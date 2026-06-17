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આ 3 રાશિઓ રહેજો સાવધાન, મંગળનું નક્ષત્ર ગોચર આપશે અનેક સમસ્યાઓ !

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jun 17, 2026, 05:36 PM IST|Updated: Jun 17, 2026, 05:36 PM IST

Mangal Nakshatra Gochar: ઉર્જાનો પાવરહાઉસ મંગળ 16 જૂન, 2026ના રોજ કૃતિકા નક્ષત્રમાં પ્રવેશ્યો. જ્યોતિષ શાસ્ત્ર અનુસાર, મંગળનું આ નક્ષત્રમાં ગોચર કેટલીક રાશિઓના જીવનમાં મોટી સમસ્યાઓ લાવી શકે છે.

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Mangal Nakshatra Gochar: 16 જૂને ગ્રહોના સેનાપતિ મંગળ કૃતિકા નક્ષત્રમાં પ્રવેશ્યો. મંગળનું આ નક્ષત્રમાં ગોચર આજે સવારે 9.40 વાગ્યે થયું અને 5 જુલાઈ સુધી ત્યાં જ રહેશે. જ્યોતિષ શાસ્ત્ર અનુસાર, જ્યારે મેષ, સિંહ, વૃશ્ચિક અને ધનુ રાશિના લોકો આ ગોચરથી ઘણો લાભ મેળવશે, ત્યારે ત્રણ રાશિઓ એવી છે જેમને નોંધપાત્ર મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડશે. આ ગોચર તેમના કારકિર્દી અને પ્રેમ જીવનમાં મોટી સમસ્યાઓનું કારણ બની શકે છે.   

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વૃષભ રાશિ: મંગળનું આ નક્ષત્રમાં ગોચર આ રાશિ માટે પડકારજનક સાબિત થઈ શકે છે. અચાનક કારકિર્દીમાં પડકારો આવી શકે છે. નાણાકીય પરિસ્થિતિ બગડવાની શક્યતા છે. અચાનક નાણાકીય નુકસાન પણ થઈ શકે છે. કોઈ ખાસ વ્યક્તિ દ્વારા દગો થવાની શક્યતા છે. સ્વાસ્થ્ય સંબંધિત સમસ્યાઓ પણ શક્ય છે. જો તમે સતર્ક રહેશો, તો તમે કોઈપણ સમસ્યાઓથી બચી શકશો.  

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મિથુન રાશિ: આ રાશિ માટે મંગળનું ગોચર નકારાત્મક લાગે છે. તમારા કારકિર્દીથી લઈને તમારા પ્રેમ જીવન સુધી દરેક બાબતમાં તમને મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડી શકે છે. તમારા બોસ સાથે દલીલ થવાની સંભાવના છે. તમારે તમારી વાણી પર સંયમ રાખવાની જરૂર પડશે. તમારા જીવનસાથી સાથે બિનજરૂરી ઝઘડા ટાળો. તમારા સ્વાસ્થ્યનું ખાસ ધ્યાન રાખવાની પણ સલાહ આપવામાં આવે છે. બહારનો ખોરાક ખાવાનું ટાળો, કારણ કે તેનાથી પેટ ખરાબ થઈ શકે છે. તમારા વ્યવસાયિક ભાગીદાર પર આંધળો વિશ્વાસ કરવાનું ટાળો.  

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કન્યા રાશિ: મંગળનું ગોચર કન્યા રાશિના લોકો માટે ઘણી સમસ્યાઓ લાવી શકે છે. તમારી ઓફિસમાં કોઈ સાથે ઝઘડો થઈ શકે છે. તમે ઓફિસ રાજકારણનો ભોગ બની શકો છો. તમારા પોતાના કામમાં ધ્યાન રાખવું અને કોઈ પર આંધળો વિશ્વાસ ન કરવો વધુ સારું રહેશે. આ સમયગાળા દરમિયાન ઉદ્યોગપતિઓને કોઈપણ સોદાથી નુકસાન થઈ શકે છે. નાણાકીય વ્યવહારોમાં પણ સાવધાની રાખવી જોઈએ. પૈસા ઉધાર આપવા અથવા ઉધાર લેવાનું ટાળો. વાહન ચલાવતી વખતે સાવચેત રહો. તમારા પ્રેમ જીવનમાં પણ તણાવ આવી શકે છે.

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Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.

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