Bank Holiday : આવતીકાલે પણ બેંકો રહેશે બંધ ! જાણો RBIએ 21 એપ્રિલે કેમ આપી રજા
Bank Holiday : આવતીકાલે એટલે કે 21 એપ્રિલે બેંકો બંધ રહેશે. RBIએ 21 એપ્રિલે બેંક રજા જાહેર કરી છે. ત્યારે આ લેખમાં જાણીશું કે, 21 એપ્રિલ, મંગળવારે બેંકો ક્યાં અને કેમ બંધ રહેવાની છે.
Bank Holiday : આજે સોમવાર, 20 એપ્રિલે કર્ણાટકમાં બસવ જયંતિ અને અક્ષય તૃતીયાના કારણે RBIએ બેંક રજા જાહેર કરી છે. ત્યારે આલતીકાલે એટલે કે 21 એપ્રિલે પણ કેટલીક જગ્યાએ બેંકો બંધ રહેવાની છે.
RBIએ 21 એપ્રિલે પણ બેંક રજા જાહેર કરી છે. આ દિવસે ફક્ત એક જ રાજ્યમાં બેંકો બંધ રહેશે. ફક્ત ત્રિપુરામાં આવતીકાલે બેંકો બંધ રહેવાની છે. ત્રિપુરા સિવાય દેશના બાકીના ભાગોમાં બેંકો ખુલ્લી રહેશે.
21 એપ્રિલે ગારિયા પૂજાને કારણે ત્રિપુરામાં બેંકો બંધ રહેશે. ગારિયા પૂજા એ ત્રિપુરાના સૌથી જૂના અને મુખ્ય આદિવાસી તહેવારોમાંનો એક છે, જે એપ્રિલ મહિના દરમિયાન ઉજવવામાં આવે છે.
આ સાત દિવસનો તહેવાર છે, જેમાં સમૃદ્ધિ અને પશુધનના દેવ 'બાબા ગારિયા'ની ભક્તો પૂજા કરે છે. આ તહેવાર લણણી અને પુષ્કળ પાક અને સમુદાયની એકંદર સમૃદ્ધિ માટે પ્રાર્થના કરવા માટે ઉજવવામાં આવે છે.
રિઝર્વ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા દર વર્ષે રજીઓની યાદી અગાઉથી જાહેર કરે છે. આ યાદીમાં કઈ બેંકો, કયા શહેરોમાં અને કયા કારણોસર કયા દિવસે બંધ રહેશે તેની વિગતવાર માહિતી હોય છે. તેથી બેંકની મુલાકાત લેતા પહેલા આ યોદી ચકાસવી સલાહભર્યું પગલું રહેશે.
