓ સાચી ઠરી છે.  

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બાબા વેંગાને માનતા લોકો મુજબ તેમણે ભવિષ્યવાણી કરી છે કે વર્ષ 2027માં કોઈ રહસ્યમય બીમારી કે જેનેટિક એક્સપરિમેન્ટના કારણે કેટલાક માણસોને સુપરહ્યુમન જેવો પાવર મળશે. બાબા વેંગા જોઈ શકતા નહતા પરંતુ કોવિડ મહામારી, 9/11 હુમલો અને પ્રિન્સેસ ડાયનાના મોત જેવી અનેક ઘટનાની ભવિષ્યવાણીનો શ્રેય  તેમને અપાય છે. જો કે એ વાતની કોઈ પુષ્ટિ નથી કે ખરેખર તેમણે આ ભવિષ્યવાણી કરી હતી. પરંતુ તેમને માનનારા લોકોનું કહેવું છે કે તેમણે આ ઘટનાઓ ઘટવાના અનેક દાયકાઓ પહેલા આ વિશે જણાવ્યું હતું.   

માણસોને સુપરપાવર્સ મળશે?3/6

માણસોને સુપરપાવર્સ મળશે?

2027 માટે તેમના સમર્થકો એક વિચિત્ર ભવિષ્યવાણી કરી રહ્યા છે. જેના પર ભરોસો કરવો મુશ્કેલ છે. આ બિલકુલ સાયન્સ ફિક્શન જેવું લાગે કે કોઈ પ્રકારના એક્સપરિમેન્ટ કે બીમારીથી કેટલાક લોકોને સુપરહ્યુમન બનવાનો પાવર મળી શકે છે. તેમની શક્તિઓ શું હશે કે આ બધુ કેવી રીતે થશે તેના વિશે કોઈ જાણકારી નથી. બની શકે કે જ્યારે પણ આ બીમારી કે એક્સપરિમેન્ટથી અનેક લોકો પ્રભાવિત થાય તો તેમાંથી કેટલાક લોકોને આવી શક્તિઓ મળશે. આ ભવિષ્યવાણી સાચી પડશે કે નહીં તે તો સમય જ કહેશે. 

2026ની આ ભવિષ્યવાણીઓ સાચી પડશે?4/6

2026ની આ ભવિષ્યવાણીઓ સાચી પડશે?

બીજી બાજુ વર્ષ 2026 માટે બાબા વેંગાએ એક નવા વર્લ્ડ વોર, જળવાયુ પરિવર્તન સંલગ્ન મોટા પાયે કુદરતી આફતો, ટેક્નોલોજીથી જોખમ અને એલિયનના આવવા અંગે ભવિષ્યવાણી કરી હતી. એક એવા યુદ્ધની ભવિષ્યવાણી કરી હતી કે જે પૂર્વમાં શરૂ થશે અને પશ્ચિમ સુધી ફેલશે. પોતાની ભવિષ્યવાણી માટે જાણીતા ફેન્ચ ભવિષ્યવક્તા નાસ્ત્રેદમસે પણ ત્રીજા વિશ્વયુદ્ધની ભવિષ્યવાણી કરી હતી.

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ભવિષ્યવાણી મુજબ રશિયાના રાષ્ટ્રપતિ વ્લાદિમિર પુતિન એક વર્લ્ડ લીડર તરીકે ઉભરશે અને દુનિયા પર રાજ કરશે. જો કે રશિયા-યુક્રેન યુદ્ધ હજુ પણ ચાલે છે. પરંતુ પુતિન હજુ વધારે તાકાત મેળવે તેવા કોઈ સંકેત મળતા નથી. વર્ષ 2026માં કુદરતી આફતો ચરમસીમાએ છે. જેમાં વેનેઝુએલા, કોલંબિયા, જાપાન, અને ઈન્ડોનેશિયામાં મોટા ભૂકંપ અને ઓગસ્ટમાં નેપાળ તથા તિબ્બતમાં વિનાશકારી પૂર સામેલ છે. 

AI અને એલિયનની એન્ટ્રી6/6

AI અને એલિયનની એન્ટ્રી

આર્ટિફિશિયલ ઈન્ટેલિજન્સે દુનિયાભરમાં નોકરીઓ પર જોખમ ઊભું કર્યું છે. આગળ અનેક છટણી જોવા મળી શકે છે. જો કે કોઈ સ્પોર્ટ્સ પ્રોગ્રામમાં એલિયનના આવવા વિશેની તેમની એક ભવિષ્યવાણી હજુ સાચી પડવાની બાકી છે. એવી  ભવિષ્યવાણી છે કે નવેમ્બર 2026માં એક મોટું સ્પેસક્રાફ્ટ ધરતી પર આવશે. હવે જોવાનું એ રહેશે કે હજુ વર્ષ પૂરું થવામાં થોડો સમય બાકી છે ત્યારે આવું ખરેખર બને છે કે નહીં. તેમણે 2025 માટે પણ આવી જ ભવિષ્યવાણી કરી હતી. 

તસવીરો- મોટાભાગની તસવીરો AI Images

 (Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ તથા ગ્રહ ગોચરની વ્યાખ્યાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)  

TAGS:
baba vanga
Vladimir Putin
superpower

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