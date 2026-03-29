ફટાફટ પતાવી લેજો કામ ! એપ્રિલમાં અડધો મહિનો બંધ રહેશે બેંકો ! જાણો RBIએ કેમ આપી આટલી રજા

Bank Holidays April 2026 : બે દિવસ બાદ એપ્રિલ મહિનો શરૂ થવા જઈ રહ્યો છે, મહિનાની શરૂઆતમાં જ બેંકો બંધ રહેવાની છે, ત્યારે એપ્રિલ મહિનામાં ક્યારે ક્યારે અને કેમ બેંકો બંધ રહેવાની છે, તેના વિશે આ લેખમાં જાણીશું.
 

Updated:Mar 29, 2026, 05:20 PM IST

Bank Holidays April 2026 : એપ્રિલ 2026માં દેશભરની બેંકો ઘણા દિવસો સુધી બંધ રહેશે. બેંકો બંધ રહેવાના કારણોમાં નેશનલ હોલિડે અને વિવિધ રાજ્યોમાં ઉજવાતા પ્રાદેશિક તહેવારોનો સમાવેશ થાય છે. ભારતમાં બેંક રજાઓ દરેક રાજ્યમાં અલગ અલગ હોય છે.  

એપ્રિલ મહિનો 1 એપ્રિલથી શરૂ થાય છે. આ દિવસે સમગ્ર ભારતમાં બેંકો બંધ રહેશે. એકાઉન્ટ ક્લોઝિંગના કારણે આ રજા વાર્ષિક ધોરણે આવે છે. ત્યારબાદ આખા મહિના દરમિયાન વિવિધ રાજ્યોમાં બેંકો બિહુ, વિશુ, તમિલ નવું વર્ષ અને આંબેડકર જયંતિ જેવા અનેક પ્રાદેશિક તહેવારોને કારણે બંધ રહેશે.

1 એપ્રિલ બાદ 3 એપ્રિલના રોજ ગુડ ફ્રાઈડેના કારણે મુંબઈ, દિલ્હી, કોલકાતા, ચેન્નાઈ અને બેંગલુરુ સહિત મોટાભાગના રાજ્યોમાં બેંકો બંધ રહેશે.

ત્યાર બાદ 14થી 16 એપ્રિલ દરમિયાન વિવિધ પ્રાદેશિક તહેવારોને કારણે આસામ, પશ્ચિમ બંગાળ, કેરળ, તમિલનાડુ અને અન્ય રાજ્યોમાં બેંકો બંધ રહેશે. 

તો 20 અને 21 એપ્રિલ દરમિયાન કર્ણાટક અને ત્રિપુરા જેવા કેટલાક રાજ્યોમાં બેંકો બંધ રહેશે. આ ઉપરાંત મહિનાના 4 રવિવાર અને બીજા અને ચોથા શનિવારે પણ બેંકો બંધ રહેશે.   

