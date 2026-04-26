હોમફોટોBank Holiday : આવતા અઠવાડિયે બે દિવસ બંધ રહેશે બેંકો, જાણો RBIએ કેમ આપી રજા

Bank Holiday : આવતા અઠવાડિયે બે દિવસ બંધ રહેશે બેંકો, જાણો RBIએ કેમ આપી રજા

Bank Holiday : આવતા અઠવાડિયે એટલે કે 27 એપ્રિલથી 3 મે, 2026 દરમિયાન બેંકો બે દિવસ બંધ રહેવાની છે. ત્યારે આ લેખમાં જાણીશું કે, આવતા અઠવાડિયે કયા દિવસે અને કયા કારણોસર બેંકમાં રજા રહેવાની છે. 
 

Updated:Apr 26, 2026, 05:03 PM IST

1/5
image

Bank Holiday : જો તમે આવતા અઠવાડિયે બેંકિંગ સંબંધિત કોઈપણ કામ કરવાનું આયોજન કરી રહ્યા છો, તો આ સમાચાર તમારા માટે ઉપયોગી છે. RBIના રજાના કેલેન્ડર મુજબ, 27 એપ્રિલથી 3 મે, 2026ની વચ્ચે બે દિવસ બેંકો બંધ રહેશે.   

2/5
image

આગામી અઠવાડિયાની વાત કરીએ તો, 1 મે શુક્રવારના રોજ દેશભરના મોટાભાગના રાજ્યોમાં બેંકો બંધ રહેશે. આ દિવસ મહારાષ્ટ્ર દિવસ, ગુજરાતનો સ્થાપના દિવસ, મજૂર દિવસ (મે દિવસ), બુદ્ધ પૂર્ણિમા અને પંડિત રઘુનાથ મુર્મુની જન્મજયંતિને કારણે રજા રહેશે.   

3/5
image

આ ઉપરાંત સપ્તાહના અંતે 3 મેના રોજ રવિવાર હોવાથી સમગ્ર દેશભરની બેંકો બંધ રહેશે. જો કે, બેંકો 2 મે, શનિવારના રોજ ખુલ્લી રહેશે, કારણ કે બેંકો સામાન્ય રીતે મહિનાના બીજા અને ચોથા શનિવારે બંધ રહે છે.   

4/5
image

બેંકો બંધ હોય તો પણ ડિજિટલ બેંકિંગ સેવાઓ જેમ કે નેટ બેંકિંગ, મોબાઇલ બેંકિંગ અને UPI રાબેતા મુજબ કાર્યરત રહેશે. તમે ફંડ ટ્રાન્સફર કરી શકો છો, બિલ ચૂકવી શકો છો અને તમારા ખાતાનું બેલેન્સ ચકાસી શકો છો.   

5/5
image

જો કે, આ રજાઓ દરમિયાન ચેક ક્લિયરન્સ, ડ્રાફ્ટની પ્રક્રિયા અથવા અન્ય કોઈપણ શાખા સંબંધિત કામગીરી જેવી સેવાઓ બંધ રહેશે. તેથી કોઈપણ જરૂરી બેંકિંગ કામ સમયસર પૂર્ણ કરી લેવા જરૂરી છે.   

bank holidayBank Holiday listBank Holiday Next WeekBank closedRBI

Trending Photos