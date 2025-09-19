ગુજરાતી ન્યૂઝફોટો

Lifehacks: મહિના સુધી કેળા ખરાબ નહીં થાય, બજારમાંથી લાવો પછી આ રીતે કરજો સ્ટોર

Banana Storage Tips: કેળા માર્કેટમાંથી લાવીને રાખો પછી એક કે બે દિવસમાં જ તે ગળવા લાગે છે. જો તમારે કેળાને દિવસો સુધી ફ્રેશ રાખવા હોય તો તેના માટે શું કરવું જોઈએ આજે તમને આ સીક્રેટ જણાવી દઈએ.
 

Updated:Sep 19, 2025, 05:12 PM IST

ટીપ્સ

કેળા સ્વાદિષ્ટ અને પોષ્ટિક હોય છે. પરંતુ જો તેને યોગ્ય રીતે સાચવવામાં ન આવે તો તે ઝડપથી ગળવા લાગે છે. આજે તમને કેળાને દિવસો સુધી ફ્રેશ રાખે તેવી ટીપ્સ જણાવી દઈએ.   

કેળા છુટ્ટા રાખો

કેળાને એક સાથે રાખવાથી તે ઝડપથી ખરાબ થઈ જાય છે. કારણ કે તેમાંથી એથિલીન નીકળે છે. તેથી કેળા લાવો પછી તેને છુટ્ટા કરી તેના ઉપરના ભાગને પ્લાસ્ટિકથી બાંધી અલગ અલગ રાખો.  

ઠંડી જગ્યા

કેળાને ઠંડક હોય તેવી જગ્યાએ રાખવા. ગરમી હોય તેવી જગ્યાએ રાખવાથી કેળા ઝડપથી પાકી જાય છે. કેળાને ફ્રિજમાં પણ રાખી શકો છો.   

પ્લાસ્ટિક બેગ

કેળા કાચા હોય તો તેને પકાવવા માટે એરટાઈટ પ્લાસ્ટિક બેગમાં રાખવા જોઈએ. પ્લાસ્ટિક બેગમાં થોડા કાણાં કરી દેવા જેથી કેળા ધીરેધીરે પાકે અને 10 થી 15 દિવસ સુધી તાજા રહે.  

ફળ સાથે ન રાખો

કેળાને સફરજન, નાસપતી જેવા ફળ સાથે ન રાખો. આવા ફળ સાથે રાખવાથી કેળા ઝડપથી ગળી જાય છે. કેળાને હંમેશા અલગ બાસ્કેટમાં રાખવા જેથી તે ધીરેધીરે પાકે.  

ઝીપલોક બેગ

જો તમે કેળા સ્મુધી, શેક કે બેકિંગ માટે યુઝ કરતા હોય તો પાકા કેળાની છાલ કાઢી તેના ટુકડા કરી ઝીપલોક બેગમાં પેક કરી ફ્રીઝરમાં રાખી શકો છો. ફ્રોઝન કરેલા કેળા મહિના સુધી ખરાબ થતા નથી. તેનો ઉપયોગ આરામથી કરી શકાય છે.   

BananaLifehacksstorage tipsકેળા સ્ટોર કરવાની રીત

