Roti for Summer: 2 સૌથી હેલ્ધી લોટની રોટલી પણ ગરમીમાં નહીં પચે, ઉનાળામાં રોટલી માટે 3 ઠંડી તાસીરના લોટ યુઝ કરો

Written ByKrupa ShahUpdated byKrupa Shah
Published: May 14, 2026, 12:49 PM IST|Updated: May 14, 2026, 02:02 PM IST

Best and Worst Roti for Summer: દરેક ઘરમાં જમવામાં રોટલી બને છે. મોટાભાગે રોટલી ઘઉંના લોટમાંથી જ બનતી હોય છે. પણ ઘણા લોકો સ્વાસ્થ્ય લાભને ધ્યાનમાં રાખી ઘઉં સિવાયના અનાજને ડાયટમાં એડ કરતાં થયા છે. જેના કારણે અલગ અલગ પ્રકારના અનાજના લોટનો ઉપયોગ રોટલી માટે કરવામાં આવે છે. પરંતુ દરેક અનાજને બારેમાસ ખાઈ શકાતું નથી. 
 

અત્યારે જ્યારે કાળઝાળ ગરમી પડી રહી છે ત્યારે અમુક હેલ્ધી અનાજ પણ શરીરને નુકસાન કરી શકે છે. ઉનાળામાં એવા અનાજનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ જે શરીરને અંદરથી ઠંડક કરે અને જેનું પાચન સરળતાથી થાય. આજે તમને રોટલી માટે ઉનાળામાં કયા લોટનો ઉપયોગ કરવો અને કયા લોટ ટાળવા તે જણાવીએ. 

બાજરાનો લોટ

મોટાભાગના લોકો જાણતાં જ હશે કે બાજરાના લોટનો ઉપયોગ શિયાળામાં સૌથી વધુ થાય છે. કારણ કે બાજરો ગરમ તાસીરનું અનાજ છે. ઉનાળામાં બાજરાના લોટની રોટલી ખાવાનું બંધ કરી દેવું જોઈએ. ઉનાળામાં બાજરાના લોટની રોટલી કે રોટલા ખાવાથી એસિડિટી, ચહેરા પર ખીલ, કબજિયાત જેવી સમસ્યા થઈ શકે છે.   

મકાઈનો લોટ

મકાઈનો લોટ પણ ગરમ તાસીરનો હોય છે. મકાઈની રોટલી ઉનાળામાં ખાવી નહીં. ઉનાળામાં મકાઈના લોટની રોટલી ખાશો તો પાચન સંબંધિત તકલીફો વધી જશે. આ લોટ ગરમીમાં પચશે નહીં.

રાગીનો લોટ

રોટલી માટે સૌથી હેલ્ધી ગણાતો રાગીનો લોટ પણ ઉનાળામાં ઉપયોગમાં ન લેવો. રાગી પણ ગરમીમાં પચવામાં ભારે પડશે. વધારે માત્રામાં રાગીના લોટનું સેવન કરવાથી પેટમાં દુખાવો, અપચો થઈ શકે છે.   

ઉનાળામાં આ 3 લોટ ફાયદો કરશે

ઉનાળામાં સરળતાથી પચી જાય, પેટને ઠંડક કરે તેવા લોટની વાત કરીએ તો તેમાં ચણાનો લોટ, જુવારનો લોટ અને જવના લોટનો સમાવેશ થાય છે. જો તમે ઘઉં સિવાય અન્ય અનાજની રોટલી ખાવાનું પસંદ કરો છો તો આ 3 લોટનો ઉપયોગ ઉનાળામાં રોટલી માટે કરી શકો છો.   

