જબરદસ્ત સંયોગ, શનિ-શુક્ર-કેતુનું એક સાથે નક્ષત્ર પરિવર્તન, 4 રાશિવાળા કરોડપતિ થાય તેવા યોગ

બેક ટુ બેક ત્રણ શક્તિશાળી ગ્રહોનું નક્ષત્ર પરિવર્તન એ કેટલીક રાશિના જાતકો માટે સુખનો સુરજ ઉગે તેવું બની શકે. જાણો કઈ રાશિવાળાને શુ ફાયદો થઈ શકે. 

Updated:Apr 18, 2026, 09:49 AM IST

ગ્રહોના ગોચર અને નક્ષત્ર પરિવર્તન મામલે એપ્રિલ મહિનો જ્યોતિષ શાસ્ત્રની દ્રષ્ટિથી ખુબ ખાસ છે. 16 એપ્રિલના રોજ શુક્રએ ભરણી નક્ષત્રમાંથી કૃતિકા નક્ષત્રમાં પ્રવેશ કર્યો. જ્યારે 17 એપ્રિલના રોજ શનિએ ઉત્તરાભાદ્રપદ નક્ષત્રના ચોથા પદમાં પ્રવેશ કર્યો. હવે 20 એપ્રિલના રોજ રહસ્યમયી ગ્રહ કેતુ પોતાના જ નક્ષત્ર મઘામાં પ્રવેશ કરશે. જ્યોતિષ શાસ્ત્રીઓએ આ ઘટનાઓ બેક ટુ બેક થઈ રહી હોવાથી તેને દુર્લભ ગણાવી છે. જાણો કઈ રાશિઓ માટે તે ફાયદાકારક નીવડી શકે.   

મેષ રાશિ

મેષ રાશિના જાતકો માટે કેતુ, શનિ અને શુક્રનું આ નક્ષત્ર ગોચર ખુબ શુભ ગણાઈ રહ્યું છે. આ ફેરફાર તમારા વ્યક્તિત્વ અને કાર્યશૈલીમાં નિખાર લાવશે. અટકેલા કામો ઝડપથી પૂરા થશે. અટવાયેલું ધન પાછું મળી શકે છે. પૈસાની બચત થશે. સુખદ યાત્રા પર જવાની તક મળી શકે.

કર્ક રાશિ

કર્ક રાશિના જાતકોના માથે તોળાઈ રહેલું સંકટ દૂર થઈ શકે છે. તમે કોઈ મોટી ચિંતામાંથી મુક્ત થઈ શકો. કાર્યોમાં આવતી અડચણો દૂર થઈ શકે છે. આકસ્મિક ધનલાભના યોગ. આકમાં વધારાની સાથે ધન બચત પણ કરી શકો. જૂના મિત્રો સાથે મુલાકાત થઈ શકે. કોઈ સારા સમાચાર મળી શકે છે. 

સિંહ રાશિ

સિંહ રાશિવાળાને પણ કરિયરમાં આગળ વધવાની તક મળી શકે છે. નોકરીમાં પ્રમોશન, ઈન્ક્રીમેન્ટ મળી શકે. પરિવારનો સાથ મળે. વેપારમાં સારો નફો કમાઈ શકો છો. ઉચ્ચ શિક્ષણની તૈયારી કરતા લોકો માટે સમય સારો. વાહન કે સંપત્તિની ખરીદી થઈ શકે. 

 (Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

ધનુ રાશિ

ધનુ રાશિના જાતકોના ઘરમાં ધન ધાન્ય વધશે. નોકરીયાતો અને વેપારી જાતકો બંને માટે આ સમય ફાયદો કરાવે તેવો છે. પૈસા ખર્ચાશે પરંતુ આવક પણ જબરદસ્ત રહેશે. મૂલ્યવાન ચીજોની ખરીદી કરી શકો છો. તમારી ક્રિએટિવિટી અને નેતૃત્વશૈલીમાં નિખાર આવશે.

