Bank Holiday Alert : સતત 3 દિવસ બંધ રહેશે બેંકો ! જાણો RBIએ કેમ આપી રજા
Bank Holiday Alert : આ મહિને ગુડી પડવા, ઈદ અને રામ નવમી જેવા તહેવારોના લીધે વિવિધ રાજ્યોમાં બેંકો ઘણા દિવસો સુધી બંધ રહેશે. તો આગામી 3 દિવસ પણ બેંકો બંધ રહેવાની છે, જો કે, આ રજાઓ અલગ અલગ રાજ્યોમાં અલગ અલગ દિવસે હશે.
Bank Holiday Alert : બેંકિંગ ક્ષેત્રમાં કામ કરતા લોકો માટે એક મહત્વપૂર્ણ સમાચાર છે. માર્ચમાં વિવિધ રાજ્યોમાં બેંકો તહેવારો અને સપ્તાહના અંતના કારણે ઘણા દિવસો સુધી બંધ રહેશે.
20 માર્ચે જમ્મુ-કાશ્મીર, કેરળ અને આંધ્રપ્રદેશના અમુક શહેરોમાં બેંકો જુમાત-ઉલ-વિદા અને ઈદ-ઉલ-ફિત્રને કારણે બંધ રહેશે.
ત્યારબાદ 21 માર્ચે ઈદ-ઉલ-ફિત્રના પ્રસંગે દેશભરના ઘણા રાજ્યોમાં બેંકો બંધ રહેશે. જેમાં દિલ્હી, ઉત્તર પ્રદેશ, મહારાષ્ટ્ર, ગુજરાત, કર્ણાટક, બિહાર, રાજસ્થાન અને પશ્ચિમ બંગાળનો સમાવેશ થાય છે.
22 માર્ચના રોજ રવિવાર હોવાથી સમગ્ર દેશભરની બેંકો બંધ રહેશે. આ ઉપરાંત માર્ચમાં બીજી પણ ઘણી રજાઓ આવે છે. રામ નવમી અને મહાવીર જયંતી જેવો તહેવારોના કારણે માર્ચમાં ઘણા દિવસ બેંકો બંધ રહેશે.
બેંક શાખાઓ બંધ રહેવા છતાં ગ્રાહકોને મોટી અસુવિધાનો સામનો કરવો પડે તેવી શક્યતા નથી, કારણ કે ડિજિટલ બેંકિંગ સેવાઓ કાર્યરત રહેશે. તમે રજાઓના દિવસે પણ UPI દ્વારા ચુકવણી કરી શકો છો. તમે નેટ બેંકિંગનો ઉપયોગ કરીને ફંડ ટ્રાન્સફર કરી શકો છો.
