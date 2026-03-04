ડોક્ટર, આર્કિટેક્ટ અને એન્જિનિયર સહિત 33 યુવાનોએ લીધી દીક્ષા, અપનાવ્યો ત્યાગનો માર્ગ
BAPS સ્વામિનારાયણ સંસ્થામાં મહંતસ્વામી મહારાજના હસ્તે ૩૩ સુશિક્ષિત યુવાનોને સંત દીક્ષા અપાઈ. એન્જિનિયર, ડોક્ટર અને એનઆરઆઈ યુવાનો સહિત આ દીક્ષાર્થીઓએ કારકિર્દી છોડીને સંન્યાસ સ્વીકાર્યો છે. સારંગપુરમાં ભવ્ય 'ભાગવતી દીક્ષા' મહોત્સવ યોજાયો હતો. જેમાં વિદેશથી પણ અનેક ભક્તો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા.
BAPS સ્વામિનારાયણ સંસ્થાના વડા મહંતસ્વામી મહારાજની ઉપસ્થિતિમાં આજે વધુ એક ઐતિહાસિક ભાગવતી દીક્ષા મહોત્સવ યોજાયો. આ ઐતિહાસિક પ્રસંગે 33 યુવાનોએ મહંત સ્વામી મહારાજના વરદ હસ્તે સંત દીક્ષા ગ્રહણ કરી. આ 33 યુવાનોએ બે વર્ષ પૂર્વે પાર્ષદી દીક્ષા પ્રાપ્ત કરી હતી.
આજે દીક્ષિત થયેલા આ 33 યુવાનો ભૌતિક અને શૈક્ષણિક રીતે અત્યંત સમૃદ્ધ બેકગ્રાઉન્ડ ધરાવે છે. જેમાં 13 એન્જિનિયર્સ, 11 ગ્રેજ્યુએટ્સ, 3 માસ્ટર્સ ડિગ્રી ધારક, 1 ડોક્ટર, 1 આર્કિટેક્ટ અને અન્ય ઉચ્ચ અભ્યાસ ધરાવતા 4 યુવાનોનો સમાવેશ થાય છે. આ નવદીક્ષિત સંતોમાં કેનેડામાં ઉછરેલા 4 NRI યુવાનોનો પણ સમાવેશ થાય છે.
આ યુવાનોએ પોતાની ઉજ્જવળ કારકિર્દી અને ભૌતિક સુખોને તિલાંજલિ આપીને ભારતીય સંસ્કૃતિની મહાન ત્યાગ પરંપરા સહર્ષ અપનાવી છે. આ યુવાનોનું સમર્પણ આજના ભૌતિકવાદી યુગમાં સમાજ માટે એક પ્રેરણારૂપ ઉદાહરણ પૂરું પાડે છે.
દીક્ષા મહોત્સવનો પ્રારંભ સવારે 6 વાગ્યે વૈદિક મહાપૂજા વિધિથી થયો હતો. દીક્ષા સમારોહ અંતર્ગત વરિષ્ઠ સંતોએ નવદીક્ષિતોને કંઠી, ઉપવસ્ત્ર અને પાઘ ધારણ કરાવી હતી તેમજ ભાલ અને બંને હાથે ચંદનની અર્ચા કરી હતી.
ત્યારબાદ મહંત સ્વામી મહારાજે નવદીક્ષિત સંતોને ‘અક્ષરમ્ અહં પુરુષોત્તમ દાસોસ્મિ’ નો ગુરુમંત્ર આપી આશીર્વાદ પાઠવ્યા હતા. આ ઐતિહાસિક સભામાં દીક્ષાર્થી પાર્ષદોના પિતાઓને સંસ્થાના વરિષ્ઠ સંતો દ્વારા અને માતાઓનું વરિષ્ઠ મહિલા અગ્રણીઓ સન્માનિત કરવામાં આવ્યા હતા.
બે દિવસ પૂર્વે મહંતસ્વામી મહારાજે 29 યુવાનોને પાર્ષદી દીક્ષા આપી હતી. આજની દીક્ષા સાથે મહંત સ્વામી મહારાજના વરદ હસ્તે અત્યાર સુધીમાં કુલ 352 યુવાનો દીક્ષિત થયા છે. આ સાથે જ BAPS સંસ્થાના સંતોની કુલ સંખ્યા 1234ના આંકડા પર પહોંચી છે.
