ખેડૂતો માટે માઠા સમાચાર ! હવામાન વિભાગની ચોમાસાને લઈને આગાહી, જાણો કેવું રહેશે આવનારૂ વર્ષ

IMD forecast on Monsoon: હવામાન વિભાગની આગાહી દર્શાવે છે કે આ વર્ષે એપ્રિલથી જૂન સુધી પરિસ્થિતિ સામાન્ય રહેશે, પરંતુ તે પછી ચોમાસાની ઋતુ દરમિયાન અલ નીનો ઘટના બનવાની ઉચ્ચ સંભાવના છે.
 

Updated:Apr 13, 2026, 06:36 PM IST

IMD forecast on Monsoon: ભારતીય હવામાન વિભાગ (IMD) એ આગાહી કરી છે કે આ વર્ષે ચોમાસાનો વરસાદ સામાન્ય કરતા ઓછો રહેશે. 2026ના દક્ષિણપશ્ચિમ ચોમાસા માટે લાંબા ગાળાની આગાહી જાહેર કરતા, હવામાન વિભાગે જણાવ્યું હતું કે આ વર્ષે દેશમાં ચોમાસાનો વરસાદ સામાન્ય કરતા ઓછો રહેવાની ધારણા છે, જે ખેતી, પશુપાલન અને જળ સંસાધનોને પ્રતિકૂળ અસર કરી શકે છે.   

હવામાન વિભાગ અનુસાર, જૂન અને સપ્ટેમ્બર વચ્ચે કુલ ચોમાસાનો વરસાદ સામાન્ય કરતા 92% (±5%) ઓછો રહેવાની ધારણા છે. આ 1971થી 2020 સુધીના 87 સેમીના લાંબા ગાળાના સરેરાશ પર આધારિત છે. આનો અર્થ એ છે કે વરસાદ સામાન્ય કરતા થોડો ઓછો હોઈ શકે છે.  

હવામાન વિભાગે આગાહી કરી છે કે આ વર્ષે અલ નીનો અસર થઈ શકે છે, જેના પરિણામે માત્ર તીવ્ર ગરમી જ નહીં પરંતુ વરસાદમાં પણ ઘટાડો થઈ શકે છે. વિભાગે જણાવ્યું હતું કે એપ્રિલથી જૂન 2026 સુધી તટસ્થ અલ નિનો-સધર્ન ઓસિલેશન (ENSO) સ્થિતિઓ સૌથી વધુ રહેવાની શક્યતા છે.   

આ પછી, દક્ષિણપશ્ચિમ ચોમાસાની ઋતુ દરમિયાન મજબૂત અલ નિનોની ઉચ્ચ સંભાવના છે. આનાથી નબળો ચોમાસું અને સામાન્ય કરતા ઓછો વરસાદ પડી શકે છે. IMD અનુસાર, એપ્રિલથી જૂન સુધી પરિસ્થિતિઓ સામાન્ય રહેશે, પરંતુ ત્યારબાદ, ચોમાસાની ઋતુમાં અલ નિનો બનવાની ભારે સંભાવના વ્યક્ત કરવામાં આવી છે.  

સમગ્ર દેશ માટે તેની લાંબા ગાળાની આગાહીમાં, IMD એ જણાવ્યું હતું કે ભૌગોલિક રીતે, દેશના ઘણા ભાગોમાં મોસમી વરસાદ સામાન્ય કરતા ઓછો રહેવાની શક્યતા વધુ છે. જો કે, IMD એ ઉત્તરપૂર્વ, ઉત્તરપશ્ચિમ અને દક્ષિણ દ્વીપકલ્પીય ભારતના કેટલાક વિસ્તારોમાં સામાન્યથી વધુ વરસાદની આગાહી કરી છે.   

હવામાન વિભાગે એમ પણ જણાવ્યું હતું કે હાલમાં હિંદ મહાસાગરમાં તટસ્થ હિંદ મહાસાગર ડાયપોલ (IOD) સ્થિતિઓ પ્રવર્તે છે. આનો અર્થ એ છે કે દક્ષિણપશ્ચિમ ચોમાસા માટે અનુકૂળ પરિસ્થિતિઓ જાળવી રાખવામાં આવી છે, અને ચોમાસું સમયસર આવવાની સંભાવના છે.  

IMD એ જણાવ્યું હતું કે જાન્યુઆરીથી માર્ચ 2026 દરમિયાન ઉત્તર ગોળાર્ધ તેમજ યુરેશિયા પર બરફનું આવરણ સામાન્ય કરતા થોડું ઓછું હતું, જે દક્ષિણપશ્ચિમ ચોમાસાના વિકાસ અને ચોમાસાના મોસમી વરસાદ માટે અનુકૂળ છે.

