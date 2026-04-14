Bank Holiday : બુધવારે પણ બેંકો રહેશે બંધ ! જાણો RBIએ 15 એપ્રિલે કેમ આપી રજા
Bank Holiday : 14 એપ્રિલે ડૉ. આંબેડકર જયંતિના કારણે બેંકો અને શેરબજારથી લઈને શાળાઓ સુધીની સંસ્થાઓ બંધ રહી હતી. જો કે, આવતીકાલે એટલે કે 15 એપ્રિલના રોજ પણ ઘણા રાજ્યોમાં બેંકો બંધ રહેશે. ત્યારે આ લેખમાં જાણીશું કે RBIએ 15 એપ્રિલે કેમ રજા આપી છે.
Bank Holiday : જો તમે બુધવાર, 15 એપ્રિલના રોજ બેંકની મુલાકાત લેવાનું આયોજન કરી રહ્યા છો, તો આ સમાચાર તમારા માટે મહત્વપૂર્ણ છે. આજની રજા પછી ઘણા રાજ્યોમાં કાલે પણ બેંક શાખાઓ બંધ રહેશે.
ભારતીય રિઝર્વ બેંક (RBI)એ સ્થાનિક નવા વર્ષની ઉજવણી અને અને સાંસ્કૃતિક તહેવારોના કારણે વિવિધ રાજ્યોમાં 15 એપ્રિલે રજા જાહેર કરવામાં આવી છે.
પશ્ચિમ બંગાળમાં બંગાળી નવા વર્ષની શરૂઆત, આસામમાં ઉજવવામાં આવતો કૃષિ તહેવાર બોહાગ બિહુ, કેરળમાં ઉજવવામાં આવતા મલયાલી નવા વર્ષ, હિમાચલ પ્રદેશના રાજ્યના સ્થાપના દિવસના કારણે આ રાજ્યોમાં બેંકો બંધ રહેશે.
આંબેડકર જયંતિ, વૈશાખી અને તમિલ નવા વર્ષ નિમિત્તે 14 એપ્રિલે ઉત્તર પ્રદેશ, મહારાષ્ટ્ર, ગુજરાત, દિલ્હી, બિહાર, કર્ણાટક અને રાજસ્થાન સહિત દેશના લગભગ તમામ મુખ્ય રાજ્યોમાં બેંકો બંધ રહી હતી.
એપ્રિલ મહિનામાં આગામી રજાઓની વાત કરીએ તો, 16 એપ્રિલે બિહુ નિમિત્તે આસામમાં, 20 એપ્રિલે બસવ જયંતિ અને અક્ષય તૃતીયા નિમિત્તે કર્ણાટકમાં, 21 એપ્રિલે ગરિયા પૂજા નિમિત્તે ત્રિપુરામાં બેંકો બંધ રહેશે.
