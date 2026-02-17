Bank Holidays : આગામી 3 દિવસ બંધ રહેશે બેંકો, જાણો RBIએ કેમ આપી રજા
Bank Holidays : જો તમે કોઈ મહત્વપૂર્ણ કામ માટે બેંક જવાનું પ્લાનિંગ બનાવી રહ્યા છો, તો આ સમાચાર તમારા માટે ઉપયોગી છે. રિઝર્વ બેંક ઓફ ઈન્ડિયા (RBI)ના રજા કેલેન્ડર મુજબ, 18થી 20 ફેબ્રુઆરી વચ્ચે વિવિધ રાજ્યોમાં બેંકો બંધ રહેશે. ત્યારે RBIએ કેમ રજા આપી છે, તેના વિશે આ લેખમાં જાણીશું.
Bank Holidays : ફેબ્રુઆરીના આ અઠવાડિયામાં બેંકિંગ કામગીરી ખૂબ જ અસ્થિર રહેવાની છે. સ્થાનિક તહેવારો અને વિવિધ રાજ્યોમાં મહાન હસ્તીઓના જન્મજયંતિને કારણે આગામી ત્રણ દિવસ માટે બેંકમાં રજાઓ જાહેર કરવામાં આવી છે. જો કે, આ રજાઓ દેશભરમાં સમાન નથી.
RBI માર્ગદર્શિકા અનુસાર, 18 ફેબ્રુઆરીના રોજ મહાન સંત શ્રી રામકૃષ્ણ પરમહંસની જન્મજયંતિ નિમિત્તે ઘણા રાજ્યો સ્થાનિક રજા રાખે છે. જેમાં મુખ્યત્વે પશ્ચિમ બંગાળ અને સિક્કિમમાં બેંકો બંધ રહેશે.
મરાઠા સામ્રાજ્યના સ્થાપક છત્રપતિ શિવાજી મહારાજની જન્મજયંતિ નિમિત્તે દેશભરમાં ખાસ કરીને મહારાષ્ટ્રમાં ખૂબ જ ધામધૂમથી ઉજવવામાં આવે છે. તેથી 19 ફેબ્રુઆરીએ મહારાષ્ટ્રમાં બેંકો સંપૂર્ણપણે બંધ રહેશે. આ ઉપરાંત કર્ણાટકના કેટલાક ભાગોમાં પણ રજા રહી શકે છે.
મિઝોરમ અને અરુણાચલ પ્રદેશ 20 ફેબ્રુઆરીએ તેના રાજ્યના સ્થાપના દિવસની ઉજવણી કરે છે. તેથી આ દિવસે મિઝોરમ અને અરુણાચલ પ્રદેશમાં બેંકો બંધ રહેશે.
આ 3 દિવસ બેંક શાખાઓ બંધ હોવા છતાં તમારે ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. આ ડિજિટલ યુગમાં ઓનલાઈન સેવાઓ 24/7 કાર્યરત રહેશે.
