બાબા વેંગાની ભયાનક ભવિષ્યવાણીથી દૂનિયાભરમાં હડકંપ ! શું 2026માં ખરેખર આવશે આફત ? જાણો શું શું થશે

Baba Vanga Terrifying Prophecy: બલ્ગેરિયન ભવિષ્યવક્તા બાબા વાંગાની ભવિષ્યવાણીઓ ઘણીવાર લોકોને આશ્ચર્યચકિત કરી દે છે. વર્ષ 2026 અંગેના તેમના દાવાઓ વૈશ્વિક અર્થતંત્ર અને નોકરીઓના ભવિષ્ય અંગે પ્રશ્નો ઉભા કરી રહ્યા છે.
 

Updated:Apr 11, 2026, 07:49 PM IST

Baba Vanga Terrifying Prophecy: એક અંધ બલ્ગેરિયન ભવિષ્યવક્તા બાબા વાંગા તેમની સચોટ ભવિષ્યવાણીઓ માટે વિશ્વભરમાં પ્રખ્યાત છે. તેમણે વર્ષ 2026 માટે ઘણા મોટા ફેરફારો અને આર્થિક કટોકટીની ભવિષ્યવાણી કરી હતી, જે હવે લોકોને ડરાવી રહી છે.

શું પૈસા ડૂબી જશે?

માન્યતાઓ અનુસાર, 2026માં વિશ્વ એક મોટી નાણાકીય કટોકટી અને બેંકિંગ સિસ્ટમના પતનનો સામનો કરી શકે છે. આ સમય દરમિયાન ચલણ અને ડિજિટલ વ્યવહારોમાં મોટા વિક્ષેપોની ભવિષ્યવાણી કરવામાં આવી છે, જે વૈશ્વિક બજારમાં ગભરાટ પેદા કરી શકે છે.  

નવું સોનું શું છે?

ભવિષ્યવાણીઓ અનુસાર, આર્થિક મંદી દરમિયાન, રોકાણકારો સુરક્ષિત રોકાણ માટે સોના અને ચાંદી જેવી ધાતુઓ તરફ વળશે. તાંબાની માંગ એટલી વધી શકે છે કે તેને નવું સોનું કહેવામાં આવશે, અને તેના ભાવ આસમાને પહોંચશે.

AIની શું અસર થશે?

કૃત્રિમ બુદ્ધિ (AI)ના વધતા ઉપયોગથી 2026માં ઘણી નોકરીઓ ખતરામાં આવી શકે છે. આર્થિક માળખામાં મોટા ફેરફારો ઘણી પરંપરાગત નોકરીઓ નાબૂદ કરી શકે છે, જેના કારણે બેરોજગારી વધવાનો ભય છે.  

ફુગાવો કેમ વધશે?

કુદરતી આફતો અને દેશો વચ્ચે વધતા તણાવ વૈશ્વિક પુરવઠા શૃંખલાને ગંભીર રીતે વિક્ષેપિત કરી શકે છે. વધતી ફુગાવાથી સામાન્ય માણસના ખિસ્સા પર બોજ વધશે, અને એવા દાવાઓ છે કે આવશ્યક ચીજવસ્તુઓના ભાવ ઝડપથી વધશે.

દાવાઓ પાછળનું સત્ય શું છે?

એક્સપર્ટ કહે છે કે બાબા વેંગાની ભવિષ્યવાણીનો કોઈ વૈજ્ઞાનિક આધાર નથી અને તેને ફક્ત માન્યતાઓ તરીકે જોવી જોઈએ. કોઈપણ માહિતી પર આધાર રાખતા પહેલા પુરાવાઓની ચકાસણી કરવી ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે.  

Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી મીડિયા રિપોર્ટ્સ પર આધારિત છે. ઝી 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.

