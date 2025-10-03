ગુજરાતી ન્યૂઝફોટો

દિવાળી પહેલા ગ્રહોના રાજા કરશે તુલા રાશિમાં ગોચર, 5 રાશિના લોકોને ફાયદો કરાવશે ઓક્ટોબર મહિનો !

Surya Gochar: સૂર્ય શુક્રની તુલા રાશિમાં ઓક્ટોબરમાં પ્રવેશ કરશે. સૂર્યનું તુલા રાશિમાં ગોચર ઘણી રાશિઓ માટે શુભ અને લાભદાયી રહેશે. આ સમયગાળા દરમિયાન આ રાશિઓ સકારાત્મક ફેરફારો અનુભવી શકે છે. સૂર્યના ગોચર માટે ભાગ્યશાળી રાશિઓ વિશે જાણો.
 

Updated:Oct 03, 2025, 07:01 PM IST

Surya Gochar: ગ્રહોનો રાજા સૂર્ય દર મહિને પોતાની રાશિ બદલે છે. સૂર્યના રાશિ પરિવર્તનની અસર મેષથી મીન રાશિમાં જોવા મળે છે. 17 ઓક્ટોબરે, સૂર્ય બપોરે 1:53 વાગ્યે તુલા રાશિમાં ગોચર કરશે અને 15 નવેમ્બર સુધી ત્યાં રહેશે. 

જ્યોતિષીય ગણતરીઓ અનુસાર, તુલા રાશિમાં સૂર્યનું ગોચર કેટલીક રાશિઓ પર અનુકૂળ અસર કરશે અને અન્ય પર પ્રતિકૂળ અસર કરશે. ઓક્ટોબરમાં સૂર્યનું રાશિ પરિવર્તન મેષ સહિત પાંચ રાશિઓ માટે ફાયદાકારક રહેશે.   

વૃશ્ચિક: વૃશ્ચિક રાશિ માટે સૂર્યનું ગોચર સારું રહેવાનું છે. આ સમય દરમિયાન તમને મહત્વપૂર્ણ પ્રોજેક્ટ્સની જવાબદારી સોંપવામાં આવી શકે છે. કેટલાક લોકોને વિદેશ પ્રવાસ કરવાની તક મળશે. તમારી મહેનતના અનુરૂપ પરિણામો મળવાના સંકેતો છે. તમે માનસિક શાંતિ પ્રાપ્ત કરશો.  

સિંહ: સિંહ રાશિનો સ્વામી ગ્રહ સૂર્ય છે. સિંહ રાશિ માટે સૂર્યનું ગોચર સારું રહેશે. આ સમય દરમિયાન તમારી હિંમત વધશે. કામ પર તમારા કામની નોંધ લેવામાં આવશે, અને તમને ઉપરી અધિકારીઓ તરફથી સહયોગ મળશે. શિક્ષણ સાથે સંકળાયેલા લોકો માટે આ સારો સમય રહેશે. મુસાફરી ફાયદાકારક રહેશે.  

મિથુન: મિથુન રાશિ માટે સૂર્યનું ગોચર અનુકૂળ રહેવાનું છે. આ સમય દરમિયાન કામ સંબંધિત નવા વિચારો મનમાં આવી શકે છે. તમે કામ પર નવી ઊંચાઈઓ પ્રાપ્ત કરવામાં સફળ થશો. તમારી મહેનત ફળ આપશે. તમને તમારા બાળકો તરફથી સારા સમાચાર મળી શકે છે.  

મેષ: સૂર્ય મેષ રાશિ માટે ગોચર કરશે. આ સમય દરમિયાન તમે નવા સંપર્કો બનાવી શકો છો, જે ભવિષ્યમાં લાભ લાવી શકે છે. આત્મવિશ્વાસ વધશે, અને સંબંધોમાં સુધારો થશે. ભાગીદારીમાં લાભના સંકેતો છે. તમારા અંગત જીવનમાં સ્થિરતા આવશે.  

મકર: મકર રાશિ માટે સૂર્યનું ગોચર સારું રહેવાનું છે. આ સમય દરમિયાન તમારા નેતૃત્વના ગુણો ચમકશે. તમને કારકિર્દીમાં ઉન્નતિની તકો મળશે. તમારા કાર્યની પ્રશંસા થઈ શકે છે. આ સમયગાળા દરમિયાન તમારા સપનાઓમાંથી એક સાકાર થઈ શકે છે.  

Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.

