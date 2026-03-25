ફટાફટ પતાવી લો બેંકનું કામ ! સતત 4 દિવસ બંધ રહેવાની છે બેંકો ! જાણો શું છે કારણ
Bank Holidays : આ અઠવાડિયામાં ઘણા રાજ્યોમાં બેંકો સતત ચાર દિવસ બંધ રહેશે, જેના કારણે બેંકિંગ કાર્ય પર અસર પડી શકે છે. જોકે ઓનલાઈન સેવાઓ કાર્યરત રહેશે, પરંતુ જરૂરી કામ માટે અગાઉથી તૈયારી કરવી મહત્વપૂર્ણ છે, નહીં તો સમસ્યાઓ ઊભી થઈ શકે છે.
Bank Holidays : જો તમે આ અઠવાડિયે બેંકની મુલાકાત લેવાનું આયોજન કરી રહ્યા છો, તો પહેલા બેંક રજાઓની યાદી તપાસવાનું ભૂલશો નહીં. દેશના ઘણા ભાગોમાં બેંકો 26 માર્ચથી 29 માર્ચ, 2026 દરમિયાન સતત ચાર દિવસ બંધ રહેશે.
જો તમારે પણ બેંકનું કામ હોય તો ફટાફટ પતાવી દો નહીં તો તમારા કામમાં ખલેલ પડી શકે છે. ત્યારે બેંકો કઈ તારીખે ક્યારે અને ક્યાં બંધ રહેશે, તેના વિશે આ લેખમાં જાણીશું.
26 માર્ચે રામ નવમી નિમિત્તે ઘણા રાજ્યોમાં બેંકો બંધ રહેશે. અમદાવાદ, ઐઝોલ, બેલાપુર, ચંદીગઢ, દેહરાદૂન, જયપુર, કાનપુર, કોલકાતા, લખનૌ, મુંબઈ, નાગપુર, રાંચી અને શિમલામાં બેંક શાખાઓ બંધ રહેશે.
27 માર્ચે કેટલાક રાજ્યોમાં સ્થાનિક સ્તરે રામ નવમીની ઉજવણી કરવામાં આવશે, જેના કારણે ભોપાલ, ભુવનેશ્વર, ગંગટોક, હૈદરાબાદ, પટના અને વિજયવાડામાં બેંકો બંધ રહેશે.
આ પછી 28 માર્ચે મહિનાનો ચોથો શનિવાર હોવાથી દેશભરમાં બેંકો બંધ રહેશે. 29 માર્ચે રવિવાર છે, તેથી તે દિવસે પણ બધી બેંક શાખાઓ બંધ રહેશે. આનો અર્થ એ છે કે ઘણા સ્થળોએ ચાર દિવસ બેંકિંગ કામગીરી પ્રભાવિત થશે.
આ અઠવાડિયાના અંતમાં પણ બીજી રજા આવી રહી છે. 31 માર્ચ, મંગળવાર મહાવીર જયંતિ નિમિત્તે ઘણા રાજ્યોમાં બેંકો બંધ રહેશે. આમાં ગુજરાત, મહારાષ્ટ્ર, કર્ણાટક, મધ્યપ્રદેશ, તમિલનાડુ, રાજસ્થાન, ઉત્તર પ્રદેશ, પશ્ચિમ બંગાળ, દિલ્હી, બિહાર, છત્તીસગઢ અને ઝારખંડનો સમાવેશ થાય છે.
Trending Photos