ગુજરાતના ખતરનાક રસ્તાની કહાની, ગામની બહાર જવું હોય તો નદી પાર કરીને જ જવુ પડે છે!
Gujarat Bridge Demand અલકેશ રાવ/બનાસકાંઠા : બનાસકાંઠાના બનાસ નદી ઉપર કકવાડા ગામે પુલ નહિ બનતા વિદ્યાર્થીઓ અને ગ્રામજનો પાણીમાં ચાલવા વર્ષોથી મજબૂર બન્યા છે. ‘પુલ નહીં તો વોટ નહીં’ ના સૂત્રો સાથે ગ્રામજનોએ વિરોધ દર્શાવ્યો હતો. અમીરગઢના કાકવાડા ગામના લોકો વિદ્યાર્થીઓ સાથે બ્રિજની માંગ સાથે કલેક્ટર કચેરી પહોંચ્યા હતા. કાકવાડા ગામ નજીક બનાસ નદી પર બ્રિજ બનાવવાની માંગ સાથે ગ્રામજનોના કલેક્ટર કચેરીમાં ધામા નાંખ્યા હતા અને ધરણા કર્યા હતા.
Banaskantha News :
બનાસકાંઠા જિલ્લાના અમીરગઢ તાલુકાના કાકવાડા ગામ નજીકથી પસાર થતી બનાસ નદી ઉપર બ્રિજ ન બનતા ગામોમાં વસવાટ કરતા વિદ્યાર્થીઓ ,પશુપાલકો નાએ ગ્રામજનો નદીના પાણીમાં જીવના જોખમે પસાર થઈ રહ્યાં છે. જોકે વર્ષોની માંગ બાદ પણ નદી ઉપર બ્રિજ ન બનતા આજે વિદ્યાર્થીઓ સહિત ગ્રામજનો પાલનપુર કલેક્ટર કચેરીએ પહોંચ્યા હતા અને હાથમાં બ્રિજ બનાવવાની માંગના પેમ્પ્લેટો લઈને સુત્રોચાર કરતા ધરણા ઉપર બેસી ગયા હતા. નિવાસી કલેક્ટરને આવેદનપત્ર આપીને રજુઆત કર્યા બાદ ચીમકી ઉચ્ચારી હતી કે, જો તાત્કાલિક બ્રિજ નહિ બને તો ચૂંટણી બહિષ્કારની સાથે સાથે ઉગ્ર આંદોલન કરીશું.
વિદ્યાર્થીઓ માતે દફ્તર મૂકીને નદી પાર કરે છે
અમીરગઢના કાકવાડા ગામમાંથી બનાસનદી પસાર થતી હોવાથી કાકવાડા ગામ સહિત આજુબાજુના ગામોના વિદ્યાર્થીઓ, પશુપાલકો અમે ગ્રામજનો વર્ષોથી જીવના જોખમે બનાસ નદીના પાણીમાંથી પસાર થઈ રહ્યા છે. ચોમાસામાં વિદ્યાર્થીઓ જીવના જોખમે અભ્યાસ અર્થે માથે દફતર મૂકીને ઘૂંટણ સમા પાણીમાંથી પસાર થવા મજબુર બનતા હોય છે. તો હાલ કડકડતી ઠંડીમાં પણ બાળકો નદી માંથી પસાર થઈ રહ્યા છે. જો નદીમાં વધારે પાણી આવે તો બાળકોનો અભ્યાસ પણ બગડતો હોય છે તો પશુપાલકો અને ગ્રામજનોને 10 કિલોમીટર ફરીને સામે પર જવું પડે છે. જેને લઈને બનાસ નદી ઉપર બ્રિજ બનાવવાની ગ્રામજનો વર્ષોથી માંગ કરી રહ્યા છે.
બ્રિજના ખાતમુહૂર્ત કર્યા, પણ બ્રિજ ન બન્યા
આ મુદ્દાને લઈને તેમને અનેક વાર સ્થાનિક કક્ષાએથી ગાંધીનગર સુંધી પણ રજુઆત કરી છે. જોકે ચૂંટણી આવે ત્યારે નેતાઓ ત્યાં આવે છે અને બ્રિજ બનાવવાનું કહીને ખાતમુહૂર્ત કરીને જતા રહે છે. એક વાર નહિ પણ સતત ચાર વખત અનેક નેતાઓએ આવીને ખાતમુહૂર્ત કર્યું, જેને લઈને ગામલોકો અનેકવાર ઢોલ વગાડીને નેતાઓનું સ્વાગત પણ કર્યું હતું, પણ આજદિન સુધી બ્રિજ ન બનતા ગ્રામજનો પારાવાર મુશ્કેલીઓ વેઠી રહ્યાં છે.
બ્રિજ નહિ બને તો આંદોલન કરીશું
નદીમાં પાણીથી વિદ્યાર્થીઓનો અભ્યાસ તો બગડે જ છે સાથે સાથે નદી પાર રહેતા અને કાકવાડા ગામના પશુપાલકો પણ પરેશાન છે. પશુપાલકોને પણ નદી પાર કરી અને આવનજાવન કરવી પડે છે. કાકવાડા નદીના પટમાંથી અમીરગઢ જવા માટે 10 જેટલા ગામ સંકળાયેલા છે અને 10 જેટલા ગામોની અવરજવર છે. જોકે નદી પર બ્રિજ ન બનતા પશુપાલકો રાહદારીઓ અને ગ્રામજનો મુશ્કેલીમાં મુકાય છે. જેને લઈને આજે કાકવાડા ગમના લોકો વિધાર્થીઓ સાથે હાથમાં વિવિધ બેનરો લઈને પાલનપુર કલેક્ટર કચેરી પહોંચ્યા હતા અને બ્રિજ નહિ તો વોટ નહીના સુત્રોચાર કરીને ધરણા ઉપર બેઠા હતા અને ચૂંટણી બહિષ્કાર સાથે ચીમકી ઉચ્ચારી હતી કે, જો તાત્કાલિક બ્રિજ નહિ બને તો અમે કાકવાડા સહિત આજુબાજુના ગામના લોકો કલેક્ટર કચેરીનો ઘેરાવો કરીને ઉગ્ર આંદોલન કરીશું અને એકપણ નેતાને ગામમાં પ્રવેશવા નહિ દઈએ.
ગામના આગેવાના અરવિંદભાઈ ઠાકોરે કહ્યું કે, અમે બ્રિજની માંગ સાથે આવ્યા છીએ ચાર-ચાર વખત ખાતમુહૂર્ત થયા પણ આજદિન સુધી બ્રિજ બન્યો નથી જો હવે બ્રિજ નહિ બને તો અમે ચૂંટણી બહિષ્કાર સાથે ઉગ્ર આંદોલન કરીશું. તો ગ્રામજન જોગજી ઠાકોરે કહ્યું કે, અહીં નદીમાં પુલ ન હોવાના કારણે વિધાર્થીઓ અને લોકોને બહુ તકલીફ પડે છે તો અહીં પુલ બને તે જરૂરી છે. જો બ્રિજ નહિ બને તો અમે વોટ નહિ આપીએ અને ઉગ્ર આંદોલન કરીશું. કુસુમ નામની વિદ્યાર્થીનીએ કહ્યું કે, બ્રિજ ન હોવાથી અમારે પાણીમાં ચાલીને જવું પડે છે.
