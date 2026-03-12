Bank Holiday : આગામી 3 દિવસ બંધ રહેશે બેંકો ! જાણી લો શું છે કારણ

ગુજરાતી ન્યૂઝફોટોBank Holiday : આગામી 3 દિવસ બંધ રહેશે બેંકો ! જાણી લો શું છે કારણ

Bank Holiday : જો તમે આગામી 3 દિવસમાં કોઈ મહત્વપૂર્ણ કામ માટે બેંકની મુલાકાત લેવાનું આયોજન કરી રહ્યા છો, તો તે પહેલા RBIની રજાઓની યાદી ચકાસી લો, કારણ કે આગામી 3 દિવસ સતત બેંકો બંધ રહેવાની છે. બેંકિંગ વ્યવહારો અથવા ચેક ક્લિયરન્સ જેવા મહત્વપૂર્ણ કાર્યો માટે ઘરેથી નીકળતા પહેલા, તમારા શહેરમાં બેંકો ખુલ્લી છે કે નહીં તે જાણવું જરૂરી છે.
 

Updated:Mar 12, 2026, 04:06 PM IST

Bank Holiday : જો તમે પણ આગામી 3 દિવસ 13, 14 અને 15 માર્ચના રોજ બેંકના કોઈ કામને લઈને બ્રાન્ચ જવાનું વિચારી રહ્યા છો, તો આ સમાચાર તમારા માટે મહત્વપૂર્ણ છે. કારણ કે આગામી 3 દિવસ બેંકો બંધ રહેવાની છે.  

રિઝર્વ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા (RBI) કેલેન્ડર મુજબ, આ અઠવાડિયામાં સતત 3 દિવસ બેંકિંગ કામગીરી પ્રભાવિત રહેશે. ત્યારે આ લેખમાં જાણીશું કે બેંકો સતત 3 દિવસ આખા દેશમાં બંધ રહેવાની છે કે ફક્ત કોઈ એક રાજ્યમાં બંધ રહેવાની છે.  

13 માર્ચે દેશભરની બધી બેંકો ખુલ્લી રહેશે, પરંતુ બેંકિંગ કામગીરી ફક્ત મિઝોરમમાં બંધ રહેશે. કારણ કે 13 માર્ચે મિઝોરમમાં એક મુખ્ય તહેવાર ચાપચર કુટ ઉજવવામાં આવે છે. આ તહેવાર આ પ્રદેશની કૃષિ પરંપરાઓ સાથે જોડાયેલો છે. તેથી આ દિવસે બેંકો બંધ રહેશે.  

14 માર્ચ મહિનાનો બીજો શનિવાર છે. RBIના નિયમો અનુસાર, દર મહિનાના બીજા અને ચોથા શનિવારે દેશભરમાં બેંકો બંધ રહે છે. તેથી ભારતભરની બધી બેંકો 14 માર્ચે બીજા શનિવારે બંધ રહેશે.  

આ ઉપરાંત 15 માર્ચે રવિવાર છે, તેથી  દેશભરમાં બેંકો બંધ રહેશે. તેથી મિઝોરમમાં સતત 3 દિવસ બેંકો બંધ રહેશે તો બાકીના રાજ્યોમાં સતત બે દિવસ બેંકો બંધ રહેશે.   

