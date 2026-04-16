ફરી કમોસમી વરસાદ માટે રહેજો તૈયાર! સૌરાષ્ટ્ર સહિત આ જિલ્લામાં માવઠું બોલાવશે ભુક્કા, અંબાલાલની નવી આગાહી
Ambalal Patel Agahi: હાલમાં ગુજરાતમાં ઉનાળા પોતાની અસલી રૂપ બતાવી રહ્યો છે. મોટાભાગના વિસ્તારમાં કાળઝાળ ગરમી અને તાપમાન 40 ડિગ્રીની નજીક પહોંચી ગયું છે. તાપમાન વધતાં મોટાભાગના વિસ્તારમાં લોકો ગરમીનો અનુભવ કરી રહ્યાં છે. જો કે, રાજ્યમાં ફરી વાતાવરણમાં પલટો આવશે અને કમોસમી વરસાદ વરસશે. રાજ્યના હવામાન વિભાગ દ્વારા 7 જિલ્લાઓમાં વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે.
હવામાન વિભાગની આગાહી અનુસાર, વધુ એક સિસ્ટમ એક્ટિવ થતાં ગુજરાતમાં 19 એપ્રિલથી તાપમાનમાં ઘટાડો થશે અને મોટાભાગના વિસ્તારમાં વાદળછાયું વાતાવરણ જોવા મળી શકે છે. આગામી 19 એપ્રિલથી 21 એપ્રિલ દરમિયાન વરસાદની આગાહી વ્યક્ત કરવામાં આવી છે. 19થી 21 દરમિયાન કમોસમી વરસાદ પડી શકે છે. જેની સૌથી વધુ અસર દક્ષિણ ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્રના દરિયાકાંઠાના વિસ્તારમાં જોવા મળી શકે છે. આ ઉપરાંત સૌરાષ્ટ્રના અનેક જિલ્લાઓમાં વાદળછાયું વાતાવરણ રહેશે.
હવામાન વિભાગની આગાહી અનુસાર, ઉત્તર ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્રના વિસ્તારોમાં હળવોથી મધ્યમ વરસાદ વરસી શકે છે. સાબરકાંઠા, દાહોદ, મહીસાગર,અરવલ્લી, પંચમહાલ, ભાવનગર અને અમરેલી જિલ્લામાં વરસાદની આગાહી છે. રાજસ્થાન પર સર્જાયેલું અપર એર સાયક્લોનિક સર્ક્યુલેશનની અસર ગુજરાતના હવામાનમાં જોવા મળશે. આ સિસ્ટમને કારણે ભેજવાળા પવનો ફૂંકાશે.
19 એપ્રિલના રોજ દીવ, ગીર સોમાથ, જૂનાગઢ, અમરેલી, ભાવનગર, બોટાદ, સુરેન્દ્રનગર, રાજકોટ, પોરંબદર, જામનગર, મોરબી, અમદાવાદ, આણંદ, ખેડા, સુરત, વલસાડ, દમણ દાદરા નગર હવેલી, પંચમહાલ, પાટણ, વાવ, થરાદમાં વાદળછાયા વાતાવરણ વચ્ચે છૂટછવાયો હળવો વરસાદ વરસી શકે છે.
અંબાલાલ પટેલની આગાહીની વાત કરવામાં આવે તો, આગામી 20 એપ્રિલની આસપાસ પ્રિ-મોન્સૂન એક્ટિવિટીનો વરસાદ પડવાની સંભાવના છે. ગરમીની વચ્ચે વરસાદની આગાહી કરતા અંબાલાલ પટેલે જણાવ્યું છે કે, 19 થી 21 એપ્રિલ દરમિયાન રાજ્યના વાતાવરણમાં એકાએક પલટો આવશે. કેટલાક ભાગોમાં વાદળછાયું વાતાવરણ રહેશે અને ગાજવીજ સાથે કમોસમી વરસાદ પડી શકે છે. એપ્રિલના અંતથી મેની શરૂઆત સુધીમાં પણ રાજ્યના જુદા-જુદા વિસ્તારોમાં વરસાદી ઝાપટાં પડવાની શક્યતા છે.
અંબાલાલ પટેલના જણાવ્યા અનુસાર, અરવલ્લી, સાબરકાંઠાના ભાગો, દક્ષિણ ગુજરાતના ભાગોને અસર થવાની સંભાવના છે. ગાજવીજ સાથે વરસાદ થઇ શકે છે. જ્યારે અમુક ભાગોમાં પવનની ગતિ 40થી 50 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની રહેવાની સંભાવના છે. મે મહિનાની શરૂઆતમાં અરબ સગારમાં હલચલ જોવા મળશે. મે મહિનાના અંત અથવા જૂનની શરૂઆતમાં બંગાળની ખાડીમાં સિવિયર વાવાઝોડું સર્જાઇ શકે છે. મે-જૂનમાં અરબ સાગરમાં પણ વાવાઝોડું સર્જાવવાની શક્યતા રહેશે.
અંબાલાલ પટેલના જણાવ્યા અનુસાર, એપ્રિલ મહિનામાં રાજ્યમાં ગરમીનું જોર વધશે. રાજ્યના મોટાભાગના વિસ્તારોમાં તાપમાનનો પારો ઊંચકાશે, જેના કારણે બપોરના સમયે લોકોએ આકરા તાપનો સામનો કરવો પડશે. ખાસ કરીને સૌરાષ્ટ્ર પંથકમાં ગરમીનું જોર વધુ જોવા મળશે. વરસાદી માહોલ બાદ ફરી એકવાર ગરમીનો પારો આક્રમક બનશે. 20 એપ્રિલ પછી રાજ્યમાં આકરી ગરમી પડવાની શરૂઆત થશે. કચ્છ અને મધ્ય ગુજરાતના વિસ્તારોમાં તાપમાન સૌથી ઊંચું નોંધાઈ શકે છે.
