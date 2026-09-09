/સપ્ટેમ્બર 2026માં થશે કંઈક ભયાનક? બાબા વેંગાની આ ખતરનાક ભવિષ્યવાણી ફરી ચર્ચામાં

Baba Vanga Predictions: બાબા વેંગાની વર્ષ 2026 સંલગ્ન કેટલીક ભવિષ્યવાણીઓ જે સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થઈ છે તેમાં ભીષણ કુદરતી આફતો, વૈશ્વિક યુદ્ધ, એલિયન્સ સાથે સીધો સંપર્ક અને બેકાબૂ એઆઈ ટેક્નોલોજીનો દાવો થયેલો છે. જાણો સપ્ટેમ્બરમાં કઈ ભવિષ્યવાણી સાચી પડવાની અટકળો થઈ રહી છે.
બલ્ગેરિયાના નેત્રહિન મહિલા ભવિષ્યવક્તા બાબા વેંગાના દાવા સોશિયલ મીડિયા પર સમયાંતરે વાયરલ થતા રહે છે. તેઓ બંને આંખોથી જોઈ શકતા નહતા. પરંતુ પોતાના મોત પહેલા તેમણે આવનારા અનેક દાયકાઓ માટે એવી વાતો કરી હતી કે જે લોકોને વિચારવા માટે મજબૂર કરે છે. 2026નું મોટાભાગનું વર્ષ પસાર થઈ ચૂક્યું છે અને ગણ્યા ગાંઠ્યા મહિના બાકી છે ત્યારે સપ્ટેમ્બર 2026 અંગે ઈન્ટરનેટ પર લોકો વચ્ચે નવી ચર્ચાઓ તેજ થઈ છે. બાબા વેંગાના અનુયાયીઓનું માનવું છે કે આ વર્ષના અંત સુધીમાં ધરતી અને માનવ સભ્યતા માટે ભારે ઉથલપાથલ જોવા મળી શકે છે.
બાબા વેંગાની વાતોનું વિશ્લેષણ કરનારાઓનો દાવો છે કે 2026માં કુદરતી સંતુલન સંપૂર્ણ રીતે બગડી શકે છે. આ અનુમાન મુજબ દુનિયાના લગભગ 7 થી 8 ટકા ભાગમાં અચાનક ભયંકર કુદરતી આફતો ત્રાટકી શકે છે. જેમાં મોટા પાયે વિનાશકારી ભૂકંપ, શાંત પડેલા જ્વાળામુખીઓનું અચાનક ફાટવું, અને ભયાનક પૂર સામેલ છે. આ દાવાઓમાં કહેવાયું છે કે કુદરતી અકસ્માતોની આ શ્રૃંખલા દુનિયાના અનેક ભારે વસ્તીવાળા શહેરોના નક્શા બદલી શકે છે અને લાખો લોકોના જીવન પર અસર પાડી શકે છે.
કુદરતી તબાહી ઉપરાંત વૈશ્વિક રાજકારણમાં પણ એક મોટા સંકટનો અંદેશો જતાવવામાં આવ્યો છે. બાબા વેંગાના સંદર્ભના આધારે કહેવાય છે કે યુરોપ અને એશિયાના દેશો વચ્ચે ચાલી રહેલો આપસી મનમોટાવ ચરમસીમાએ પહોંચી શકે છે. સરહદો પર વધતો તણાવ અને કૂટનીતિક નિષ્ફળતાઓ દુનિયાને એક નવા મહાયુદ્ધ એટલે કે ત્રીજા યુદધ તરફ ધકેલી શકે છે. આ વૈશ્વિક સંઘર્ષના કારણે અનેક શક્તિશાળી દેશો વચ્ચે સીધું સૈન્ય ઘર્ષણ થઈ શકે છે. જેનાથી દુનિયામાં અસ્થિરતાનો માહોલ પેદા થાય.
વર્ષના અંત સુધીમા થનારી ઘટનાઓમાં એક ચોંકાવનારો દાવો અલૌકિક દુનિયા સાથે પણ જોડાયેલો છે. બાબા વેંગાના અનુયાયીઓ મુજબ નવેમ્બર 2026ની આસપાસ આકાશમાં એક વિશાળ અંતરિક્ષયાન કે ઉડતી રકાબી જોવા મળી શકે છે. જે પૃથ્વીના વાયુમંડળમાં દાખલ થશે. આ ઘટના બાદ ઈતિહાસમાં પહેલીવાર માણસનો સામનો એલિયન સાથે થઈ શકે છે. આ રહસ્યમય વાતને બળ ત્યારે મળ્યું જ્યારે અમેરિકી રક્ષા વિભાગે ઓગસ્ટ મહિનામાં અજાણી ઉડતી વસ્તુઓ સંલગ્ન પોતાના કેટલાક જૂના અને ગોપનીય દસ્તાવેજો જનતા માટે જાહેર કર્યા. જો કે વિજ્ઞાનના જાણકારો સ્પષ્ટ કહે છે કે આકાશમાં દેખાતી દરેક અજાણી વસ્તુ એલિયન હોતી નથી. તે કોઈ આધુનિક ડ્રોન કે હવામાન માપવાનો બલૂન પણ હોઈ શકે છે.
ટેક્નોલોજી અને પૈસાની દુનિયા વિશે પણ બાબા વેંગાની એક ભવિષ્યવાણી ચોંકાવી રહી છે. દાવા મુજબ આર્ટિફિશિયલ ઈન્ટેલિજન્સ એટલે કે AI આ વર્ષના અંત સુધીમાં એટલું શક્તિશાળી બનશે કે માણસો માટે તેને કાબૂમાં રાખવું મુશ્કેલ બનશે. મશીનો પોતે પોતાના ફેંસલા લેવા લાગશે અને માણસ તેમના નિર્ણયો પર નિર્ભર થઈ જશે. આ સાથે દુનિયાની અનેક મોટી બેંકો દેવાળું ફૂંકે તેવી સ્થિતિમાં ભીષણ આર્થિક મંદી આવી શકે. ચલણી નોટોની કિંમત ઘટવાના કારણે લોકો સુરક્ષિત રોકાણની શોધમાં સોના અને ચાંદીની ખુબ ખરીદી કરશે જેમાં કિમતી ધાતુઓના ભાવ બધા રેકોર્ડ તોડશે.
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(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ, મીડિયા રિપોર્ટ્સ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)